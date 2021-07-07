阿里腾讯等被反垄断处罚 二十二起违法实施经营者集中案公布

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阿里腾讯等被反垄断处罚 二十二起违法实施经营者集中案公布

2021-07-07 16:10 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月7日 消息:今日，市场监管总局依法对互联网领域二十二起违法实施经营者集中案作出行政处罚决定。

市场监管总局称，经查，上述案件均违反了《中华人民共和国反垄断法》第二十一条，构成违法实施经营者集中，评估认为不具有排除、限制竞争效果。近日，市场监管总局根据《中华人民共和国反垄断法》第四十八条、四十九条作出行政处罚决定，对涉案企业分别处以50万元人民币罚款。

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以下为行政处罚决定书清单:

1.惠迪天津与一汽集团设立合营企业案

2.惠迪天津与华夏出行设立合营企业案

3.小桔智能与北汽新能源设立合营企业案

4.惠迪天津与特来电设立合营企业案

5.小桔新能源与海南交控、南网电动、海南电网设立合营企业案

6.惠迪天津与西藏奥通设立合营企业案

（浙江滴时）

7.惠迪天津与西藏奥通设立合营企业案

（杭州滴时）

8.北京车胜与时空电动车设立合营企业案

9.阿里网络收购天鲜配股权案

10.阿里创投与上海商投集团设立合营企业案

11.阿里网络收购纽仕兰股权案

12.阿里网络收购广州恒大足球股权案

13.阿里创投收购五矿电商股权案

14.阿里创投与浙江创新投资设立合营企业案

15.腾讯收购58同城股权案

16.腾讯收购小红书股权案

17.腾讯收购搜狗股权案

18.腾讯收购猎豹移动股权案

19.腾讯收购蘑菇街股权案

20.苏宁易购与南京银行设立合营企业案

21.苏宁易购与三菱重工设立合营企业案

22.北京三快收购奥琦玮股权案

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