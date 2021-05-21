拼多多：5月20日当天平台总补贴金额超1亿元

站长之家（ChinaZ.com）5月21日 消息:今日，拼多多公布数据称，5月20日当天，平台售出补贴商品超过500万件，平台总补贴金额已超过1亿元。
据悉，昨日，拼多多百亿补贴开启520大促，拼多多称，此次的520大促和即将到到来的618大促，是拼多多加码升级百亿补贴的一系列重磅活动。520活动重点覆盖美妆、轻奢、服饰、生活家电及医疗健康服务等产品。
此外，SK-II神仙水、兰蔻小黑瓶、Gucci小碎花金管口红、珂拉琪唇釉、卡西欧运动手表等大热单品，部分补贴力度超过60%。
站长之家（ChinaZ.com）5月21日 消息:今日，拼多多公布数据称，5月20日当天，平台售出补贴商品超过500万件，平台总补贴金额已超过1亿元。
据悉，昨日，拼多多百亿补贴开启520大促，拼多多称，此次的520大促和即将到到来的618大促，是拼多多加码升级百亿补贴的一系列重磅活动。520活动重点覆盖美妆、轻奢、服饰、生活家电及医疗健康服务等产品。
此外，SK-II神仙水、兰蔻小黑瓶、Gucci小碎花金管口红、珂拉琪唇釉、卡西欧运动手表等大热单品，部分补贴力度超过60%。
去年6月18日，字节跳动完成了新的一轮组织架构调整，核心对象是电商。架构调整后，电商成一级部门，其中抖音是核心战略业务。
由于TWS真无线耳机完全摒弃了线材的约束，所以佩戴效果是要远优于有线耳机、线控耳机的，再加上在信号、音质、延迟等方面的技术突破，让TWS真无线耳机不管是佩戴体验还是使用体验都名列前茅。下面就给大家分享一些高性价比的真无线蓝牙耳机。Xisem西圣Ava好评率：99%Xisem西圣蓝牙耳机在国产蓝牙耳机品牌中好评率算是最高的，由于顶级的配置和亲民的价格，在数码圈内深受网友的喜爱。不少数码、音频达人公认平价超好用的一款蓝牙耳
520告白日是是一年一度网络情人节，是由「我爱你」的谐音而来也是所谓的「告白日」，520可以让相隔两地的「电子情人」，能有一个传达爱意的机会及管道。由于「520告白日」属于网络节日，因此过节的人群以年轻人为主，对象也多半是「暧昧中」的关系，网友们大多会利用短信、即时信息，甚至是网络虚拟礼物作为告白手段。在5月20日的13时14分对喜欢的对象发送告白短信，有「我爱你一生一世」的意思。以下是520告白情话最暖心短句分享?
4月30日，拼多多纳斯达克公告称，2020年净亏71.8亿元，每股亏损151元，而2019年净亏69.68亿元。
近日，拼多多关联公司上海寻梦信息技术有限公司新增“多多进宝”商标申请信息，国际分类涉及设计研究，目前商标状态为“注册申请中”。
2003年，据《联合早报》报道，河南郑州某男子身穿汉服出现在街道上，一度被视为公众文化遗产来对待。2021年，由全国汉服爱好者、复兴者组成的“汉服同袍”群体已有上百万人。据艾媒咨询预测，2021年汉服爱好者数量规模预计达689.4万人，市场销售规模将达到101.6亿元。
四百多年前，莎士比亚说过:“书籍是全世界的营养品。”然而近几年，大众似乎集体“营养不良”了。2018年开始，以短视频为代表的快餐式内容兴起，人们也变得愈加没有耐心，难以静下心来深度学习。过去数年，我国成年国民人均纸质书阅读量逐年降低，直到去年才在电商平台的助推下有所回弹。
仪式感是女生们常挂在嘴边的一个词，对于感性的姑娘们来说，仪式感是爱情中不可或缺的一部分。而拆分来看，仪式感也可以是不同的形式展现，例如，它可以是重大节日中的礼物。520就要来了，各位男同胞们想好520送给女朋友的礼物了吗?我们来一起看看有哪些好的选择。浪漫型:热门口红色号+玫瑰花对于爱美的女孩子来说，口红是必不可少的生活用品，轻轻一抹，就让气场大不相同，很多姑娘都离不开口红的加持。所以以口红相赠，一定是不?
