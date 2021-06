LG电子决定8月开始在其韩国门店销售苹果iPhone

站长之家(ChinaZ.com)6月22日 消息:LG电子近日正式决定将从8月开始通过旗下门店LG Best Shops销售苹果iPhone手机。这一消息也让韩国最大手机制造商三星电子带来不少忧虑。

三星电子负责国内业务、家电和智能手机业务的官员最近召开了紧急会议,讨论 LG 电子决定在 LG Best Shops 销售 iPhone。自 LG 电子宣布退出智能手机业务以来,三星电子和苹果一直在竞相吸引 LG 智能手机用户。

三星电子已经在全球5G 智能手机市场上落后于苹果。Strategy Analytics表示,苹果在2021年第一季度以29.8% 的5G 智能手机市场份额排名第一。苹果在2020年底推出了第一款5G 手机iPhone12系列。中国的Oppo(15.8%)和 Vivo(14.3%)分列第二和第三,而三星电子以12.5% 的份额排名第四。

行业分析师预测,由于 LG 电子退出智能手机市场,苹果在韩国的市场份额将在2021年攀升至30%的范围。根据Counterpoint Research 的数据,在韩国市场,三星是2020年排名第一的公司,持有65% 的股份,其次是苹果,持有20%,LG 电子持有13%。

此外,三星官方还认为,如果年轻的iPhone用户开始在LG Best Shops购买家电,三星电子的家电业务和三星数码广场店将受到重创。

早些时候,LG电子决定从8月1日起在其子公司 Hi Praza 经营的 LG Best Shops 销售iPhone、iPad 和 Apple Watch。LG 电子将在从苹果手中接过销售权后进行销售。但鉴于LG Best Shop 已经在销售LG电子的笔记本电脑和台式机,因此它不会销售苹果笔记本电脑和台式电脑,例如MacBook笔记本以及iMac和MacPro台式电脑,还决定不对此类苹果产品提供维修服务。