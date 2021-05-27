联想刘军发内部信：中国区PC业务已连续三年市场份额创历史纪录

站长之家（ChinaZ.com）5月27日消息:今天中午，联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军向联想中国区全员发送2020/2021第四财季暨财年业绩内部信——“加磅战略 与时偕行”，信中表示:“联想中国在极不平凡的全财年里，同样取得了振奋人心的业绩!”

2020/2021第四财季，联想中国PC销量市场份额达到37.5%，年比年提升了5.2个百分点，销售额市场份额达到37.4%，年比年提升4.1个百分点，均创历史同期新高，并成功打破20年来逢Q4市场份额偏低的历史。过去三个财年共12个季度中，有7个季度创历史纪录。

从完整财年来看，联想中国区PC业务已连续三年市场份额创历史纪录，2020/2021全财年，全市场增速最快、规模销量和销售额市场份额达到38.6%和41.6%，分别实现3.4个百分点和2.3个百分点的年比年增长，双双创下历史新高!

刘军完整内部信如下:

联想中国全体同仁:

2020/2021财年第四季度及全年，集团业绩实现了力道强劲的增长，如元庆所言，我们跨越了新的里程碑。集团全年整体营业额首次突破4000亿人民币大关，“以服务为导向的智能化转型”已经取得显著成效。

【联想中国 FY20/21Q4:势如破竹】

第四财季，联想中国PC销量市场份额达到37.5%，年比年提升了5.2个百分点，销售额市场份额达到37.4%，年比年提升4.1个百分点，均创历史同期新高，并成功打破20年来逢Q4市场份额偏低的历史。过去三个财年共12个季度中，有7个季度创历史纪录。

商用大客户的PC销量市场份额达到53%，持续高位突破。Wintel市场份额达到68.1%，年比年提升17.4个百分点，创历史新高。

SMB销量市场份额同比狂增12.2个百分点，达到32%，创历史同期新高，移动工作站销量市场份额更是达到49.6%，连续第二季度创下历史新高。

消费业务在直达客户的道路上继续狂奔，PC销量市场份额达到29%，年比年提升2.9个百分点。拯救者出现一机难求，需要抽签购买的场面。

在智能产品和智慧服务转型方面，服务业务一马当先，Booking收入年比年提升81.5%。其中解决方案服务年比年提升达到172.3%。智能产品和智慧服务收入Q4以翻番的速度增长。

【联想中国 FY20/21全年:变中取胜】

联想中国在极不平凡的全财年里，同样取得了振奋人心的业绩!

在PC领域，我们秉承“以客户为中心”的转型理念，直接触达细分客群，连续三年市场份额创历史纪录，FY20/21全年，销量和销售额市场份额达到38.6%和41.6%，分别实现3.4个百分点和2.3个百分点的年比年增长，双双创下历史新高!

商用大客户在过去一年，面对复杂的市场环境，彰显出英雄本色，PC销量市场份额达到55%，其中企业和教育行业销量市场份额分别达到60.8%和58.9%，创历史新高。

SMB在One SMB变革指引下，PC销量市场份额打破历史纪录，达到30%， 年比年提升3.7个百分点;移动工作站销量市场份额以45.4%的高位，创历史新高并持续扩大领先优势。

消费业务更如同利剑出鞘，厚积薄发，PC销量市场份额达到31.7%，创历史新高，年比年狂涨5.3个百分点。

PC业务之外，围绕智能产品和智慧服务转型，我们找到了新的奶酪。平板电脑领域，商用平板电脑已经连续两个季度取得了市场份额第一;消费平板电脑的销量也在季比季高速增长。2020财年，智能产品和智慧服务收入占整体营收已经达12.5%，年比年提升超过60%。在云南滇池，智慧服务还开创了大型系统集成项目“方案aaS”的业务模式，可喜可贺!

三大基石方面，经过三年的重构，联想中国成功将IT系统 “涅槃”为中台化、敏捷型的擎天（Optimus）引擎，未来它将持续驱动业务变革，并且为客户智能化转型提供助力。

联想品牌的知名度、美誉度在过去的一年分别提升了3个百分点，用户对于联想“智慧”标签认知度则提升了6个百分点。

团队和文化方面，我们更是全员士气高涨，Lenovo Listen的分数保持在集团的前列。

联想中国自2017年开启的“日出东方”战略取得阶段性胜利!

衷心感谢一路同行的兄弟姐妹们，你们让梦想变成了现实，以实干开创了未来!

【展望FY21/22心雄万夫】

凡是过往，皆为序章。

2021财年，正值中国第一个百年奋斗目标完成之际，中国正在开启国内大循环为主、国内国际双循环的新发展格局。我们将牢牢把握信息消费升级、信息基础设施升级及应用升级这三大市场趋势所释放的巨大机遇，一步步实现“智能，为每一个可能”的美好愿景。

当然，我们也需要正视供应短缺、国际形势不明朗等挑战，并做好相应准备。

拥抱机遇，直面挑战，2021财年，联想中国将与时偕行，以One Lenovo形象面向客户，继续加磅日出东方战略，全力推进“以客户为中心转型”的龙计划和“3S转型”的虎计划。

新财年，龙计划将向着夺取更高市场份额的dream goal冲刺!

3S转型赛道上的虎计划也将呼啸前行，智能产品、智能基础设施和智慧服务的dream goal分别是年比年营收提升80%、15%和36%!

2021财年，前景可期，大有可为。

联想中国的全体同仁，让我们将加磅的转型战略，与中国的全新发展阶段相结合，怀揣“我欲穿花寻路，直入白云深处，浩气展虹霓”的浪漫情怀，去追求智能化时代的星辰大海。

行远自弥，笃行不怠。

愿与大家披坚执锐，共闯新征程!

联想集团执行副总裁兼中国区总裁

2021年5月27日