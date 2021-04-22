快手发布云剪、快手云直播两款产品 满足专业剪辑和直播需求

站长之家(ChinaZ.com) 4月22日 消息:今日，快手光合创作者大会上，快手音视频中台负责人宣布发布快手云剪、快手云直播两款产品，满足专业和准专业创作者PC端视频编辑、直播导播等多元需求。同时宣布快手全面支持全景视频的上传与播放，提升创作者在快手平台的音视频体验。
此外，快手服务号运营负责人邹振寰首次对外公开服务号运营相关数据，并强调快手服务号会员将永久免费。目前快手服务号用户规模已达1055万，服务号用户总粉丝数达11亿，服务号用户人均可从快手平台获得49条商机。
站长之家(ChinaZ.com) 4月22日 消息:今日，快手光合创作者大会上，快手音视频中台负责人宣布发布快手云剪、快手云直播两款产品，满足专业和准专业创作者PC端视频编辑、直播导播等多元需求。同时宣布快手全面支持全景视频的上传与播放，提升创作者在快手平台的音视频体验。
此外，快手服务号运营负责人邹振寰首次对外公开服务号运营相关数据，并强调快手服务号会员将永久免费。目前快手服务号用户规模已达1055万，服务号用户总粉丝数达11亿，服务号用户人均可从快手平台获得49条商机。
好久没有写过行业吹逼文，历史在催促着我，我的围观读者们也在催促我，所以我赶紧出山，正好这几天我有好几个信息输入。一个是，看了「快手是什么」这本书，这本书是快手官方研究院联系中信出版社弄的，
最近，「剪映」闷声干大事，推出了一个图文转视频的功能。需要注意的是，链接导入目前仅支持使用今日头条的链接。除此之外，输入0~1500的文字内容也可以自动生成视频。
2010年，中文互联网社区鼻祖西祠胡同创始人“响马”这句话，可谓一针见血。互联网解放了信息的生产、传输与消费流程，形成强大的人群聚集能力，人与人被连接在一起创作、分享与消费内容，这就是社区。“连接”是互联网最核心的能力，连接信息、知识、用户、服务与商品。网络“社区”则生动地体现出互联网的“连接”能力。
B站又出手了。4月1日，B站入股心动公司的消息引发游戏赛道内的震动，紧接着在2日、8日，B站又接连投资了游戏研发商衍光网络、汉服国风品牌十三余。
在网上“吸猫撸狗”，是时下很多年轻人的爱好，也是云经济的典型垂类，各大内容平台均加大了对宠物内容的资源倾斜。4月10日，快手宠物创作者大会在厦门召开，快手动物宠物垂类总监赵文谦与平台上的宠物达人一道，分享、交流宠物内容的高速发展和未来潜力，以及“快手宠物天团”计划在过去一年取得的成果和下一步扶持计划，优秀创作者从中获得可观收益的同时，也让快手成为用户“吸猫撸狗”的首选。（快手宠物创作者大会现场）优质?
3 月 23 日，快手科技（1024.HK）在港交所收市后公布了截至 2020 年 12 月 31 日止第四季度及全年业绩。财报显示， 2020 年快手总收入增长50.2%至 588 亿元人民币，其中线上营销收入达 219 亿，同比 2019 年增长194.6%；快手电商商品交易总额为 3812 亿元，同比 2019 年大幅增长539.5%。快手成功上市后，它第二增长曲线在哪里，如何保持用户与规模的可持续增长，快手电商与商业化能够支撑多远的未来？这些问题被行业所关注，也是两
直播间观看总人数超过8000万，最高同时在线人数超过300万，直播间互动总量超过3000万，这是快手直播聚光盛典在线上直播间交出的答卷，数字的背后承载了快手发力娱乐类直播的坚定信念。4月10日，快手直播聚光盛典“这是你的播时代”直播活动在海口如期展开，不仅有柒柒、逗比马晓伟、演员雪姐、大师姐等快手人气主播带来的惊喜合作舞台，也有腾格尔、郁可唯、宝石GEM、SNH48等明星艺人现场助阵，为屏幕前的老铁们献上了一场长达2个?
