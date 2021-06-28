今天起中国邮政全面提速 主要城市可享次日达

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今天起中国邮政全面提速 主要城市可享次日达

2021-06-28 16:52 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月28日 消息:中国邮政快递报消息，从今天起，中国邮政正式全面提速，主要城市可享邮件次日达甚至次晨达。

据悉，此次大提速共覆盖全国1000多个城市，优化现有邮路400余条，增加300余条下行邮路，覆盖了2000余县域，实现1000+城市间寄递提速。

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除了全面寄递全面提速、全网邮路优化之外，中国邮政还在不断提高航空高铁运力支撑，自有干线车辆的规模也在不断扩大。

目前，中国邮政已开通运行省际高铁运邮邮路近90条，覆盖四川、江西、河南、湖南、陕西等地。

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