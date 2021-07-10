暑期游迎高峰 黄山旅游合作支付宝吃喝玩乐一“搜”搞定

站长之家(ChinaZ.com) 7月10日 消息:暑期旅游高峰将至，今年游客去黄山将比以往更便捷。7月10日，黄山旅游宣布与蚂蚁集团战略合作，集合近百种本地服务的黄山旅游官方支付宝小程序也正式上线。今起，游客上支付宝搜索“黄山”，就能在小程序里享受到吃喝玩乐住用行“一条龙”旅行服务。

记者在支付宝上体验了黄山旅游“一条龙”:搜索“黄山”进入小程序后，可提前购票、分时预约入园，还能预定导游和租车，定制个性旅游路线。在旅途中，除了预订食宿，还可查询停车，甚至租赁山顶帐篷，热门商家的优惠券也能一键领取。旅游结束，在线购买太平猴魁茶叶等徽州特产直邮到家，减轻旅途负担。添加收藏小程序，在支付宝首页“我的小程序”中更能快捷找到这些服务。

蚂蚁集团董事长兼CEO井贤栋表示，支付宝作为数字生活新服务的重要入口，将运用最新的数字科技能力，联动平台数字服务生态，与黄山独特的实体旅游资源的结合，将助力全面拓宽黄山文旅服务的人群宽度、体验深度和服务广度。

据悉，自去年6月黄山市与蚂蚁集团达成战略合作以来，黄山成为全国首批实现智能入园的景区，疫情期间无接触旅游覆盖全市景区。接下来，黄山景区还将与蚂蚁森林合作打造全国绿色低碳示范景区，游客无纸化购票积累蚂蚁森林能量。