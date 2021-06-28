今天起中国邮政全面提速 主要城市可享次日达

站长之家（ChinaZ.com）6月28日 消息:据中国邮政快递报消息，从今天起，中国邮政正式全面提速，主要城市可享邮件次日达甚至次晨达。
据悉，此次大提速共覆盖全国1000多个城市，优化现有邮路400余条，增加300余条下行邮路，覆盖了2000余县域，实现1000+城市间寄递提速。
除了全面寄递全面提速、全网邮路优化之外，中国邮政还在不断提高航空高铁运力支撑，自有干线车辆的规模也在不断扩大。
目前，中国邮政已开通运行省际高铁运邮邮路近90条，覆盖四川、江西、河南、湖南、陕西等地。
站长之家（ChinaZ.com）6月28日 消息:据中国邮政快递报消息，从今天起，中国邮政正式全面提速，主要城市可享邮件次日达甚至次晨达。
据悉，此次大提速共覆盖全国1000多个城市，优化现有邮路400余条，增加300余条下行邮路，覆盖了2000余县域，实现1000+城市间寄递提速。
除了全面寄递全面提速、全网邮路优化之外，中国邮政还在不断提高航空高铁运力支撑，自有干线车辆的规模也在不断扩大。
目前，中国邮政已开通运行省际高铁运邮邮路近90条，覆盖四川、江西、河南、湖南、陕西等地。
今日起，中国邮政正式启动全面提速，覆盖全国1000多个城市，将在全国多省市地区将实现运邮次日达。 据了解，中国邮政此次寄递全面提速，全国主要城市可享邮件次日达甚至次晨达的极速体验，6成以上特快专递实现次晨达;中国邮政已优化现有邮路400余条，增加300余条下行邮路，覆盖了2000余县域，实现1000+城市间寄递提速。
近日，有网友发现，自己家楼下中邮大药房刚刚成立奶茶店，名为邮氧的茶。根据企查查APP显示，目前该奶茶店运营公司为福建省邮氧的茶餐饮管理有限公司，成立于2020年10月，所属行业为批发业。
据国家邮政局官方发布的消息显示，2021年端午节期间，6月12日～14日，全国邮政快递业揽收快递包裹8.74亿件，同比2020年端午节期间增长44.29%，与2019年端午节相比增长109.52%；投递快递包裹8.7亿件，同比2020年端午节期间增长33.9%,与2019年端午节相比增长97.32%。
近日，据福州网友爆料自己家楼下中邮大药房刚刚成立奶茶店，名为邮氧的茶。据了解，该奶茶店提供的品类包括纯茶、奶茶、水果茶和果奶，茶饮价格在7-23元不等。企查查APP显示，目前该奶茶店运营公司为福建省邮氧的茶餐饮管理有限公司，成立于2020年10月，所属行业为批发业。企查查显示，中邮恒泰药业有限公司已申请注册商标，该公司最大股东为中国邮政集团控股子公司中邮资本管理有限公司。邮政在省、市、县、乡、村都有着无处不在?
跨界会迟到，但永不会缺席。这一周在奶茶界最火的不是与奈雪上市有关的消息，也不是蜜雪冰城的翻车，而是中国邮政竟然开了奶茶店。
昨日，国家邮政局市场监管司就违法收寄危险违禁物品对德邦物流股份有限公司进行监管约谈。约谈指出，近日德邦快递发生违法收寄危险违禁物品、危及社会公共安全问题影响恶劣。
6月5日消息，有网友称福建有一家名为邮氧的茶”奶茶店，熟悉的黄绿配色让人以为这是中国邮政开设。据媒体报道，福建福州这家奶茶店开在中邮旗下的药房内，包装设计也有邮政元素，这让中国邮政成立奶茶店”的消息引发网络热议。不过需要注意的是，这并非是中国邮政开设的奶茶店，据记者了解，奶茶店为中国邮政福建公司入股的中邮恒泰药业开办的业务。中国邮政福建公司回复称，奶茶店并非邮政业务。视频天眼查显示，目前该奶茶店运营
今日，国家邮政局公布数据称，2021年端午节期间，全国邮政快递业保持总体安全平稳、高位有序运行的良好态势，邮政快递服务业务量增幅较大。6月12日～14日，全国邮政快递业揽收快递包裹8.74亿件，同比2020年端午节期间增长44.29%，与2019年端午节相比增长109.52%。
国家邮政局发文表示，昨日，国家邮政局市场监管司就违法收寄危险违禁物品对德邦快递进行监管约谈。
618大促还在火热进行中。菜鸟数据显示，6月1日、2日，“网红”县曹县两日快递单量累计接近100万单，其中80万单是曹县通过电商售出的演出服、木制工艺品快递。按每日人均快递单量计算，逼近上海。
【TechWeb】6月3日消息，日前，据国家邮政局官网发布的消息显示，国家邮政局实时监测数据显示，截至6月1日，今年我国快递业务量已突破400亿件，接近2017年全年水平，日均业务量超过2.66亿件，日均服务用户超过5亿人次。国家邮政局预计，2021年全年快递业务量将超过950亿件。据介绍，今年快递业务量突破400亿件用时仅5个月，比2017年我国快递业务量首次达到400亿件提前了7个月，比2020年提前约2个月，再次刷新纪录。数据显示，最新?
