2021年6月13日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于端午节的，问题是“端午前后，为祈求安康，人们会在自家门楣上悬挂什么?”这个问题其实还是比较简单的，悬挂的东西其实很容易猜的到，下面就来为大家详细的介绍一下蚂蚁庄园最新答案。

端午前后为祈求安康人们会在自家门楣上悬挂什么 6月13日蚂蚁庄园最新答案

今天问题：端午前后，为祈求安康，人们会在自家门楣上悬挂什么?

A、艾草或菖蒲

B、桃枝

正确答案:艾草或菖蒲

将艾草挂于门上，最早在《荆楚岁时记》中有记载:“采艾以为人，悬门户上，以禳毒气。”五月艾含艾油最多，（此时正值文生长旺期）所以功效最好，人们也就争相采艾。往往会在家门口挂几株艾草，由于艾草特殊的香味，人们用它来驱病、防蚊、辟邪。

艾草（学名:Artemisia argyi），又称作艾、艾蓬、甜艾、香艾、冰台、艾蒿、灸草，是一种多年生草本植物，分布于亚洲及欧洲地区。

艾草有很多种，有浓烈芬香气味的，南方人端午节用来悬挂于大门以避邪。还有一种气味比较温和，可以食用。

在中国南方传统食品中，有一种团子就是用艾草作为主要原料做成的（参见艾糍）。即:用清明前后鲜嫩的艾草和糯米粉按一比二的比例和在一起，包上花生、芝麻及白糖等馅料(部分地区会加上绿豆蓉)，再将之蒸熟即可。在中国北方，人们会采摘初生的艾蒿叶与面粉掺在一起做食品。