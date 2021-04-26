华为上架Nova 8 Pro 4G版 搭载麒麟985芯片

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华为上架Nova 8 Pro 4G版 搭载麒麟985芯片

2021-04-26 13:59 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月26日 消息:继不久前华为在官网上架了Mate40 Pro 4G版之后，近日又上架了Nova 8 Pro的4G版，搭载的处理器为麒麟985，该手机除了不支持5G外，其余配置几乎与5G版完全一致。

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（图源：华为官网）

nova8 Pro 4G版的主要配置为：屏幕6. 72 英寸，10. 7 亿色，DCI-P3 色域，OLED，最高支持120 Hz 刷新率、300 Hz 触控采样率，分辨率为FHD +2676 x1236 像素；处理器为麒麟985，GPU为Mali-G77；后置四摄，主要参数为6400 万像素高清摄像头 (f/1.8 光圈)、800 万像素超广角摄像头 (f/2.4 光圈) 、200 万像素微距摄像头（f/2.4 光圈) 、200 万像素景深摄像头（f/2.4 光圈)；前置双摄，摄像头参数为：3200 万像素超广角摄像头（f/2.4 光圈）、1600 万像素人像摄像头（f/2.0 光圈）；电池容量为4000 mAh（典型值），最高支持66W快充。

nova8 Pro 5G版本的售价为3999元起（8GB+128GB），因此4G版的价格可能会稍微低一点点，正式的售价预计会在近日公布。

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