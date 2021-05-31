2021LPL夏季赛什么时候开始 今年LPL夏季赛几月几号开始

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2021LPL夏季赛什么时候开始 今年LPL夏季赛几月几号开始

2021-05-31 17:00 · 稿源：站长之家

英雄联盟的MSI季中赛已经结束了，接下来就是万众期待的LPL夏季赛了，很多玩家还不清楚2021年的LPL夏季赛到底什么时候开始，下面就来为大家分享一下。

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2021LPL夏季赛将于6月7日17:00正式开启!

千帆竞发，战役一触即发。

新老联袂，共谱全新篇章。

志逐巅峰，续写荣耀传奇。

角逐盛夏，各战队整装待发，迎接真正挑战!

英雄联盟职业联赛，简称LPL（League of Legends Pro League），是中国大陆最高级别的英雄联盟职业比赛，同时也是中国大陆赛区通往每年英雄联盟季中冠军赛和英雄联盟全球总决赛的唯一渠道。

每年的LPL由春季赛和夏季赛组成，每季分为常规赛与季后赛两部分。常规赛积分排名前八的战队将晋级季后赛，为赛季总冠军以及高额的赛事奖金继续展开争夺。

春季赛冠军会代表LPL赛区参加每年5月的英雄联盟季中冠军赛;春季赛的前四名将参加7月举行的英雄联盟洲际系列赛。夏季赛冠军将作为LPL赛区的一号种子直接保送英雄联盟全球总决赛，全年积分最高的队伍将作为二号种子晋级英雄联盟全球总决赛，顺位之下的四支积分最高的队伍进行预选赛，获胜的队伍将作为三号种子拿下英雄联盟全球总决赛的最后门票。

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