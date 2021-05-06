美最大加密货币交易所Coinbase拟明年关闭总部

数小时之后，Coinbase即将登陆纳斯达克。作为真正意义上的加密货币第一股，Coinbase的上市备受行业内外期待，其估值也高达千亿美元。在Coinbase上市的预期下，以BNB、FTT为代表的平台币早早就出现了爆发的态势。尤其是BNB，其上涨呈现出了摧枯拉朽的气势，在近几日从300多美元一路飙升突破600美元，市值一度逼近1000亿美元。一直以来，有业务支撑的平台币被认为是优质的投资标的，此番平台币的爆发，让投资者重新见识到了优质交易?