2021年5月20日，今天的日子意义非凡，因为520代表着我爱你，所以这天也是情人节，但是对于一部分的单身狗青年来说就很不友好了，一些单身的小伙伴怕是要在今天嘲讽调侃一番，下面就来为大家分享一下2021年520单身微信朋友圈搞笑文案。
如果把这两年的网络热词排个名，“内卷”一定能进前十。什么是内卷?你在电影院看电影，前面有个人为了获得更好的视野站了起来，被他挡住的人不得不也站起来，最后大家只能都站起来。明明看的电影内容没有变化，过程却更累了，这就是内卷。
随着蓝牙技术的发展，我们不再满足于只是使用蓝牙耳机听歌看剧了，在游戏时也会经常用到蓝牙耳机，不过也就使得耳机低延迟的要求要更高了，不然开黑时不能与队友及时沟通，声画不同步就很尴尬了，今天带来了几款拥有低延迟适合游戏使用的蓝牙耳机。Xisem西圣Ava好评率：99%Xisem西圣Ares的硬件方面上十分强大，内置了蓝牙5. 2 芯片，传输更快更稳，抗干扰能力更强， 15 米内稳定连接。搭配双主机设计让延迟更低，解决音画不同步的?
5月13日，新财富500富人榜正式发布。今年，中国前十富人大洗牌。史上第一次，中国前十富人财富值均跨过2000亿元门槛。榜单显示，农夫山泉钟睒睒成为中国首富，财富值超5000亿。拼多多黄峥成为中国第二大富豪， 超马云、马化腾。小米天团7人携手上榜，雷军进入前十。马云从去年第一，跌至今年第七。历史第一次，前十首富中没有了传统地产商的身影，贝壳左晖取代了此前的杨惠妍及许家印，成为新一任地产首富。值得一提的是，淘宝直播
5月11日消息，胡润研究院今日发布《2021胡润慈善榜》，今年是胡润研究院连续第十八年发布胡润慈善榜”。榜单显示，中国亿级慈善家”达到39人，为历年来第二多，2019年最多47人。拼多多黄峥过去一年共捐赠120亿元，首次成为中国首善。资料显示，黄峥是拼多多创始人，曾任拼多多董事长。2002年，黄峥本科毕业于浙江大学，2004年获得美国威斯康星大学麦迪逊分校计算机硕士学位，随后加入美国谷歌。2015年4月，黄峥创立拼好货，开创社?
拼多多新店铺站外推广引流工具;派派窝联盟 是一种按成交计费的推广模式，也是指通过推广赚取佣金的一类人。只要从派派窝联盟推广专区获取商品代码，任何买家(包括您自己)经过您的推广进入拼多多卖家店铺完成购买后，就可得到由卖家支付的佣金;简单说，派派窝联盟就是指帮助卖家推广商品并获取佣金的人。非常适合拼多多新店铺推广 在派派窝联盟注册账号设置要推广的商品即可。直接充值投放 拼多多卖家也可以随时调整佣金来控制推广?
王者荣耀在最近开启了助力520-音乐制作人活动，这个活动很多朋友还不清楚入口在哪，具体的活动规则和奖励是什么，下面就来为大家详细的介绍一下。活动常驻入口:活动-【助力:520-音乐制作人】活动奖励:解锁全部效果可获得“表情-一起摇滚”。活动时间:5月19日-5月25日;活动规则:1、每个效果可通过10音乐币来进行解锁，解锁全部效果可获得“表情-一起摇滚”;2、可通过完成对应任务获取音乐币，用来解锁对应的音乐&舞台效果;3、活动结
【TechWeb】5月10日消息，据上海市消保委官方微信消息，上海市消保委在今天下午，约谈了美团、拼多多，指出他们在消费者权益保护方面存在的突出问题。美团的主要问题：一是取消订单引发的退款问题；二是订送餐、生鲜蔬菜配送不履约问题；三是页面误导消费者的问题。上海市消保委要求美团在平台经营过程中要摒弃唯流量思维，要从保护消费者合法权益的角度，真正落实平台主体责任：一是完善页面描述和服务规则，特别是涉及消费者权益
天眼查数据显示，4月22日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“片多多”商标，申请注册号55476735，国际分类为教育娱乐，目前商标状态为“商标申请中”。
去年4月29日，腾讯小鹅拼拼”的微信小程序和微信公众号率先上线，经了解，小鹅拼拼的购物模式类似于拼多多。近日，小鹅拼拼”独立App正式在各大应用商城上线，据官方介绍，小鹅拼拼是腾讯旗下一款基于真实社交的好物推荐电商App，Slogan为享受每一分”。据了解，热爱分享的用户可通过小鹅拼拼进行商品种草，热爱发现的用户可基于真实社交的推荐理性购买，共同享受平台带来的低价品质好货。福利方面，新人前三单专享188元红包，首单
据灯塔专业版数据，截至5月20日晚21时56分，单日总票房达2.16亿，列520档票房影史第二，并打破自3月以来工作日票房纪录(4月30日2.07亿)。新上映爱情片《我要我们在一起》《情书》两部影片总票房1.18亿，创520档爱情片票房新纪录(2018年520上映爱情片1.17亿)。据猫眼专业版显示，共有8部电影确定520”档，其中既有《我要我们在一起》等爱情片，也有系列电影《速度与激情9》，同时还有《情书》《骄阳》等重映片，与2019年只有3部电影
520，微信也上线了新玩法，不但开放了520元红包，还推出了两个限时状态”：撒狗粮、吃狗粮。520、521连续两天，限时特供！吃撑！网友调侃：今天山上的笋都被你夺完了总之，单身狗是无辜的！它能够安然度过这两天的状态，只会是：今年1月，微信更新8.0版本，正式上线我的状态”功能，类似朋友圈那样可以发布一条状态，包括文字、表情、图片视频等内容，在个人页显示。而且在与联系人聊天时，顶部ID旁会有logo显示，点击即可看到对方
近日，LG上架了一款31.5英寸OLED显示器LG UltraFine OLED Pro，4K分辨率，售价34999元，目前已在京东自营开启预售，定金500可抵3500元。据了解，这..
