黄光裕回归后首度公开露面 网友：胖了 还是大背头有型

继今年1月APP更名“真快乐”后，黄光裕“重新”执掌下的国美又有新动作。
昨日，国美宣布正式进军家居市场，目标3年实现5000亿市场规模。
黄光裕在现场表示，国美对家装行业并不陌生，“从零售业的角度，国美直接或间接地参与了家居部分产业链，从地产行业、投资行业来看，也参与了不少。”
网友们见到回归后首次亮相的黄光裕调侃:胖了，不过还是大背头有型。
继今年1月APP更名“真快乐”后，黄光裕“重新”执掌下的国美又有新动作。
昨日，国美宣布正式进军家居市场，目标3年实现5000亿市场规模。
黄光裕在现场表示，国美对家装行业并不陌生，“从零售业的角度，国美直接或间接地参与了家居部分产业链，从地产行业、投资行业来看，也参与了不少。”
网友们见到回归后首次亮相的黄光裕调侃:胖了，不过还是大背头有型。
4月7日晚，国美零售召开全球投资人电话会议，创始人黄光裕出席会议。在回应“与京东、拼多多等的竞争关系”时，黄光裕表示，公司不排除与任何一方合作的可能性，并一直对合作持开放的心态。在正确的经营战略下，谁也灭不了谁 。国美是非常有信心的。
【TechWeb】4月29日消息，在今天的打扮家家居家装战略暨APP上线发布会上，国美集团创始人黄光裕出席并大谈国美的模式与方案，并透露称，“真快乐”平台目前有多个战役,其中第一个战役是要打价格战，5月1日将正式打响。他表示，国美的商业模式是建立在用户思维的基础之上，通过用户端倒逼和检讨整个产业链，从而对整个产业链进行优化。黄光裕称，价格战并不是单纯的降低价格，最终目的是要服务于消费升级。不过，关于价格战具体内容
今晚，在国美零售全球投资人会议上，国美创始人黄光裕出狱后首次公开亮相。他在会上回答了投资者提问，对国美业务进行了解读与展望。
【TechWeb】4月8日消息，日前，在国美零售2020年业绩公告全球投资人会议上，国美创始人黄光裕介绍，对于零售市场来看，我认为未来增长是很大的，不管是从消费升级还是内循环等等，我相信将会给市场带来很大的空间，提升机会。这一点我相信大家应该都能看得到，对于国美我相信它至少有两个机会一个是国美这几年销售从电器这块有所下降，市场总量很大，从国美自身来讲，它是有这一方面的优势，那么这个空间是国美提升的一个很大机会?
凤凰网科技讯 4月29日消息，在国美旗下家居打扮家及BIM智能装修平台发布会上，国美创始人黄光裕首次在媒体公开场合亮相。黄光裕称，从实战经验上讲，国美对家装行业并不陌生。他以电器行业举例，称国美做家装平台与此前电器行业的底层逻辑相通。打扮家此前是一家家装领域创业公司，成立于2015年。2020年底，国美收购打扮家80%股份，成为其控股股东，打扮家创始人崔健个人持股比例为7.75%。纳入国美旗下之前，打扮家共完成5轮融资，
今晚，在国美零售全球投资人会议上，国美创始人黄光裕出狱后首次公开亮相。
前言随着智能窗帘在行业中得到广泛应用,其应用范围逐步拓宽,同时也令消费者认识到智能家居带来的便利。智能家居行业经过了混沌期,目前处于快速发展期;智能窗帘在前装、后装市场布局方式不同,每一次变革都显得“异常艰难”,市场难题层出不穷,但也清晰地反映出,智能窗帘受市场用户的认可程度在加深;地产、酒店、公寓和住房等细分市场对智能窗帘的需求性变强,通过产品的持续研发,企业间的通力合作,未来智能窗帘行业将会向好前进。痛点
智能家居经过多年的市场布局和产品迭代，逐步进入了“深水区”，市场竞争激烈程度愈发增强。受大环境影响和行业市场变化，如何在日益激烈的竞争环境中获得市场份额，满足客户多元化的需求，是当前智能家居企业亟需面对的难题。本文将从智能家居企业布局市场的角度出发，着重解读企业打造线下体验店背后的痛点，以及未来的发展趋势。企业布局:积极打造线下体验店智能家居在初步发展期间，一般以产品为核心，围绕全屋场景，相应地打?
