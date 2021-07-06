2021年7月6日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于健康小知识的，问题是“胃酸腐蚀能力强大，正常状态下，它为什么不会消化掉人的胃?”这个问题很多人都考虑过，但是到底是为什么呢?下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。

胃酸腐蚀能力强但它为什么不会消化掉人的胃 7.6蚂蚁庄园今日答案

今天问题：胃酸腐蚀能力强大，正常状态下，它为什么不会消化掉人的胃?

A、有胃粘膜保护

B、胃酸腐蚀能力不够

正确答案:有胃粘膜保护

胃黏膜:胃腔内面的黏膜为胃黏膜，是胃壁的最内层。新鲜胃黏膜呈淡粉色。胃在空虚时或半充盈时，胃黏膜形成许多皱壁。胃小弯处约有4～5条纵行皱壁;胃大弯处多为横行或斜行皱壁;其他部分的皱壁形状不规则。胃黏膜由上皮、固有层及粘膜肌层3层组成。临床所见的各型胃炎（及溃疡）主要为胃黏膜的病变。胃黏膜病变较多见，尤以炎症、溃疡、粘膜脱垂、癌等为重要。

胃里会有一种很好的胃粘膜来保护我们的胃壁不受到强酸的腐蚀，而且如果胃过多分泌胃酸后，我们的胃会自己产生应急反应，会有绞痛或者反酸，呕吐等现象。

用这种反应来消除掉多余的酸性物质，所以说胃酸在合理范围内，是起到帮助我们消化吸收食物的作用，如果分泌过多的时候出现病态了，那么它自己也有办法向我们的大脑提出抗议，用呕吐反酸的方式来排除这些酸性物质。