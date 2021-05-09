2021年5月9日，今天是周日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于母亲节的，问题是“世界各地的母亲节都是同一天吗?”这个问题很多人可能不清楚答案是什么，毕竟大家都只知道国内的母亲节的日期，下面就来为大家详细的介绍一下。

世界各地的母亲节都是同一天吗 5月9日蚂蚁庄园小课堂最新答案

今天问题:世界各地的母亲节都是同一天吗?

A、不是

B、当然是

正确答案:不是

母亲节是一个为感谢母亲而庆祝的节日，而在世界各地的母亲节的日期有所不同。母亲们在这一天里通常会收到孩子们送的礼物;而在许多人心目中，康乃馨被视为作最适于献给母亲的鲜花之一。

世界各地的母亲节习俗略有不同，美国、加拿大、芬兰、土耳其等国家将母亲节定于5月的第二个星期日。法国将母亲节定在5月的最后一个星期日，西班牙、葡萄牙则将12月8日纪念圣母玛利亚的日子定为母亲节。

另外，中国自古就有代表母亲的花──萱草（金针花），古时游子临出门远行之前，总会先在母亲所居之后院内室前种植萱草以表达孝心，希望母亲因照顾和欣赏萱草使心灵有所寄托，并相信欣欣向荣的萱草可以象征游子在外平安健康，减轻母亲对游子的思念。

母亲节由来：

母亲节是由安娜·贾维斯（ Anna Jarvis，1864年5月1日-1948年11月24日 ）发起，她终生未婚，一直陪伴母亲。安娜的母亲是一位很有同情心，而且心地善良的女士，并提出要设立一个日子来纪念默默地做出奉献的伟大母亲们，可惜愿望尚未达成就逝世了。安娜于1907年开始举办兴祝活动，申请将母亲节定为法定节日。

节日于1908年5月10日在美国的西弗吉尼亚州和宾夕凡尼亚州正式开始。1913年美国国会确定每年5月的第二个星期天作为法定的母亲节。安娜母亲生前最爱的花朵是康乃馨，康乃馨也就成了母亲节的象征。