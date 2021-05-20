2021年5月20日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于金山寺的，问题是“白蛇传中白素贞为爱水漫金山，现实中的金山寺是在哪里?”金山寺怕是很多人不清楚到底在哪，下面就来为大家详细的科普一下答案。

现实中的金山寺是在哪里 5月20日支付宝蚂蚁庄园今日答案

今天问题:《白蛇传》中白素贞为爱水漫金山，现实中的金山寺是在哪里?

A、镇江市

B、杭州市

正确答案:镇江市

江天禅寺，又名金山寺，位于江苏镇江市区西北部的金山之上。始建于东晋，原名泽心寺，自唐代起，法海禅师重修，唐宣宗赐名为金山寺。清代康熙皇帝南巡时赐名江天禅寺。

东晋时为泽心寺，唐朝荒废。沩仰宗金山法海禅师在镇江辟庵修道时，发现一尊佛像，上刻泽心寺字样，才知此地是晋朝泽心寺。于是发心重修，重修时地底掘出许多黄金，法海将它送交朝廷，唐宣宗大喜，发还黄金，还赐御匾，更名为金山寺。

寺庙结构复杂的重重殿宇依山而建，串通一气，与金山浑然一体，有“金山寺裹山”之说。慈寿塔矗立山顶，是金山醒目的标志。寺内藏有苏东坡的玉带、周鼎、金山图和铜鼓，号称“金山四宝”。神话故事“白娘子水漫金山寺”就发生在这里。梁红玉击鼓战金兵的传说也发生在这里。该寺1995年起办有金山佛学院。

金山位于镇江市区西北约2公里，海拔43.7米，占地面积10公顷。金山原是屹立在长江中的一个岛屿，唐朝张祜的诗句“树影中流见，钟声两岸闻”就是当年金山的写照。由于沧桑变迁，长江改道，至光绪年间金山逐渐与南岸相连。当年东坡居士笔下“不如金山去，清风半帆耳”的水上风光演变成了陆上胜境。“骑驴上金山”风行一时，成为清末民初朝山观光者的一种奇妙享受。清康熙帝于1687年秋登临金山，因观其上接苍冥，下连洪流，江天一色，故赐名“江天禅寺”并沿袭至今。

金山风景区建筑风格独特，殿宇厅堂，亭台楼阁，全部依山而建，加之慈寿塔突兀拔起于金山之巅， 故以“金山寺裹山，见寺，见塔，不见山”的风貌而蜚声海内外。整个金山风景区计有30余处景点和古迹， 而每一处都有一段动人的神话和传说。如白娘子水漫金山寺，梁红玉击鼓抗金兵，岳飞金山寺详梦等等，令人回味无穷。