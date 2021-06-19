微信朋友圈广告新增多个推广视频号直播功能

昨晚视频号开播时，潘乱和刘筱肯定都没想到，这将是一个破纪录的夜晚。毕竟，作为颇有知名度的科技互联网评论人和情感主播，虽然他俩都已将微信视频号作为重要阵地，但在过去这一年的直播探索中，显然还没能企及他们在微信公众号上获得的关注和热度。