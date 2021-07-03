吉利汽车：极氪集团已订立3项收购协议

站长之家（ChinaZ.com）7月3日消息:吉利汽车于港交所发布公告称，董事会宣布，为发展极氪品牌，极氪集团已订立CEVT收购协议、浩瀚能源收购协议及宁波威睿认购协议，以收购研发、生产及销售电动汽车所需之资产及技术。

CEVT 收购事项

于2021年7月2日（交易时段后），极氪(本公司拥有51%权益之附属公司)与浙江吉利(吉利控股拥有约71%权益之附属公司)订立CEVT收购协议，据此，极氪有条件同意透过附属公司收购CEVT之100%股权，现金代价约为1，057.8百万克朗。

于CEVT收购事项完成后，CEVT将成为极氪之全资附属公司，其财务业绩将合并于本集团之综合财务报表中。

浩瀚能源收购事项

于2021年7月2日（交易时段后），极氪与吉利汽车集团(为吉利控股全资拥有之附属公司)订立浩瀚能源收购协议，据此，极氪有条件同意透过一间附属公司收购浩瀚能源30%股权，现金代价约为人民币9.0百万元。

于浩瀚能源收购事项完成后，浩瀚能源的财务业绩将使用权益法于本集团之综合财务报表内入账。

宁波威睿认购事项

于二零二一年七月二日（交易时段后），极氪与浙江吉创及宁波威睿(浙江吉创和宁波威睿各自为吉利控股全资拥有之附属公司)订立宁波威睿认购协议，据此，极氪有条件同意透过一间附属公司按现金代价约为人民币860.7百万元认购宁波威睿之额外资本。

于宁波威睿认购事项完成后，极氪及浙江吉创将分别持有51%及49%宁波威睿经扩大之股本，且宁波威睿将被作为本公司之非全资附属公司入账，其财务业绩将合并于本集团之综合财务报表中。