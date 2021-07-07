阿里腾讯等被反垄断处罚 二十二起违法实施经营者集中案公布

据外媒报道，美国众议院议长南希·佩洛西证实，她跟苹果CEO蒂姆·库克就最近一系列反垄断法案进行了交谈，另外她还补充称，她告诉库克让这个过程慢慢进行。当地时间周四，众议院议长详细介绍了她跟库克的对话，不过她还是坚持自己的立场，即美国的隐私和数据是科技巨头的责任。据CNBC报道，佩洛西表示，她告诉库克让立法程序继续进行。众议院议长佩洛西说道：“如果你有实质性的关切--并且他们的一些议员也和他们投过票--那么他们?