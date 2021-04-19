华为要卖车了 首款车型数据曝光

如果你是一位忠实的华为手机用户，无疑将惊叹于华为钱包对于生活的影响:五年前的时候，华为钱包还只是一种相对简单的支付服务，如今已经悄然成为生活中不可或缺的“中介”，不知不觉形成新的习惯。当你出门乘坐地铁时，不用再到口袋中翻找交通卡，只需用手机轻轻一碰;当你购物结束结账时，不再需要找到某个特定的APP扫一扫，用手机“碰一碰”即可付账;甚至当你驾车出行的时候，都不用刻意提醒自己带着车钥匙，用手机轻触一下汽车的