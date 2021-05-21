拼多多：5月20日当天平台总补贴金额超1亿元

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拼多多：5月20日当天平台总补贴金额超1亿元

2021-05-21 15:42 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月21日 消息:今日，拼多多公布数据称，5月20日当天，平台售出补贴商品超过500万件，平台总补贴金额已超过1亿元。

拼多多

据悉，昨日，拼多多百亿补贴开启520大促，拼多多称，此次的520大促和即将到到来的618大促，是拼多多加码升级百亿补贴的一系列重磅活动。520活动重点覆盖美妆、轻奢、服饰、生活家电及医疗健康服务等产品。

此外，SK-II神仙水、兰蔻小黑瓶、Gucci小碎花金管口红、珂拉琪唇釉、卡西欧运动手表等大热单品，部分补贴力度超过60%。

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