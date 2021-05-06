美最大加密货币交易所Coinbase拟明年关闭总部

美国最大加密货币交易所Coinbase Global周三宣布，计划在明年关闭其旧金山总部，让员工继续远程办公。
该公司表示:“这意味着职业发展取决于能力和产出，而不是地点。如果员工愿意，我们将提供一个小型办公室网络，供他们工作。”
一年前，Coinbase CEO布莱恩·阿姆斯特朗已经宣布，该交易所将实施“远程办公优先”政策，不再设立具体的总部。
上个月，Coinbase刚刚上市，不过但截至周三收盘，公司股价已跌至273美元的历史低位。
美国最大加密货币交易所Coinbase Global周三宣布，计划在明年关闭其旧金山总部，让员工继续远程办公。
该公司表示:“这意味着职业发展取决于能力和产出，而不是地点。如果员工愿意，我们将提供一个小型办公室网络，供他们工作。”
一年前，Coinbase CEO布莱恩·阿姆斯特朗已经宣布，该交易所将实施“远程办公优先”政策，不再设立具体的总部。
上个月，Coinbase刚刚上市，不过但截至周三收盘，公司股价已跌至273美元的历史低位。
据国外科技媒体报道：Coinbase已经开始允许其美国用户在其平台上使用借记卡和与PayPal相关的银行账户购买加密货币。通过PayPal进行的购买限制为每天25000美元。Coinbase表示，使用PayPal资金购买加密货币的能力将扩大到更多国家。
美国最大加密货币交易所Coinbase Global周三宣布，计划在明年关闭其旧金山总部，让员工继续远程办公。
土耳其央行宣布禁止使用加密货币资产进行支付。土耳其有关管理部门已将波动性、不可撤销交易和非法交易中的使用风险列为理由。此前一周，当局要求交易平台提供用户信息。宣布后，比特币价格下跌了近3%。
据国外媒体报道，Coinbase在今天的一份声明中表示，现允许美国用户使用PayPal账户购买加密货币。
Coinbase也成为了第一家在美国上市的数字加密货币业务公司。Coinbase 成立于2012年，是全世界最大的数字货币交易所之一，业务覆盖全球100多个国家和地区。该公司的主营业务是帮助投资人交易、存储或者借入加密货币。此外，该公司也有自营业务，即买入数字货币，通过价格变化获利。
据国外科技媒体报道：加密货币亿万富翁比尔·米勒（Bill Miller）表示，由于需求大于供给，而且投资者认识到比特币远优于黄金，比特币的价值将上升10倍。米勒补充说，他开始购买比特币的时候，比特币的价格通常在200至300美元一枚，他的平均成本约为500美元。Cointesk的数据显示，比特币的市值为1万亿美元。
4月21日消息，据国外媒体报道，共享办公空间企业WeWork已经成为最新一家接受比特币和其他加密货币作为支付方式的公司。当地时间周二，WeWork表示，它将接受比特币、以太币、USD Coin、Paxos等加密货币作为支付方式。据外媒报道，该公司已与BitPay和加密货币交易平台Coinbase合作，通过加密货币资产扩大其支付网络。该公司还表示，它将在资产负债表上保留所有支付的加密货币，而不是将其转换为另一种货币。此外，该公司?
