美最大加密货币交易所Coinbase拟明年关闭总部

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美最大加密货币交易所Coinbase拟明年关闭总部

2021-05-06 15:02 · 稿源：站长之家

美国最大加密货币交易所Coinbase Global周三宣布，计划在明年关闭其旧金山总部，让员工继续远程办公。

该公司表示:“这意味着职业发展取决于能力和产出，而不是地点。如果员工愿意，我们将提供一个小型办公室网络，供他们工作。”

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一年前，Coinbase CEO布莱恩·阿姆斯特朗已经宣布，该交易所将实施“远程办公优先”政策，不再设立具体的总部。

上个月，Coinbase刚刚上市，不过但截至周三收盘，公司股价已跌至273美元的历史低位。

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