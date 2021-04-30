黄光裕回归后首度公开露面 网友：胖了 还是大背头有型

继今年1月APP更名“真快乐”后，黄光裕“重新”执掌下的国美又有新动作。

昨日，国美宣布正式进军家居市场，目标3年实现5000亿市场规模。

黄光裕在现场表示，国美对家装行业并不陌生，“从零售业的角度，国美直接或间接地参与了家居部分产业链，从地产行业、投资行业来看，也参与了不少。”

网友们见到回归后首次亮相的黄光裕调侃:胖了，不过还是大背头有型。