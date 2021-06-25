LOL云顶之弈11.13最新装备合成高清图 11.13装备合成路径

英雄联盟在最近更新了云顶之弈的11.13版本，这个版本中装备的改动可以说是十分微小，很多玩家还不清楚最新版本的云顶之弈装备合成图，下面就来为大家分享一下。

金铲铲装备

【不朽大恶魔之杖】法力值收益率:400%→350%

【巨人杀手】最大生命值阈值:1750→1650

【巨人杀手】额外伤害:80%→75%

【救赎】群体伤害减免:30%→25%

【白银皎月之匣】护甲和魔法抗性:70→60

武器库改动:

【装备拆卸器】和【装备重铸器】不再会出现在【武器库】中

“2件成装+2件特殊装备（妮蔻之助、灌铅骰子、金铲铲、黑暗金铲铲）”的【武器库】已被替换为“4件成装”的【武器库】

“2件基础装备+2件特殊装备（妮蔻之助、灌铅骰子、金铲铲、黑暗金铲铲）”的【武器库】已被替换为“2件基础装备+2件成装” 的【武器库】

4-2阶段【武器库】的出现几率已提升

4-2阶段【武器库】看到一件特殊装备（妮蔻之助、灌铅骰子、金铲铲、黑暗金铲铲）的几率已显著降低

4-2阶段【武器库】看到一件纹章装备的几率已略微降低

4-2阶段【武器库】看到基础装备和成装的几率已略微提升.

5-2阶段【武器库】的出现几率已降低

5-2阶段【武器库】看到一件特殊装备（妮蔻之助、灌铅骰子、金铲铲、黑暗金铲铲）的几率已显著降低

5-2阶段【武器库】看到一件纹章装备和基础装备的几率已略微降低

5-2阶段【武器库】看到一件成装的几率已略微提升

6-2阶段和7-2阶段【武器库】一件特殊装备（妮蔻之助、灌铅骰子、金铲铲、黑暗金铲铲）或纹章装备的几率已降低