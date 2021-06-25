Windows11怎么升级系统 win11预览版镜像ISO官方下载地址

Windows11怎么升级?6月24日晚间，微软通过线上直播正式发布下一代操作系统——Windows11。系统采用全新 Fluent Design 及圆角设计的系统 UI，基于云的应用让办公套组更为智能，同时 Windows 更新将小40%。

Windows11怎么升级

Windows11在外观上与早前流出的泄露版并无太大差异，相比 Windows10最大的变化在于底部任务栏图标的居中、全新设计的开始菜单以及系统内大量圆角设计的引入;功能方面 Windows11为窗口操作扩展了快速窗口布局功能，不同应用窗口组成的布局方式还能保存为 snap group 群组，以单个图标的方式在任务栏呈现，方便用户快速切换;同时 Windows11也改善了外接屏幕支持，能够记住屏幕状态变化前后的窗口位置。

软件体验方面，Windows11将预置 Teams 应用并与任务栏整合，同时拥有更好的平板触屏设备交互支持;引入 Xbox Series X|S 的 Auto HDR 和 Direct Storage 技术，为游戏带来更好的画面效果和更短的加载时间;支持运行 Android 应用，允许用户通过全新设计的 Microsoft 商店或亚马逊 App 商店进行安装。

win11预览版镜像ISO官方下载地址

国内平台此前有开发者泄露了微软全新的 Windows11英文预览版。

版本名称:Windows11消费者版 （含家庭版 / 专业版 / 专业工作站 / 家庭单语言版）

文件名称:21996.1.210529-1541.co_release_CLIENT_CONSUMER_x64FRE_en-us.iso

系统语言:美国 - 英语 （en-us）

文件大小:4.76GB

发布时间:2021-06-15（泄露时间非编译时间）

官方下载地址:

https://media-tjbh-person.tjoss.xstore.ctyun.cn/PERSONCLOUD/2d4c13a4-ca6b-45c7-b8e5-281146a60271.iso?x-amz-CLIENTTYPEIN=UNKNOWN&AWSAccessKeyId=B12spNbFIkHcJjk5MvKN&x-amz-UID=556044640&x-amz-APPID=828221&response-content-disposition=attachment%3Bfilename%3D21996.1.210529-1541.co_release_CLIENT_CONSUMER_x64FRE_en-us.iso&x-amz-CLIENTNETWORK=UNKNOWN&x-amz-CLOUDTYPEIN=PERSON&x-amz-limit=rate%3D25600%2Cconcurrency%3D10&Signature=B23NbuBnaJabUHqXCUaycXB9Zhg%3D&x-amz-SHID=114031568411&Expires=1623788811&x-amz-FSIZE=4874553344&x-amz-UFID=41382113556864728

SHA-1值:3B6DA9194BA303AC7DBBF2E521716C809500919C