日前，小米带来了一款米家纯净式智能加湿器Pro，做到了纯净无雾、不挑水源、安静持久保湿、三重抗菌等卖点。众筹799元，最终2.1万人支持，众筹资金..
【TechWeb】日前Redmi官方宣布，将于5月26日14:00通过直播发布全新的Redmi Note 10系列机型。随着发布时间越来越近，官方也开启了关于该机的密集预..
【TechWeb】5月15日，国内望眼欲穿的全新索尼PS5国行版正式开启首销，毫无疑问受到了国内玩家的疯狂抢购，其中配备超高清蓝光光驱的光驱版售价389..
【TechWeb】5月23日消息，日前，在2021高通技术与合作峰会上，高通技术公司推出其首款支持5G连接的专用物联网调制解调器解决方案，该方案面向工业..
【TechWeb】据日前官方宣布的消息，iQOO将于5月24日也就是明天推出全新的iQOO Neo5活力版，该机将换装LCD屏幕，并升级搭载骁龙870处理器。而随着发..
【TechWeb】日前在高通技术与合作峰会上，荣耀终端有限公司CEO赵明宣布，全新的荣耀50系列将在6月发布，并将全球首发搭载骁龙778G移动平台。而随着..
表情包在现代人聊天中的重要性已经不言而喻，甚至有人说，比聊天更快乐的事情是和人“斗图”。确实在某些时候，表情包比文字更能贴切的表达我们的..
日前市场调研机构Counterpoint公布了2021年4月份欧洲市场各智能手机品牌的市场份额，数据显示，三星以35%的占比位居第一，小米排名第二，占比21%，..
左飞每一次的操作有一个特点，“满仓进，满仓出”。两年前的暑假她第一次开通了证券交易户头，投身美股与A股市场，3万块人民币——是她的全部积蓄..
开车第一件事就是先把安全带系好，既是为了防止被抓拍处罚，也是为了保证自己的生命安全。但是，有些司机却动起了歪脑筋，嫌麻烦就系上假安全带，..
5月25日晚22点，联想小新Pro 16新版本即将上市：R5 5600H/16G/512G/GTX 1650，原价6099元，首发直降500，到手价5599元，支持三期免息，并送整机延..
昨天，酷派宣布将于5月25日推出新机酷派COOL20，号称浴火重生，王者归来”。官方文案写道：酷派COOL20是一款专为奋斗者打造的手机，美而强悍！”最..
集团业绩亏损超百亿元，但是股票价格却在接连暴涨5、6倍，如此令人窒息”的操作，就发生在*ST众泰”身上。前几日，因为投资机构对其投资意向发生了..
美国宇航局周日从东海岸的一个航天设施中发射了其最大的探空火箭之一，这是一项由阿拉斯加大学费尔班克斯地球物理研究所空间物理学教授领导的实验..
来自新加坡科技研究局（A*STAR）基因组研究所（GIS）的一个研究小组开发了一种基于CRISPR的基因编辑器，即C-to-G Base Editor（CGBE），以纠正导致..
2021年款iPad Pro将允许用户通过5G下载和安装iPadOS更新，这一功能之前在在iPhone 12上推出过。随着支持5G的iPhone占比开始上升，苹果在iOS中增加..
在遭遇针对游戏社区而不是游戏本身的新一轮攻击之后，索尼已经暂时关闭了LittleBigPlanet（《小小星球》）的服务器。LittleBigPlanet账户在宣布这..
目前智能电动车最大的优势之一，就是可以随时随地OTA升级，如果车辆的系统或者软件出现Bug，厂商可以通过空中OTA的方式，对车辆进行系统升级和软件..
随着 CentOS Stream 与红帽企业版（RHEL）构成更紧密的上下游关系，社区里也有不少利益相关者在积极推动一项进展，以确保 CentOS Stream 引入的有..