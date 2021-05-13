联发科天玑900参数曝光 6nm工艺支持LPDDR5

站长之家（ChinaZ.com）5月13日 消息:继今年发布天玑1100和天玑1200主力处理器之后，联发科又带来一款新的中端处理器天玑900，同样采用了6nm工艺，但这一处理器支持LPDDR5。

天玑900处理器CPU部分是2*2.4GHz的A78+6*2.0GHz的A55；GPU是Mali-G68，支持LPDDR5/LPDDR4x内存，UFS2.2/UFS3. 1 闪存，最高支持1. 08 亿摄像头，FHD+的120Hz屏幕，支持WiFi6。

搭载了天玑900处理器的工程机在安兔兔平台上测试跑分48万左右。据悉，搭载骁龙768G芯片的手机跑分44万左右，这意味着天玑900的对手是骁龙768G。另有消息称，搭载天玑900芯片的手机售价在2500元左右。

不过按照今年联发科芯片手机的价格来看，搭载天玑900处理器的智能手机价格有可能会在2000元以下。目前首发搭载天玑1100的realme Q3Pro已经可以将价格定在1599元，因此天玑900处理器的手机相信也不会太贵。

2020年，联发科凭借着天玑800、天玑1100+处理器拿下了中低端不少智能手机的市场份额，去年联发科全年的营收首次突破100亿美元。同时联发科还力压高通，拿下全球智能手机芯片份额第一。如果联发科保持这样的趋势，今年依然有希望继续保持移动芯片市场第一的位置。