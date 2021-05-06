贝索斯太空冒险公司将发送首位游客 7月开启首次旅行

站长之家（ChinaZ.com）5月6日 消息:昨日，亚马逊创始人杰夫·贝索斯旗下太空探索公司蓝色起源宣布，将于7月20日开启首次太空旅游。
4月29日，蓝色起源发布视频称，将很快开始出售太空旅游火箭“新谢泼德号”的太空船票，具体细节将在5月5日公布。
据了解，本次蓝色起源太空旅游一次可搭载6人，太空舱将达100千米以上的高度，整个过程需要约40分钟，旅客可通过窗户欣赏美景，同时体验约10分钟的零重力状态。
至于票价，有相关人士预计将达20万-25万美元。
站长之家（ChinaZ.com）5月6日 消息:昨日，亚马逊创始人杰夫·贝索斯旗下太空探索公司蓝色起源宣布，将于7月20日开启首次太空旅游。
4月29日，蓝色起源发布视频称，将很快开始出售太空旅游火箭“新谢泼德号”的太空船票，具体细节将在5月5日公布。
据了解，本次蓝色起源太空旅游一次可搭载6人，太空舱将达100千米以上的高度，整个过程需要约40分钟，旅客可通过窗户欣赏美景，同时体验约10分钟的零重力状态。
至于票价，有相关人士预计将达20万-25万美元。
据国外媒体报道，当地时间周四，杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）旗下的太空公司蓝色起源宣布，该公司不久将开始出售太空船票，购票者可以搭乘其“新谢泼德号”（New Shepard）太空旅游火箭前往太空旅游。
蓝色起源公司似乎非常接近于让付费客户乘坐其新谢泼德亚轨道火箭，在其最新的任务中进行了宇航员装载和卸载的彩排。今天蓝色起源公司透露，从下周开始，即5月5日星期三，它将售出其首次商业飞行的第一张票。何时？以及多少钱？是围绕这家杰夫·贝索斯支持的太空公司首次商业客运飞行的两个紧迫问题。在过去几年中，蓝色起源公司一直在测试、开发和飞行认证其供人类使用的航天器，在其最近的任务中，重点一直放在本质上的收尾工作上
世界首富贝索斯旗下太空公司蓝色起源在周四发布的一则视频中表示，将很快开始出售太空旅游火箭「新谢泼德」号的太空船票。蓝色起源是位于美国华盛顿州肯特市的私人太空公司，由亚马逊公司创始人杰弗里·贝索斯于2000年创办。
美国当地时间周四，世界首富贝索斯旗下太空公司蓝色起源对外宣布，将很快开始出售太空船票。据悉，购票者可以搭乘蓝色起源“新谢泼德号”（NewShepard）太空旅游火箭前往太空旅游。
亚马逊 CEO 杰夫·贝索斯旗下的私营航天企业蓝色起源（Blue Origin），刚刚获得了美国联邦航空管理局（FAA）的临时飞行限制（TFR）新许可。如果一切顺利，该公司或于本月晚些时候，在德克萨斯州范霍恩附近的飞行基地，对其中一枚亚轨道运载火箭展开相关测试。考虑到竞争对手 SpaceX 已经对其施加了巨大的压力，想必蓝色起源也会加快测试和商业发射的步伐。由 FAA 今早发布的 TFR 文件可知，该机构限制了该地区 4 月 14~17 日的空域
据国外科技媒体报道：世界首富杰夫•贝佐斯；“蓝色起源”太空探险公司的目标是在7月20日搭载其亚轨道太空旅游火箭“新谢泼德”将其第一批宇航员送入太空。蓝色起源表示，该航班的一个座位将提供给在线拍卖的中标人。
据国外媒体报道，本月早些时候，美国宇航局（NASA）在评估了三份商业设计后，将一份价值29亿美元的合同授予了美国太空探索技术公司SpaceX，拒绝了杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）旗下的蓝色起源团队和Dynetics团队提出的更昂贵的提议。
也许是因为冒险精神、也许是因为好奇心驱使、也许是因为更大的商业野心，不少富豪将目光投向了太空领域，比如全球前两大富豪杰夫贝索斯和埃隆马斯克。最近，NASA宣布，独家签约马斯克的SpaceX成为登月合作厂商，后者也拿到了29亿美元的资金支持。NASA的决定遭到了贝索斯蓝色起源公司（Blue Origin）的抗议，理由是NASA此前承诺的是3选2，最终却只让SpaceX的星舰（Starship）胜出。当然，NASA给出的原因是国会资金紧张。据悉，蓝色?
