多多买菜北京上线团购业务 团长佣金高达10%

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多多买菜北京上线团购业务 团长佣金高达10%

2021-06-25 09:51 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月25日 消息:据未来消费APP消息，近日，多多买菜在北京开城，首选通州上线社区团购业务。拼多多方面表示，其在北京用户多、流量大，多多买菜不扣点、零费用、入驻门槛低等特点是其在京发展的重要优势。

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有推广人士称，多多买菜的团长服务佣金比较高，平均能达到10%，高于美团优选和橙心优选。

目前，美团优选的平均服务佣金在5%以下，橙心优选的团长服务佣金平均也为5%左右。在京的主流团购平台服务佣金达10%的较少，京东区区购是其中之一，不过京东区区购有50元成团门槛。

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