【TechWeb】6月23日消息，据国家邮政局发布的消息，国家邮政局市场监管司就违法收寄危险违禁物品对德邦物流股份有限公司（以下简称德邦快递）进行监管约谈。约谈指出，今年以来，各寄递企业认真贯彻落实党中央、国务院关于安全生产工作决策部署，有效防范化解安全风险隐患，不断提升安全治理水平，全行业安全生产形势总体平稳。但是，近日德邦快递发生违法收寄危险违禁物品、危及社会公共安全问题，充分暴露出企业安全发展理念不牢
今天，中国消费者协会发布的“618”消费维权舆情分析报告显示，6月1日至6月20日监测期内共收集“消费维权”负面信息 576804 条，仅占“消费维权”信息总量的3.57%，同比显著下降。
5 月 26 日- 28 日，第 21 届IAI传鉴国际创意节在北京落下帷幕。新锐物流品牌J&T极兔速递摘得“年度最具成长力品牌”桂冠。同时，跨界快递盒项目更是斩获效果营销银奖、创新营销铜奖两座奖杯。IAI国际广告奖由中国传媒大学广告学院、中国商务广告协会、IAI国际广告研究所于 2000 年创办。IAI国际广告奖不仅是对广告创意的褒奖，也是对市场趋势的总结和参考。斩获三座奖杯的极兔速递，究竟是何方猛兽？2020 年极兔速递横空出世，一?
6月24日消息，上海的王先生对媒体爆料，自己交给顺丰运送的快递被运至垃圾场搅碎。王先生对记者表示，自己通过顺丰寄送12箱物品只收到8箱，4个箱子丢失，收到的包裹里面东西乱七八糟，箱子也不是原来打包的形态。王先生称这12箱物品除了私人物品，还有自己十几年来的日记本、绘画手稿、收藏的艺术品、设计图纸，过去十多年在北京生活积累的一切都在这12个箱子里了，而这些重要的东西基本都已找不到，仅有一些衣物和部分书本。经过?
一年一度的618电商大促后，快递企业又要迎来一波揽件、配送高潮。但随之而来的问题也不少，其中关于快递员不按需送货，送货不上门的矛盾格外突出。6月21日消息，武汉的蔡女士对记者表示，希望自己的快递包裹能放进快递柜，而非驿站，但长期派送该片区的快递员却并不配合。为了更高的送件效率，未经用户许可，快递员和快递企业普遍选择将快递放入驿站和快递柜，去驿站、快递柜自取”成了行业潜规则。由此，消费者本该有的选择权丧失
随着AI人工智能技术的发展，我们的生活发生了翻天覆地的变化。进入社区时只要靠近摄像头，你的体温是否正常会立马显示；你以为送快递只能是快递小哥的专属，殊不知无人机也能做到高效送货。在刚刚过去的 618 大促中，想必很多朋友除了买买买，在各大购物平台上积极囤货之外，还会关心这些快递到哪儿了。以往查快递，需要在购物APP上一个一个翻看物流信息、关注动态，着实很麻烦。而在AI人工智能的助力下，快递查询变得更加简单。在
Nuro已将其无人驾驶运货车用于运送从披萨到处方的任何东西。很快，它的努力将以一种更大方式扩展，这部分归功于物流业一个主要参与者。Nuro周二宣布，它已经与联邦快递建立了合作关系，Nuro自动送货车将被用于最后一英里的业务。4月份Nuro和联邦快递在休斯顿地区启动了一个试点项目，但目前还不清楚其他市场何时会加入这一行动。目前关于合作关系的细节仍然很少，但这对Nuro来说是相当重要的一步，它在过去五年里一直在开发其无人?
【TechWeb】6月18日消息，申通快递对外发布公告称，5月实现快递服务业务收入19.19亿元，同比增长6.39%；完成业务量9.28亿票，同比增长8.89%。同时，5月份，申通快递服务单票收入2.07元，同比下降2.36%。根据此前发布的财报数据显示，申通快递一季度实现营业收入52.62亿元，同比增长47.28%;归属于上市公司股东的净亏损8952.15万元，上年同期盈利5836.13万元。
昨日，国家邮政局公布2021年5月邮政行业运行情况称，5月份，全国快递服务企业业务量完成92.2亿件，同比增长24.9%;业务收入完成864.2亿元，同比增长12.0%。
日前，一名为“GODUser”的卖家在黑客论坛上叫卖7亿条LinkedIn用户数据时间引发不少网友关注。该卖家在发帖中称，他们在2021年6月22日获得7亿条领..
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今天，奈雪的茶在香港正式上市，上市首日收盘报17.12港元每股，较发行价19.8港元下跌13.54%，成交额约27.61亿港元，目前总市值约293.63亿港元。..