前言智能化最初作为销售产品的亮点，如今逐步成为标配，乃至是产品创新的核心。伴随着我国5G网络加速布局，以及AIoT技术的成熟应用，家电厂商与智能家居的结合，在全屋智能领域，各家企业纷纷推出智能家居系统及配套产品，进一步为用户打造智慧生活场景。本文将通过解读家电厂商与智能家居的结合方式，简要说明未来家电场景化的趋势。智能家电单品：实现各个产品交互场景化通过多年的市场耕耘，家电产品愈发智能化，传统头部家电企
今晚，华为举办全屋智能及智慧屏旗舰新品发布会。会上推出1+2+N华为全屋智能解决方案，以全新的智慧生活体验，为消费者提供更多选择和可能。
1999 年，“物联网”概念横空出世，但二十年前的消费者并不太关心这个词意味着什么。目睹二十年间互联网爆发式的发展，人们逐渐明白甚至开始憧憬，一个物联网时代的真实场景。埃森哲曾经做过一项调查，用户最期待的物联网落地场景是什么？大多数消费者选择了家居，证实了家电智能化的消费潜力。近日的一场发布会，则反映了中国企业在智能家居领域的探索与成果。4 月 12 日，在主题为“智万物”的美的x抖音超品日智能小电新品发布会
根据市场调查机构 IDC 公布的最新数据，2020 年第 4 季度欧洲智能家居市场相比较去年同期增长了 12.2%，增幅明显。这意味着在这段时间段内共计售出了超过 4100 万台。展望未来，IDC 预计到 2025 年，欧洲将拥有2.1 亿台智能家居设备，2020-2025 年的复合年增长率（CAGR）为 14.94%。在阐述这一显著增长的原因时，中东欧（CEE）智能家居设备高级研究分析师 Jan Prenosil 继续说道中东欧智能家居市场同比增长6.4%，视频娱乐是主要驱?
今天，5G、AI以及众多新技术带火了物联网，让智能家居成了新能源车之后又一个万亿规模的大市场。从 20 年纪 80 年代智能家居亮相以来，越来越多的智能硬件进入家庭，技术日新月异，功能花样翻新，但产品创新的底层逻辑永远没变。如今智能家居一切都是新的，但比技术更关键的是如何提供超出预期的体验，而今天举办的一场发布会似乎给出了答案。在这场发布会上，家电巨头美的一口气拿出了横跨多个子品牌的五十余款新品，从技术到功能
【TechWeb】4月29日消息，在“BIM智能装修平台国美打扮家·家居家装战略暨APP上线发布会”上，国美控股集团杜鹃发表了以“创新驱动 共创共享”为主题的开幕致辞。她表示，“在‘家·生活’战略的征程中，国美找到了志同道合、优势互补的同路人打扮家科技，秉承‘商者无域、相融共生’的理念，国美和打扮家从相互欣赏的战友成为共同进退的家人，携手构建透明、智能、开放、共享的互联网智能装修生态平台。”杜鹃称，希望今天的发布?
3月27日月影家居新品发布会在上海壹秀隆重举行，发布会上月影家居与天猫精灵签署了合作协议。双方就家居智能化发展达成合作关系，共同探索家居智能化发展的新途径。月影家居营销总裁朱小伟和天猫精灵AloT总监方评先生共同出席了合作签约仪式。 随着科技的进步，家居智能化成为一个被广泛提及的话题。虽然智能住宅尚未广泛普及，但是家居智能化的生活理念已经逐渐深入人心，智能化的家居单品如雨后春笋般出现，人们通过体验智能化的
2021年4月19日，北京——为了帮助更多消费者轻享健康清洁生活，源自美国的百年专业清洁品牌Eureka优瑞家以“智能水科技，净享优+生活”为主题，通过线上线下联动的创新形式开启了一场全球首发的新品云发布会，正式为消费者带来了集吸尘、拖地、杀菌、干湿分离一体的洗地机FC9。这是美国百年品牌Eureka优瑞家与中国美的集团中央研究院的首次强强联合，以创新的智能水科技和多项独家专利技术，重新定义家居清洁体验，引领健康生活新?
世界著名教育心理学家霍华德·加德纳通过大量的心理学的研究证据认为:人类思维和认识世界的方式是多重的，提出认识独立个体所具有不同认识类型和能力的多元理论思想，这就是“多元智能理论”。二十多年来，该理论已经广泛应用于欧美国家和亚洲许多国家的幼儿教育上。哈佛大学教育研究院对美国 41 所“应用多元智能理论的学校”进行调查研究，证实在多元智能理论指导下的教育模式是行之有效的。其中81%的学校在学科成绩上有所提高，
不管是古代的油灯，还是现代的灯泡，灯具最开始的作用都是为了照明。后来随着人们越来越注重家居整体装饰的美感，灯也根据人的需求逐渐加入装饰设计。如果说古人点蜡烛和油灯是家居照明的1.0时代，素朴的钨丝灯是家居照明2.0时代，省电的节能灯是家居照明3.0时代，那么现在注重与家装搭配的装饰照明灯就是家居照明的4.0时代，这也是灯具为什么慢慢地被称为灯饰的原因。随着时代的进步发展，现在装饰照明的品牌越来越多，种类琳琅满
当今世界各国经济发展与二氧化碳排放密切相关，限制碳排放对国家经济发展甚至人们生活方式都会带来深刻变革。2021 年，“碳中和”被首次写入政府工作报告中，绿色低碳转型全面进入加速时代，美的集团作为领先的科技集团，积极响应国家碳中和目标，关注智能家电技术在节能减排上的应用，携手国家电网中国电力科学研究院共同打造白电领域首批“碳中和”智能家电，首批合作家电覆盖多个智能家电品类，并将于今年推向市场，促进“碳中?
