微信朋友圈广告新增多个推广视频号直播功能

站长之家（ChinaZ.com）6月19日 消息:昨日，微信广告助手称，近一个月来，微信广告进一步提升视频观看到后链路转化效果，并完善加粉链路，大大提升了视频号推广的引流效果，帮助广告主高效促成交易转化、沉淀私域流量。
视频观看到交易转化全链提效
具体来说，微信的措施包括全量上线小程序激励视频广告，激励式广告更能激发用户观看视频兴趣，视频观看成本显著下降。
用户主动触发并观看广告视频15秒后获得奖励，视频观看成本最低可达0.03元，这一形式可激励用户长时间观看，进一步提升用户互动、关注等。
朋友圈广告外层新增5条文案轮播
为了更好地展示视频号直播内容，增强广告吸引力，朋友圈广告外层上线直播特有轮播文案，广告图底部5条文字信息循环滚动，增加信息展示空间。使用轮播文案后，广告外层点击率平均提升10% -15%。
不过，轮播文案目前仅适用于视频号直播推广 - 卡片式广告，MP 投放端已开放测试
新增直播观看、商品详情页浏览等优化目标
广告主使用视频号推广能力时，可根据营销需求选择不同优化目标。
视频号推广优化目标一览表
近期推广视频号直播新增两项优化目标:
MP 投放端选择优化目标示意
1. “关键页面访问”（即视频号直播观看）优化目标，有效提升直播观看量。
2. “商品详情页浏览”优化目标，适用于电商带货直播，提升商品气泡和购物车按钮点击率，提高交易转化。
微信广告内测视频号加粉链路
另外，微信广告上线视频号加粉链路。朋友圈广告及小程序激励视频广告推广视频号动态时，动态页下方直接展示广告专属关注按钮，，用户可一键关注品牌视频号短视频播放结束或长视频播放超过1分钟，关注按钮渐变为橙色，视觉上进一步强化引导用户关注，从视频观看到关注的转化率提升50%。
目前微信广告有4种广告外层形态推广视频号动态、视频号直播及直播预约。官方表示，未来，微信广告将持续优化视频号推广的品牌曝光、交易转化、私域沉淀等营销能力，如开放更多广告位。