据国外媒体报道，当地时间周三，加密货币交易平台Coinbase在纳斯达克挂牌上市（股票代码为“COIN”），开盘价为381美元，较上市前一日设定的每股250美元参考价上涨了50%以上。
今晚，美国最大的比特币和其他数字货币交易平台Coinbase将以DPO(直接上市)的形式登陆纳斯达克，股票代码"COIN“。与此同时，比特币价格也一路飙升，一度突破 64500 美元，刷新历史新高。Coinbase IPO分析数字货币作为近年来回报率最高的资产之一，一定程度上也让交易所平台获得足够优秀的成绩单。在 2020 年，Coinbase的收入为12. 77 亿美元，并获得了3. 22 亿美元的利润。而在 4 月 6 日，Coinbase也兴致勃勃地公布了 2021 年一季
【TechWeb】4月14日消息，据国外媒体报道，加密货币交易平台Coinbase将于当地时间4月14日在纳斯达克直接上市，交易代码为“COIN”。在上市的前一天，也就是在当地时间周二，纳斯达克为Coinbase设定了每股250美元的参考价格，并预计Coinbase的估值将达到491.9亿美元。在完全稀释的基础上，Coinbase的估值约为653亿美元。相比之下，2018年10月份的时候，该公司的估值仅为80亿美元。据悉，Coinbase是在今年1月底宣布它不会采用传统的I
加密货币持续走低，比特币跌至59500美元/枚下方，日内跌0.9%；以太坊跌破2250美元/枚，日内跌2.92%；莱特币日内跌超5%，现报286.57美元/枚。
虚拟货币市场再现“跳水”。4月18日，比特币走出一波崩盘式行情，较日内高位价格一度下挫超9000美元，日内跌幅超15%。比特币暴跌，币圈遭遇血洗，从币圈24小时交易情况来看，市值排名前30的虚拟货币全线下跌。4月18日，“比特币跌破52000美元”这一话题冲上了微博热搜榜。而这源于当日上午11时，比特币出现闪崩，半个小时内直线下挫近7700美元。根据Wind数据，4月18日开盘后，比特币呈现波动下行态势，由最高点60437.97美元逐渐下?
共享办公空间提供商WeWork宣布与BitPay和Coinbase达成合作，将接受Bitcoin、Ethereum、USDCoin、Paxos等加密货币作为支付方式。
4月14日，比特币随着Coinbase的首次公开募股，价格也是水涨船高，创下了6万4千美元的新高度，可以说一个比特币就等于一套房子的首付了。
数小时之后，Coinbase即将登陆纳斯达克。作为真正意义上的加密货币第一股，Coinbase的上市备受行业内外期待，其估值也高达千亿美元。在Coinbase上市的预期下，以BNB、FTT为代表的平台币早早就出现了爆发的态势。尤其是BNB，其上涨呈现出了摧枯拉朽的气势，在近几日从300多美元一路飙升突破600美元，市值一度逼近1000亿美元。一直以来，有业务支撑的平台币被认为是优质的投资标的，此番平台币的爆发，让投资者重新见识到了优质交易?
据国外媒体报道，在加密交易所Binance上线Coinbase 代币股票几小时之后，宣布由于市场波动，他们暂时推迟了Coinbase的上市时间。
一位前美国银行业最高监管者将加入全球最大的比特币交易所之一Binance，这是一家加密货币公司加深与华盛顿关系的最新举措。访问购买：爱奇艺周年庆 - 京东联名年卡5.5折仅138元特朗普政府下的货币监理署代理署长布莱恩-布鲁克斯(Brian Brooks)将成为海外加密货币交易所巨头Binance Holdings Ltd.的美国子公司Binance.US的新任首席执行官。布鲁克斯先生在接受采访时说，他将在5月1日开始新的工作。该加密货币交易所的一位女发言人证
日前美国主要的加密货币交易所Gemini于官网宣布，现在允许其用户使用Apple Pay和Google Pay购买比特币（BTC）等加密货币。根据Gemini的公告显示，Gemini用户现在可以将其借记卡连接到Apple Pay或Google Pay，以在平台上购买具有法定货币的加密货币。
上周日，全球数字货币市场上演惊魂一幕，比特币跌破5.2万美元，没想到刚反弹两天，今天再次出现一次崩盘式下滑，比特币暴跌10%，拖累全球数字货币市值损失2600亿美元。据CoinDesk的数据，截至北京时间周五下午14点06分左右，比特币价格过去24小时下跌近10%，至49281.40美元。除了比特币暴跌，其他货币也有同样的遭遇，以太坊下跌逾11%，至2202.05美元，第五大加密货币瑞波币（XRP）下跌了逾22%。受累于主要货币的暴跌，全球加密货?
今日，加密货币交易所Coinbase将在美上市，上市参考价为每股250美元。在完全稀释的基础上，照此计算Coinbase的估值约为653亿美元。
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