4 月 22 日，好未来旗下学而思网校携手中国探月官方(国家航天局探月与航天工程中心)、中国航天基金会推出“学而思太空计划”，计划于今年暑假将载满十万个孩子梦想的“学而思号”卫星送上太空。同时，推出一系列航天主题活动，带领小朋友们参与卫星创想，包括设计卫星、卫星编程以及操控卫星拍摄太空、探索宇宙等，让孩子们发挥无限的想象力和动手能力，以期打造有趣味、有创造力的航天主题互动学习平台，助力中国广大青少年迈出太
据外媒CNET报道，美国宇航局宇航员迈克-霍普金斯（Mike Hopkins）是目前在国际空间站上的10名机组成员之一，他在周一分享了一段令人惊叹的延时视频。这段短视频显示，黑蓝相间的星空在画面上滑动。“我不认为景色会变得更好，然后我的队友野口聪一（@Astro_Soichi ）从Resilience拍摄了这个夜间延时视频，我被震撼了，”霍普金斯在发推文说。野口聪一是日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)的成员，他与霍普金斯和另外两名美国宇航局的?
4 月17 日早上8 点，在杭州玉皇山风景区，MYFITx壹基金蓝色行动公益健行正式吹响行走的号角!西湖群山温度适宜、空气质量佳。活动路线起终点均定在玉皇山景区，一路行来，还有凤凰亭、紫来洞、八卦田等著名景点、历史遗迹，是一条自然与历史底蕴完美融合的路线。在“向爱靠近，无碍同行”的活动口号召唤下，近900 名参赛者一同来到蓝色行动17 公里的徒步挑战中，一起用自己的行动来践行公益的力量。这次的蓝色行动公益健行作为一个?
美国宇航局（NASA）刚刚分享了一组太空发射系统（SLS）火箭芯级的装船运输照片。可知在完成了设计与测试之后，它将通过水路的形式，从密西西比州圣路易斯湾附近的斯坦尼斯航天中心、前往佛罗里达州的肯尼迪航天中心。在那里，NASA 将完成火箭的组装工作，为后续的 Artemis I 登月计划做最后的准备。访问购买：百度网盘SVIP+网易严选10个月+百度文库年卡 到手仅199据悉，阿尔忒弥斯（Artemis）计划是 NASA 自阿波罗时代以来，最具雄
为了建造一颗搭载人工智能的卫星并且在太空中进行训练，来自维尔茨堡的Hakan Kayal教授从德国联邦经济事务和能源部获得了260万欧元资金。德国巴伐利亚州朱利叶斯-马克西米利安大学（JMU）维尔茨堡分校的空间技术教授哈坎-卡亚尔表示，宇宙空间各种突发现象需要人工智能来帮助辨识。如火星表面出现了以前没有的圆形孔洞，在土星卫星恩克拉多斯的照片上，发现了向太空喷射强大蒸汽的喷泉。而在火星探测器 "好奇号 "发往地球的图片上?
