原神导能原盘绪论怎么玩 导能原盘绪论超详细玩法攻略

原神在4月29日的早上发布了最新的导能原盘绪论的玩法说明，很多玩家还不清楚这个导能原盘绪论的玩法到底怎么玩，下面就来为大家详细的介绍一下攻略。

「导能原盘·绪论」活动即将开启!

须弥的学者胡塞尼请你帮助他收集珍贵的研究材料——「地脉之果碎片」，并将神秘的远古遗物「导能原盘」暂时交给了你。请帮助胡塞尼收集「地脉之果碎片」，并借助「导能原盘」发挥它们的力量吧。

此外，「绕尘纪行」中也增加了对应的活动任务，完成后可领取纪行经验。

〓活动时间〓

玩法开启时间:2021/04/3010:00~2021/05/1703:59

活动商店开启时间:2021/04/3010:00~2021/05/2403:59

〓参与条件〓

冒险等阶≥20级

〓活动介绍〓

活动期间，旅行者可以通过挑战「调查点」、「秘境」、「扭曲幽域」，获取「碎果数据」，换取活动商店中的物资。

● 探索「调查点」

旅行者们的目标是前往各处的「调查点」，回收「地脉之果碎片」。

「地脉之果碎片」周围有魔物镇守，只有将所有魔物都击败后，才可以回收「地脉之果碎片」。

「调查点」中还存在着一种「异变之石」，可以强化碎片周围的魔物，本丘推荐旅行者们在战斗过程中优先破坏「异变之石」，再与魔物战斗。

旅行者们一共可以从「调查点」中回收以下三种「地脉之果碎片」:

下面将为大家介绍一种特殊的装置——「导能原盘」。

● 配置「导能原盘」

「导能原盘」是一种能够激活「地脉之果碎片」的装置。在导能原盘中装备「地脉之果碎片」，可以为队伍中的角色提供相应的增幅效果（仅在「秘境」和「扭曲幽域」中生效）。

「导能原盘」的配置界面如下:

小贴士:在多人状态下进入活动秘境，导能原盘将自动切换为主机（队伍中作为1P的旅行者）的多人方案，因此请旅行者们提前配置多人方案中的地脉之果碎片。

装备「地脉之果碎片」需要消耗相应的「驱动力」。消耗越多的「驱动力」就能激活更多、更高品质的「地脉之果碎片」。

旅行者们初始拥有的「驱动力」与自身所有角色等级的总和相关，等级之和越高，驱动力越大。

当「驱动力」不足时，旅行者们可以向好友借取最多三名角色的力量，来协助自身原盘获取驱动力（可用驱动力已经达到上限时，将无法获得协助驱动力）。

● 挑战「秘境」

活动期间，每一幕开启时，都会开启一个新的「秘境」。成功挑战「秘境」后，旅行者们可以获得「碎果数据」，并解锁「扭曲幽域」中相应的挑战。每个秘境仅可通关1次。

● 挑战「扭曲幽域」

活动期间，旅行者可以挑战「扭曲幽域」获取挑战积分。开启「扭曲幽域」需要先完成对应的「秘境」挑战。

正式开始挑战前，旅行者们可以选择不同的挑战难度和挑战条件。挑战完成后，根据所选择的挑战难度和条件，可获得相应的挑战积分。首次通关还可领取原石奖励。

活动期间内，旅行者们可以多次挑战同一关卡，并刷新该关卡最高记录。累积挑战积分为当前所有挑战关卡最高记录积分之和，达到指定累积挑战积分时可领取「碎果数据」和限定名片「庆典·慧果」。

※活动玩法结束后，将无法领取「扭曲幽域」的积分奖励，请旅行者及时领取奖励。

友情提示:强烈推荐旅行者们与小伙伴们组队进行挑战哦!

〓活动奖励〓

使用「碎果数据」可以在活动商店兑换原石、智识之冕、角色经验素材、摩拉等奖励，还可以消耗1000个「碎果数据」邀请「猫尾特调·迪奥娜（冰）」加入队伍(仅可邀请1次)。