在前后不到半个月的时间，快手、抖音纷纷召开了2021年的电商大会。两个大会看似毫无关联，却有个相同特征，纷纷抛出了概念来解读自有平台做直播电商业务的价值。
2020年，由于遭遇突如其来的“黑天鹅”，线下渠道客流锐减，消费者购车意愿受到影响。上半年乃至全年汽车行业度过了一段艰难时光。与此同时，市场环境变化也加速了汽车消费决策的“线上化”，一场营销变革正悄然来临。
这是开眼App成立六周年后的一个周四。午后的阳光照射在开眼的办公区，虽是春日却也有些炎热。靠近落地窗旁，一台立式摇头风扇在不停旋转。在会议室里，她穿着浅绿色的针织半袖，桌上是她没喝完的无糖可口可乐和一部倒扣的苹果手机。
在这座湾区城市角落里的一间破旧车库里，三个落寞年轻人正在疯狂的coding，他们想要一劳永逸地解决无法分享派对视频的烦恼。手指飞快地跳动，犹如坐在钢琴前的乐曲家正在弹奏一首关于梦想的曲子，键盘声此起彼伏地送来和响。
同二手车电商赛道“烧光千亿未盈利，2021年集体溃败”不同，全品类综合二手电商平台以及垂直二奢电商平台正处于行业爆发期的前夜。几个有力佐证是，以转转、爱回收为代表的头部二手电商平台频频被曝出在紧锣密鼓地寻求上市。报道称，原云集CFO陈晨2021年初加盟爱回收担任首席财务官，爱回收加速上市进程，有望成为国内二手电商第一股。
近日，由京东京喜独家冠名的 2020 快手直播聚光盛典完美收官。本届直播盛典以“这是你的播时代”为主题，邀请华少担任主持嘉宾，宝石Gem、SNH48、许嵩、腾格尔、郁可唯等明星齐聚，与柒柒、逗比马晓伟、演员雪姐、大师姐等快手人气主播同台献艺，为广大网友献上了一场精彩豪华的视听盛宴。官方披露，直播间观看总人数超过 8000 万，最高同时在线人数超过 300 万，直播间互动总量超过 3000 万，活动总曝光 4 亿+。这是京东开年以来?
4 月 19 日晚，前央视著名主持人、记者李小萌在快手开启直播带货首秀。这是快手“幸福乡村，真香好物”系列助农直播中的一场，以“快手喊你吃菠萝”为主题，带着网友走近中国的“菠萝的海”——广东徐闻，一起为中国大陆最南端的顶级菠萝打call。在近两个小时的直播中，李小萌分别连线了四川省阿坝藏族羌族自治州小金县美兴镇人民政府宣传委员、快手乡村振兴官代表张飞，快手幸福乡村带头人张春梅、快手带货达人李宣卓、原央视主持
2021年，直播电商的关键词，从“红人带货”秒变为“品牌自播”，这其中，有平台的推动，有品牌的自觉，有服务商等第三方机构的助力，也有标杆品牌的示范和引导作用。
今日，快手宣布，自2021年清明节起，将陆续上线悼念账号一期、二期功能，包括但不限于逝者用户的生卒年份显示、蜡烛标记、设置账号委托人等。
近日，快手发布财报，商业化业绩突出。数据显示，线上营销业务全年收入 219 亿，同比 2019 年增长194.6%。四季度单季收入 85 亿，超越 2019 全年，并创下 2020 年单季收入记录。商业化此次在业绩公告中被快手定义为“支持我们长期发展的核心战略业务之一”。 针对商业化的未来，宿华抛出六大举措，快手将在数据提效、营销能力、内容素材、销售扩张、品牌广告以及快手联盟 6 个纬度发力，拉高商业化增长曲线和想象空间。品牌广告层?
现如今，“短视频+直播”已成为许多城市、景区展示形象和面貌的窗口。 作为短视频平台代表之一，快手始终聚焦文旅行业在“短视频+直播”领域的创新，把握行业趋势，驱动消费价值增长，通过“最美目的地”等活动，不断为全国各大景区开创新的经济增长点。河南省焦作市，刚刚落幕的第三届云台山汉服花朝节，在“人面桃花相映红”的视觉盛宴中，引爆了 2021 年首个春游热潮。盛况背后，是快手和云台山景区重点合作的“最美目的地”文?
最近，篮球迷看CBA多了一个新颖的直播渠道——快手。此前快手官宣，成为国内顶级男子篮球职业联赛CBA联赛的官方直播平台和官方短视频平台。从3月17日起，快手用户每天都能看到多场赛事直播，并享受到高清码率、直播互动、达人观战、二次创作等多元化的玩法。 快手直播清晰度高，带来小屏新体验手机看球一直是众多球迷尤其是年轻群体的重要选择。快手注重用户体验，为CBA打造了更加独一无二的观感，比如最高可达8M的清晰度码流，可?
