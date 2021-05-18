李彦宏全员信：百度造车将把自动驾驶技术第一时间推向市场

站长之家（ChinaZ.com）5月18日 消息:今日，百度发布了2021年第一季度财报，数据显示，百度第一季度营收281.34亿元，同比增长25%。

随后，百度CEO李彦宏发布财报信称，技术创新是百度的基因，过去十年，百度对 AI 技术的投入推动了多个领域的创新，包括营销云、企业云、智能交通、自动驾驶、智能助手和 AI 芯片等;下一个十年，会有更多的创新成果涌现，更多的 AI 技术将成为服务智能社会的新型基础设施，惠及每一个人。

同时，谈及自动驾驶和造车，李彦宏表示，2021年下半年，Apollo 智能驾驶将迎来量产高峰，每个月都会有一款新车上市，未来3-5年内预计前装量产搭载量达到100万台。百度造车，端到端地整合百度自动驾驶方面的创新，把最先进的技术第一时间推向市场。

此外，李彦宏还公布数据称，3月百度 App 的月活跃用户达到5.58亿，百家号的创作者数量同比增长40%，智能小程序数量同比增长74%。搭载小度助手的智能设备语音交互次数达66亿次;小度车载 OS 的搭载量在第一季度继续表现强劲，同比增长超过100%。

以下为李彦宏财报信全文:

各位百度同学:

今天，百度发布了截至2021年3月31日的第一季度未经审计的财务报告。本季度公司营收为281亿元，同比增长25%，创两年以来最高增速;百度核心营收同比增长34%，非广告业务同比增长70%。作为领先 AI 公司，我们在多条业务赛道上快速奔跑，营收继续呈现多元化增长的趋势。

我们看到，“十四五”规划明确把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运和人民生活福祉。技术创新是百度的基因，过去十年，我们对 AI 技术的投入推动了多个领域的创新，包括营销云、企业云、智能交通、自动驾驶、智能助手和 AI 芯片等;下一个十年，会有更多的创新成果涌现，更多的 AI 技术将成为服务智能社会的新型基础设施，惠及每一个人。

当前，产业智能化浪潮正盛，百度智能云通过“云智一体”的独特竞争优势，深入布局生活、商业、智能交通等领域。本季度，在 AI PaaS 领域我们服务了更多行业企业客户 —— 一家银行接入了百度的 AI PaaS 后，又落实了包括智能客服和私有化部署在内的五项合作;与央视网的合作中，百度的 AI PaaS 为视频剪辑自动化制作、视频标签等多项应用提供了基础 AI 能力，协助其打造 AI 中台。智能交通领域，百度 Apollo 开始为成都打造基于车路协同技术的道路基础设施，朝着“数字城市运营商”的目标迈出坚实一步。智能交通云是我们云服务战略的一个缩影，无论是交通、金融、工业、能源、媒体，还是互联网，我们都希望能从用户和客户的需求出发，为这个行业效率的提升定制智能云服务。

在智能驾驶及其他增长业务方面，自动驾驶即将迎来破局点，Apollo 发展出三种商业模式:一是为主机厂商提供 Apollo 自动驾驶技术解决方案，助力车企快速搭建自动驾驶能力。2021年下半年，Apollo 智能驾驶将迎来量产高峰，每个月都会有一款新车上市，未来3-5年内预计前装量产搭载量达到100万台;二是百度造车，端到端地整合百度自动驾驶方面的创新，把最先进的技术第一时间推向市场;三是共享无人车。3月，百度 Apollo 在沧州获得中国首批自动驾驶收费示范运营资质，这是共享无人车服务商业化的重要里程碑。而这些商业化进展，又将共同强化我们的自动驾驶技术和 Apollo 开放平台，使得 Apollo 平台越来越强大，生态越来越繁荣。

3月，搭载小度助手的智能设备语音交互次数达66亿次;小度车载 OS 的搭载量在第一季度继续表现强劲，同比增长超过100%。根据多家权威机构的数据，2020年小度智能屏出货量全球第一，智能音箱出货量中国第一。未来，自然语言理解技术的重要性会越来越凸显，我们的对话式人工智能平台，已经为这一天准备了很多年，在车载娱乐、AI 助老、智能家居、智能陪伴等领域，越来越多的用户开始接触并使用我们的 AI 服务。

我们的移动生态业务在这一季度持续稳健增长。3月百度 App 的月活跃用户达到5.58亿，百家号的创作者数量同比增长40%，智能小程序数量同比增长74%。百度 App 已经成长为以信息和知识为核心的综合性内容与服务平台，用户在多个场景中都能获得所见即所得的服务。2021年第一季度，来自托管页的收入占百度核心在线营销收入的35%。我们正以端到端的闭环体验，让用户和商家的连接变得更加紧密、安全和高效。

目前百度的企业客户中，中小企业占了大部分。在当前的经济环境下，百度可能是中国最能帮助中小企业恢复活力、获取客户的平台之一。我们一方面连接了庞大的用户需求，一方面连接了企业供给，我们应当充分发挥连接器和放大器的作用，帮助需求和供给有效对接，并且释放出更大的势能。

几天前，由百度 App 作为互动平台参与征名的中国第一辆火星车“祝融号”成功着陆火星。跨越两亿公里的距离，我们第一次站在这个红色星球本土，看向更远的星辰大海。在科技创新的时代号召下，包括百度在内，越来越多的科技企业投入到新一代信息技术、生物技术、新能源汽车、绿色环保等战略性新兴产业中，加快关键核心技术创新应用，以服务于国家和社会发展。

我们珍惜并感恩这样的时代。在这样的时代里，百度同学更要清醒地认识自己，认识自己的目标，认识到我们必须付出百倍的努力来回报这样的时代。百度创业21年，我们仍然是一家心中有着远大理想的小公司。让我们潜心专注于既定的方向，坚如磐石，只争朝夕。

Robin