据外媒报道，两颗卫星在太空中对接，这听起来像是来自科幻电影中的情节，但这正是诺斯罗普·格鲁曼公司为延长Intelsat一颗电视卫星寿命而在做的事情。IS-10-02的名字可能听起来不太有趣，但它对Intelsat组织来说却非常重要，因为它负责该公司在欧洲、中东、非洲和南美的部分卫星电视服务。问题是卫星无法永久使用，然而对它们展开维修是不可能的。通常情况下，供应商在面对这一问题时会采用发射一颗新卫星的来解决。不过这样的解决
十年前，被称为磁性skyrmions的准粒子发现为微观自旋织构如何使自旋电子学成为可能提供了重要的新线索，自旋电子学是一种利用电子自旋方向而不是电荷来编码数据的新型电子学。尽管科学家们在这个非常年轻的领域取得了巨大的进步，但他们仍然不完全了解如何设计出能够实现超小型、超高速、低功耗器件的自旋电子学材料。Skyrmions看起来很有希望，但科学家们长期以来一直将Skyrmions仅仅视为二维物体。然而，最近的研究表明，2D skyr
据外媒CNET报道，周四一位年轻的太空迷向国际空间站上的一群宇航员询问了一个关键话题。“我一直在寻找地球上的独角兽，但你们在太空中见过它们吗？”这个5岁的孩子问道。这个问题引发了宇航员们的微笑，他们目前正在国际空间站上执行任务。美国宇航局（NASA）宇航员Mike Hopkins 在回答这个问题时说：“到目前为止，答案是否定的，我们在这里没有看到任何独角兽，但我们会继续寻找。”歌手兼作曲家肖恩·蒙德兹周四主持了NASA的“
据外媒CNET报道，美国宇航局（NASA）日前推出了“Tournament Earth”（地球锦标赛）比赛，希望民众从32张宇航员拍摄的地球照片中评选出最佳照片。太空迷们对自己最爱的作品进行了投票，冠军已经产生：显示土耳其凡湖迷人、漩涡般的景色的照片。在五轮投票中投出超过93万张选票后，宇航员凯特-鲁宾斯2016年从国际空间站拍下的这张照片在众多照片中脱颖而出。凡湖是世界上最大的碱性湖泊之一，图像中的它有着近乎神秘的外观。“凡湖?
继亚马逊创始人杰夫贝索斯领导的太空公司蓝色起源(Blue Origin)抗议美国国家航空航天局(NASA)与埃隆马斯克（Elon Musk）领导的太空探索技术公司（SpaceX）独家合作后，这两大富豪又开始掐架”了。据媒体报道，美国联邦通信委员会（FCC），在周二批准SpaceX在比原计划更低的轨道上运行2814颗星链（Starlink）卫星，而这引起了亚马逊和OneWeb等竞争对手的不满。目前，SpaceX的星链网络已经有1300多颗卫星在轨运行，该公司未来还将继?
凤凰网科技讯 北京时间4月20日消息，亚马逊星期一发表博文称，已与联合发射联盟签订协议，利用后者的Atlas V火箭发射9次卫星。亚马逊计划投资100亿美元，开发被称作Project Kuiper的卫星互联网项目。Project Kuiper部门员工超过500人。亚马逊称，“发射如此大量卫星不是件小事，要完成卫星部署计划，我们需要与多家合作伙伴合作，进行多次发射活动。”Atlas V火箭也被美国国家航空航天局用来执行航天任务。联合发射联盟将在位于佛?
五一假期出去游玩的朋友要当心了，今年首个暴雨蓝色预警来了。中央气象台发布今年首个暴雨蓝色预警：预计5月2日20时至3日20时，四川东部和南部、重庆、贵州北部和东部、湖北南部和中东部、湖南北部、江西西北部、安徽西南部、广西东北部和南部沿海、广东西北部等地有大到暴雨。其中湖北南部、湖南北部等地局地大暴雨（100～120毫米），上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30～50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风?
苹果公司周五证实，该公司已聘请前思科高管Stella Low担任其新的全球企业通信副总裁。作为企业传播副总裁，Stella Low将直接向苹果公司CEO蒂姆·库..
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北京时间今天凌晨，美国宇航局（NASA）的火星直升机“机智号”完成了在火星上的第五次飞行，也是它的首次单向飞行。..
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昨日晚间，滴滴出行发布关于滴滴网约车的抽成说明，其中提到，2020年，滴滴网约车司机收入占乘客应付总额的79.1%。剩下20.9%中，10.9%为乘客补贴优..
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根据美国加利福尼亚州机动车辆管理局的会议记录，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）有关自动驾驶技术的消息并非总是“符合工程现实”。尽管马斯..
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随着Epic Games诉苹果法庭案件的进展，我们已经了解到更多关于各公司内部讨论商业模式等方面的细节。随着App Store负责人之一Trystan Kosmynka的证..
一边是“倒奶打投”事件在全网不断发酵，引发新华社、人民日报等官媒痛批。5月6日23点46分，爱奇艺发文道歉并通知原定5月8日的成团之夜停止录制..
动态页面?当我们在谈论SEO的时候，你可能会思考，页面不都是动态的吗?对，理论上，每个页面都是动态变化的。今天，我们想要讨论的动态页面，可能..
据彭博报道，亚马逊向美国证券交易委员会（SEC）提交的监管文件显示，其创始人、首席执行官贝索斯本周出售了价值约25亿美元的亚马逊股票。值得注意..