PS5国行向下兼容PS4吗 国行PS5能玩PS4游戏吗

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PS5国行向下兼容PS4吗 国行PS5能玩PS4游戏吗

2021-04-30 17:09 · 稿源：站长之家

PS5国行版本已经发布了，不过在发布会上没看透露出特别多的信息，就是公布一个价格以及发售日，很多朋友都想知道国行的PS5能玩PS4游戏吗？能向下兼容PS4游戏吗？下面就来为大家详细的介绍一下。

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首先得说明一下，PS5海外版是拥有向下兼容PS4游戏的功能的，能够玩99%的PS4游戏，所以国行的PS5也是有这个功能的，也是能够玩支持国行的任何PS4游戏。

但是国行的PS5需要注意的是大概率不锁区锁服，这就意味着如果是没后门的情况下，国行的PS5能玩的游戏就很少了，至少不支持海外版的游戏。

不过不用担心，一般来说PS5是可以备份港服，到时候拿个港服账号也同样是能玩大多数的PS4游戏，向下兼容是PS5主打的一个功能，自然不可能阉割了。

索尼称PlayStation5将对大多数PlayStation4游戏向下兼容，得益于更高的硬件规格，“大多数游戏运行速度会更快，可以有更好更稳定的帧数表现，并有可能提供更高分辨率”。

由于与上一代主机硬件架构相似，并为RDNA2显卡增加了“额外的逻辑运算”，因此可确保对PlayStation4和Pro的游戏兼容性。按游戏时长排名的前100个PlayStation4游戏，几乎全部预计在新主机发售时兼容。而关于PlayStation VR，新主机也准备完全兼容。

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