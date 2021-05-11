竞品分析神器！竞争对手网站的老底都被我挖穿了

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竞品分析神器！竞争对手网站的老底都被我挖穿了

2021-05-11 17:40 · 稿源：站长之家

在激烈的市场竞争中，不管是企业还是个人网站，想要提升排名并不是一件容易的事情。

对于站长和SEO人员，除了应该做好优化站内关键词基本工作，对竞争对手关键词排名情况也应当了如指掌。

网站优化人员需要每天查看自家网站相关关键词的排名改动状况，并做好相关记载。同时还要对竞争对手的网站进行了解，并根据其网站关键词的排名改动进行合理剖析，最终拟定出更好的网站优化方案。

那么在实际关键词排名优化工作中，如何借助工具快速分析自家和竞品网站的关键词的排名情况，达到事半功倍的效果呢?

虽然市面上有不少工具可以用来分析竞品网站关键词信息，但通常功能十分局限，无法精准获取较为有价值的信息。比如每次只能提供单个网站信息，想查看多个网站关键词等信息需要逐个检索查询，也不能进行多个网站对比，用起来非常麻烦且浪费时间。

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继之前上线网站监控工具“SEO监控”之后，站长之家最近又推出了全新的竞争对手关键词分析利器——“竞品分析，提供独属关键词、相同关键词搜索指数及排名情况归纳等极为有价值的数据。

对比市面上的大多数工具，竞品分析”则可以实现批量对比、分析多个竞品网站关键词信息，省去了逐个收集等各种冗余的操作，大大的提高了工作效率。

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简单的说，该工具让大家轻松分析竞争对手做得好的关键词，同时也可以用来快速且深入分析自家网站关键词排名，从而更具针对性且有效的优化网站关键词。

01

可同时监控多个竞品网站

批量监控竞品网站。在“竞品分析”中可添加多个竞品网站，添加之后，便可以多维度分析各网站间的竞争关系（最多支持四个网站同时分析）。包括所监控网站权重、全部关键词、TOP3关键词、公共关键词、独属关键词等各自的数量，以及具体关键词搜索指数，排名情况等具体信息。

也就是，大家可以同时添加多个站点，在同一个页面就能查看上面提到的信息，不需要一个个网站去查询，大大的提升了效率。

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如上图，同时添加了三个游戏资讯网站（yxdown.com、gamersky.com、ail213.net）站点，页面显示三个同类竞争站点的关键词数据对比一目了然。

竞品网站推荐。除了手动添加竞争站点，系统还会自动推荐竞品网站，点击添加即可进入监控名单范围。

这一功能无疑可以帮助大家挖掘出潜在的竞争对手，更全面的分析整个行业情况。

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02

PC端和移动端关键词自由切换

做网站时都会注重PC端和移动端的产品关键词优化，然而PC和移动端排名算法不一样，因此同个网站关键词名在移动端和PC端之间的排名存在差异化。

“竞品分析”支持一键切换查看站点在百度PC或者百度移动的各项关键词数据，大家可以利用这功能快速对比自家和竞品网站关键词排名在PC端和移动端的差异，有针对性性的对PC端和移动端做优化。

如下图，选择百度PC端之后，就可以查看两个竞品网站在PC端在权重、关键词数量上的差距。

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可以明显看出，yxdown.com（简称A站点）虽然百度PC端权重、总关键词数量以及独属于关键词数量都比gamersky.com(简称B站点)更高，但TOP3关键词的数量却更少，说明B站一些头部关键词SEO工作做得更好，A站点还有很大的提升空间。

03

自定义分析关键词，抢夺对手排名

分析网站关键词很重要的一点就是，能够精准的知道一个关键词的搜索指数（搜索指数高说明越有做排名的价值），以及该关键词和竞品网站之间的排名差距。

1、分析竞品网站全部关键词

分析网站关键词的时候，可以先了解网站全部关键词整体情况。站长之家的“竞品分析”支持几个网站全部关键词同时查看，不需要一个个网站去找，用起来非常方便。

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在使用的过程中，大家可以自定义关键词的搜索指数、搜索排名。利用搜索指数，可针对性查看关键词搜索指数的大小，比如小的关键词大站看不上，搜索出来做。要是自己网站权重高，就可以直接搜索大指数关键词做，排名上去才有流量。

搜索排名则查看其他网址排名，对于对手排名比较弱的关键词，自己网站尝试下是否可以做。

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如上图，可以将搜索指数设置在“≧1000”，排名设置在“1到50”，就能查看A和B两个站点同时处于这个区间范围的的关键词。可以发现，搜索指数“≧1000”关键词中，A站点的排名比B站点表现更好。

可以预测，在A站点权重比较高并且关键词排名都比较好的情况下，B站点想要抢夺这些关键词排名难度相对较大。

2.抢夺对手独属关键词排名

“竞品分析”工具独创了独属关键词分析功能，优化人员可以利用这一功能挖掘自己没有，而对手独有的重要关键词来做。

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我们继续以A站点和B站点为例，这两个站点都有自己独属的关键词，分别有1589和3790个。这意味着，B站点的3790个独属关键词都是A站点未做的关键词，理论上在A站点SEO优化比B站做的好情况下，就可以借此新增3790个新词排名和增长流量。

当然，想要抢夺竞品网站关键词的时候，还应当考虑这个词是否有去做的意义。因此，在实际操作中，可以通过设置搜索指数和排名范围，挖掘出值得做的关键词。

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以上图为例，挖掘B站点独属关键词时，可以将搜索指数设置的高一些（≧2000），排名范围设置的广一点(1至10)。比如“死亡细胞”这个词搜索指数比较高，而B站点排名却并不是很高，这时候A站点就可以考虑做这个关键词。

3.对比公共关键词

所谓的公共关键词也就是竞品站点共有交集的关键词。通过公共关键词检索，就可以看到自己网站和竞争对手网站做同样一个关键词的排名差异，如果同一个关键词排名比竞争对手差的话，就说明需要加强优化。

比如可以通过精确数值设置，将搜索指数设置在1000以上，排名1到10之间，就能看到A站点和B站点有哪些共同的关键词。

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从上图可以看到，A站点“真三国无双7”这个关键词排名比B站点更差，那就要考虑加强对这个词的优化。

如果觉得这还不够直观，大家还可以查看趋势的排名对比，图表结构让大家更为直观查看同一关键词最近在A站点和B站点排名的历史情况，也可分析出最近优化该关键词后，是否把B站的关键词挤下来了。

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04

预估竞争对手流量趋势

当然，除了关键词分析，“竞品分析”支持各大搜索引擎分析，对比情况一目了然，直观展现竞品网站与自身网站的差异及可优化的内容，比如查看网站信息、预估流量等多个功能。

10.jpg

如上图，网站信息可以查看竞品网站在不同搜索引擎PC端和移动端的权重，以及流量走势。

11.jpg

此外，在预估流量页面，还可以看到竞争对手网站在百度搜索、360搜索、等不同搜索来源的预估流量趋势，让你更好预判未来行业情况。

以上只是对“竞品分析”部分功能的案例分析，大家在工作实践中可以将这些功能组合利用，拟定符合自身网站关键词优化方案。后续我们也将对产品进行改善，为大家带来更多实用的功能。

目前我们移动端还在优化中，建议访问“竞品分析PC端网址体验:

https://monitor.chinaz.com/#/compete/

如果你有什么想法和建议，欢迎在下面的留言区评论。我们将努力改善服务，尽可能满足大家需求。

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