今后再在直播时虚假宣传、炒作演戏，“处罚”你的可能不止快手官方哦，还会有围观群众。为进一步精准打击直播间虚假宣传问题，快手电商近日宣布升级“匹诺曹行动”至2. 0 版，新版突破单一的“直播间”治理场景，增加“大众评审团”机制，增大围观群众的治理参与度。“匹诺曹”行动是快手电商 2020 年 12 月针对直播间虚假宣传问题推出的专项行动，旨在打击主播在直播间夸大宣传、炒作卖货等“说谎”行为。据快手电商治理相关负责?
距离义乌一小时车程的小镇，是有“中国好莱坞”之称的横店影视城，很多“无名之辈”在这里风餐露宿，每天拿着最低100元的报酬，演尸体、演路人，演..
【TechWeb】4月24日消息， Arm中国微信公众号发布消息称，作为Arm中国的重要合作伙伴，智联安科技近日传来捷报，由研发团队完全自主研发，采用Arm..
【TechWeb】4月24日消息，瀛通通讯股份有限公司发布了2021年第一季度报告。在2021年第一季度营业收入为241,456,823.25（约2.41亿）元，同比增加1...
瑞典哥德堡查尔姆斯理工大学的研究人员开发了一种新型的温度计，可以在量子计算过程中简单而快速地测量温度，并具有极高的准确性。这一突破为量子..
辐射在我们赖以生存的环境中几乎是无处不在，但在我们的意识里通常觉得是越少接触越好，不过一项新的研究却发现高背景辐射对人类健康有益。据外媒..
近日，一组不雅聊天记录在微博上引发网友关注。网帖中有多张聊天截图，聊天显示女方称被领导安排联系另一老总，二人发送多段不雅信息。据称，女方..
凤凰网科技讯 4月24日消息，今日，特斯拉客户支持官方微博发文回应事发前“方向盘无法回正”，车辆撞墙车主致死事件，表示对车主的心情和境遇深表..
视频号作为新兴短视频平台，依托微信生态，蕴含着丰富的流量红利。与其他行业相比，教育行业尤其重视线上广告投放及销售转化。教育行业如何在视频..
清华大学1997级校友、美团创始人兼CEO王兴捐赠母校，设立“清华大学兴华基金”，支持学校讲席教授制度的全面建设，切实助力清华创新杰出学者引进机..
据此前报道，在挖矿浪潮下，NVIDIA已经停产了RTX 3060原本使用的GA106-300-A1芯片，换上新的GA106-302-A1，此前的破解驱动完全失效。同时，新版核..
NASA的Ingenuity不再只是世界上最昂贵的爱好直升机。国际民用航空组织（ICAO）已经为这架旋翼飞机和红色星球上“莱特兄弟试验机场”里的成员提供了..
解决电动汽车充电难的问题，移动充电可能是非常有效的解决方案之一。日前，远景科技集团在“零碳伙伴日”活动上，发布全球首台绿色充电机器人摩奇..
在之前为Linux 5.13的AMDGPU功能带来Aldebaran支持、FreeSync HDMI和其他改进的基础上，周五又有一轮更新被送来。鉴于Linux 5.13合并窗口将在下周..
盲盒公司泡泡玛特国际集团有限公司副总裁兼海外业务总裁文德透露，在疫情好转之后的2021年，海外的销售额会同比增长3倍以上。..
1982年，一位25岁，刚刚发行完第一张个人专辑的女歌手，给中国台湾地区当局写了一封长达8页的建议信。她羡慕世界各地的专属音乐奖项，希望台湾也能..
今日，喜马拉雅发布最新听书报告，从有声阅读内容、听书人数变化、人均听书量、听书年龄分布等多维度大数据展现用户听书习惯。..
4月24日上午，在广州召开的中国工程院2021年医学科学前沿论坛上，钟南山表示，现在看起来对于南非的b1351变异毒株，我们使用全病毒的灭活疫苗，也..
去年12月，华为召开新品发布会，正式带来了华为nova 8系列，包括nova 8和nova 8 Pro两款，售价分别为3299元、3999元起。今日，从华为官网了解到，..
【TechWeb】4月24日消息，在第六个“中国航天日”到来之际，蓝箭航天与中信书店共同开启“星辰·书海·探索不止”主题活动，用科技挣脱引力的束缚..
The Register 报道称，印度已经面向本土软件开发商，发起了名为 #FOSS4GOV 的开源软件挑战赛。基于印度当局在 2015 年颁布的政策，#FOSS4GOV 旨在..