纵观中国照明产业发展，通用LED照明的市场已趋向饱和，增速急剧下降，消费者观念也更多元化、个性化，他们不再满足照明产品的实用性，更加追求品质与美感。随着科技的发展和消费的迭代，"某普、“某雷”也已经颇感压力。相反，更具设计感、科技感和智能化的装饰照明产品则越来越受到现代消费者青睐。敏锐嗅到行业变革趋势的月影家居，率先提出"美学革命"的口号，开启照明行业竞争新蓝海——在聚焦灯饰优良材质的基础上，将美学设计
据The Verge报道， Epic在起诉苹果涉嫌垄断的诉讼中又拿出了新证据，苹果公司的企业财务规划和分析小组的信息显示，App Store在2019年的营业利润率..
4 月 20 日，全世界都知道了明尼苏达大学（UMN）进行的一项研究计划，该计划就是故意提交包含错误的补丁纳入到 Linux 内核中，甚至还根据该计划提..
Neuralink是由埃隆马斯克（Elon Musk）创建的研究脑机接口”的公司。现在，该公司的一位重磅人物离开了。据外媒报道，马克斯霍达克（Max Hodak）作..
据外媒Hits Double Daily爆料，苹果正准备在未来几周内推出一个全新的HiFiApple Music服务。据称，该服务将与传闻中的第三代AirPods一同发布。根据..
中国联通在官方微博宣布，5月1日，中国联通在香港正式推出5G 服务，提供3大类共30种5G 月费套餐，覆盖粤港澳大湾区，实现5G 数据漫游共享。..
“我们（影视区UP主）内部讨论结果是，还是照常做视频，直到不能做为止，正所谓‘爱到不能爱，聚到终须散’。”当聊起近期长视频平台联合发起的“..
5月1日，在线音频平台喜马拉雅向美国证券交易委员会（SEC）递交招股书，计划在纽交所上市。其代码为“XIMA”，高盛、摩根士丹利、美银和中金公司担..
近日，Windows版微信3.3.0内测版发布，增加了浏览朋友圈功能。..
向小米最新游戏智能手机组合的下位成员黑鲨4问好。与黑鲨4专业版不同的是，Snapdragon 870取代了888和一组略有不同的摄像头，黑鲨4仍然是一款令人..
苹果现在的目的很明确，就是要大力发展自研芯片，特别是桌面产品系列，所以M1只是开始。之前有消息称，由苹果公司自主设计的下一代Mac处理器本月开..
近日，漫威首个穆斯林超级英雄剧《惊奇女士》公布片场照，女主角卡玛拉克汗的扮演者伊曼维拉尼（Iman Vellani）身穿惊奇女士制服登场。本片主角为..
你在网上买到的原装”屏幕，很可能是小作坊生产的假冒伪劣产品。综合国内媒体报道，近日，广东省深圳市龙华区人民法院公开开庭审理并当庭宣判一起..
继东京奥运会圣火传递过程中出现熄灭的情况后，现在又出现了新意外。据媒体报道，东京奥运会组织委员会宣布，在上个月在鹿儿岛县进行的东京奥运会..
众所周知，车辆安全气囊是在车辆遭遇紧急情况下给予驾乘人员的安全保障。但近日小楼却没有想到，他父亲驾驶的丰田亚洲龙，碰撞后翻滚，10个安全气..
网文界流传着一句话：一将封神万骨枯，一书封神万书扑”。小说能不能火跟很多因素相关，输出质量、数量、编辑偏好、个人运气等等，总的来说算是一..
据国外科技媒体报道：特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在微博上回应称，该公司；下一个完整的自动驾驶测试更新将；让你大吃一惊；。他说，更新将在两..
小鹏汽车之后，5月2日，理想汽车也公布了4月交付数据。官方数据显示，理想ONE在4月交付5539辆，同比2020年4月增长111.3%。截至4月底，理想汽车的累..
细心的车主可能会发现，在汽车加满油行驶的过程中，前半箱油非常的耐用，行驶很远油针才会下降一格，但是后半箱油就显得非常的不耐用，行驶很短的..
刚刚，小鹏汽车对外公布了其4月份销量，出乎外界的预料，2021年4月总交付量5147台，较去年同期大增285%，已连续10个月实现同比翻番。自进入2021年..
由于疫情得到有效控制，今年五一旅游业基本恢复了往年的盛况，部分景区人挤人”场面再现。有不少短视频显示，泰山景区五一”假期首日游客大量聚集..