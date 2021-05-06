贝索斯太空冒险公司将发送首位游客 7月开启首次旅行

据外媒报道，两颗卫星在太空中对接，这听起来像是来自科幻电影中的情节，但这正是诺斯罗普·格鲁曼公司为延长Intelsat一颗电视卫星寿命而在做的事情。IS-10-02的名字可能听起来不太有趣，但它对Intelsat组织来说却非常重要，因为它负责该公司在欧洲、中东、非洲和南美的部分卫星电视服务。问题是卫星无法永久使用，然而对它们展开维修是不可能的。通常情况下，供应商在面对这一问题时会采用发射一颗新卫星的来解决。不过这样的解决