市场监管总局核查买卖虚假检测报告行为；张近东等减持苏宁超6%股份；360借条回应APP被下架

市场监管总局核查买卖虚假检测报告行为

近日，有媒体报道称，在电商平台上充斥着大量出售检验检测报告的网店，不需要样品，当天下单，次日就可出具所谓第三方权威检测机构的报告。

同时，上述电商平台客服还承诺，报告都保真保查询过关，报告上自带二维码，扫码查询即可。

昨日，针对上述问题，市场监管总局表示，已要求淘宝、拼多多等平台企业依法履行平台主体责任，对在平台上销售虚假检验检测报告的网店立即进行处置。并已责成上海市、浙江省等地市场监督管理部门立即依法调查相关检验检测机构，坚决打击出具虚假检验检测报告违法行为，维护检验检测市场秩序。

昨日晚间，苏宁易购发布公告称，7月6日-7月7日，张近东、苏宁控股集团有限公司、苏宁电器集团有限公司，通过大宗交易、协议转让方式合计减持公司6.67%股份;张近东及其一致行动人合计持股比例降至32.03%。

7月5日，苏宁易购发布公告称，公司控股股东、实控人张近东及其一致行动人苏宁控股集团，公司持股5%以上股东苏宁电器集团，西藏信托拟将所持公司合计数量占公司总股本16.96%的股份转让给新新零售基金二期，包括阿里、小米等投资者，将获得苏宁易购16.96%股权，基金总规模为88.3亿元。

360借条回应APP被下架

据红星新闻报道，昨日，针对APP被下架一事，360数科方面回应称，目前，360借条仍可提供正常服务，基于相关要求及对APP各项功能的用户体验优化，正在逐步迭代升级，已提交了新的整改方案并加紧推进整改。

360数科称，5月10日网信办通报的包括360借条在内的84款安全和网络借贷类APP违规收集和使用个人信息情况。由于工作人员疏忽，在规定时间内遗漏了某一个环节的整改，被要求从部分应用商店下架。

据悉，5月10日，国家互联网信息办公室发文，公布了360借条等84款违法违规收集使用个人信息APP。

国家网信办称，近期针对人民群众反映强烈的App非法获取、超范围收集、过度索权等侵害个人信息的现象，国家互联网信息办公室依据法律和有关规定，组织对安全管理、网络借贷等常见类型公众大量使用的部分App的个人信息收集使用情况进行了检测。