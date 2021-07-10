市场监管总局依法禁止虎牙斗鱼合并

站长之家（ChinaZ.com）7月10日 消息:今日，市场监管总局宣布，将禁止虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司此项经营者集中。

市场监管总局称，此项集中对中国境内游戏直播市场和网络游戏运营服务市场具有或者可能具有排除、限制竞争效果。该集中将强化腾讯在中国境内游戏直播市场上的支配地位，具有排除、限制竞争效果。

市场监管总局分析称，

1.集中将进一步强化集中后实体市场支配地位。在中国境内游戏直播市场，从营业额看，虎牙和斗鱼市场份额分别超过40%、30%，合计超过70%;从活跃用户数看，双方市场份额分别超过45%和35%，合计超过80%;从主播资源看，双方市场份额均超过30%，合计超过60%。虎牙和斗鱼是市场上前两大游戏直播平台，市场力量远超其他竞争者。交易前，腾讯已具有虎牙单独控制权和斗鱼共同控制权，但虎牙和斗鱼之间尚存在一定的竞争，本项集中将彻底消除这种竞争，进一步强化其市场支配地位。 2.游戏直播市场进入壁垒高，短期内出现新进入者可能性不大。游戏直播市场进入门槛较高，主要体现在著作权使用许可、资金和主播资源等方面。 3.集中可能对消费者造成不利影响。交易将彻底消除市场上两家最大游戏直播平台之间的竞争，进一步减少消费者选择权。集中后实体有可能利用其市场力量，降低产品质量，提高服务价格或者降低用户体验感受，损害消费者权益。 4.集中可能损害游戏直播从业者利益。交易将完全消除虎牙和斗鱼之间的竞争，进一步减少主播平台选择权，降低主播和游戏主播工会议价能力，损害从业者权利。

（二）集中将使腾讯在上游中国境内网络游戏运营服务市场和下游中国境内游戏直播市场拥有双向封锁能力，可能具有排除、限制竞争效果。

1.腾讯在上下游市场均拥有较强的市场控制力，有能力实施双向纵向封锁。 一是集中后实体在上下游均拥有较强的市场力量。在上游中国境内网络游戏运营服务市场，腾讯市场份额超过40%，排名第一。其他竞争者市场份额远低于腾讯，难以对其构成有效竞争约束。在下游中国境内游戏直播市场，如前所述，集中后实体以营业额、活跃用户数和主播资源计算的市场份额均超过60%。 二是网络游戏运营服务市场进入壁垒高，短期内出现新进入者可能性不大。进入市场的资金和时间成本较高，且需要取得有关资质、获得游戏版号。宣发渠道对游戏推广具有重要作用，游戏直播是网络游戏的重要推广渠道，交易将进一步提高网络游戏运营服务市场进入门槛。 2.集中后实体有动机实施双向纵向封锁。一方面，网络游戏运营服务商拥有的游戏著作权使用许可是开展游戏直播的关键。腾讯有动机通过网络游戏著作权许可封锁，排除、限制游戏直播市场竞争，进一步强化其在游戏直播市场的竞争优势。另一方面，游戏直播是重要的游戏内容推广渠道，二者用户具有高度重合性，可以相互转化。网络游戏运营服务商的主要盈利来自玩家付费或广告商付费。交易完成后，腾讯有动机利用其控制的游戏直播平台对网络游戏市场竞争者实施推广渠道封锁，排除、限制上游网络游戏运营服务市场竞争。

因此，本项集中后，腾讯在上下游均拥有较强的市场控制力，有能力和动机对下游游戏直播市场的竞争对手实施网络游戏著作权许可封锁，对上游网络游戏运营服务市场的竞争对手实施直播推广渠道封锁，在上下游市场形成闭环，排挤现有竞争对手、扼杀潜在竞争对手。

对此，腾讯回应称，收到国家市场监督管理总局作出的《关于禁止虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司合并案反垄断审查决定的公告》。将认真遵守审查决定，积极配合监管要求，依法合规经营，切实履行社会责任。