LG电子决定8月开始在其韩国门店销售苹果iPhone

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LG电子决定8月开始在其韩国门店销售苹果iPhone

2021-06-22 16:46 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月22日 消息:LG电子近日正式决定将从8月开始通过旗下门店LG Best Shops销售苹果iPhone手机。这一消息也让韩国最大手机制造商三星电子带来不少忧虑。

苹果手机，iPhone12 (1)

三星电子负责国内业务、家电和智能手机业务的官员最近召开了紧急会议，讨论 LG 电子决定在 LG Best Shops 销售 iPhone。自 LG 电子宣布退出智能手机业务以来，三星电子和苹果一直在竞相吸引 LG 智能手机用户。

三星电子已经在全球5G 智能手机市场上落后于苹果。Strategy Analytics表示，苹果在2021年第一季度以29.8% 的5G 智能手机市场份额排名第一。苹果在2020年底推出了第一款5G 手机iPhone12系列。中国的Oppo（15.8%）和 Vivo(14.3%)分列第二和第三，而三星电子以12.5% 的份额排名第四。

行业分析师预测，由于 LG 电子退出智能手机市场，苹果在韩国的市场份额将在2021年攀升至30%的范围。根据Counterpoint Research 的数据，在韩国市场，三星是2020年排名第一的公司，持有65% 的股份，其次是苹果，持有20%，LG 电子持有13%。

此外，三星官方还认为，如果年轻的iPhone用户开始在LG Best Shops购买家电，三星电子的家电业务和三星数码广场店将受到重创。

早些时候，LG电子决定从8月1日起在其子公司 Hi Praza 经营的 LG Best Shops 销售iPhone、iPad 和 Apple Watch。LG 电子将在从苹果手中接过销售权后进行销售。但鉴于LG Best Shop 已经在销售LG电子的笔记本电脑和台式机，因此它不会销售苹果笔记本电脑和台式电脑，例如MacBook笔记本以及iMac和MacPro台式电脑，还决定不对此类苹果产品提供维修服务。

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