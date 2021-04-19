华为要卖车了 首款车型数据曝光

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华为要卖车了 首款车型数据曝光

2021-04-19 16:56 · 稿源：站长之家

4月19日下午，华为终端的官方微博正式宣布华为要卖车了，首款是电驱动力强，增程跑得远的高性能电驱轿跑SUV，最长可实现1000+公里（NEDC）续航，新车将于4月21日起，在赛力斯体验中心、赛力斯官方APP、华为体验店、华为商城同步开启预订。

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赛力斯华为智选 SF5：

华为联合赛力斯开发双电机四驱，总峰值功率达405kW，总峰值扭矩达820N·m，性能强劲;前后电机智能分配动力输出，灵活应对不同路况。前桥搭载 SEP200电机，爆发力强悍，适合极致驾驶;后桥搭载 HW150电机，低功耗高效能，适合日常代步及拥堵路段行驶。

车身多处使用热成型钢*及高强度钢*，热成型钢的屈服强度最高达1250Mpa，抗拉强度最高达1500Mpa，有效保护车内乘坐空间，提高车辆碰撞安全性。

手机无感秒连车机，导航、音乐自动转移到车内大屏，无缝流转。全程语音操控，让你专注前行，驾车不分心。更多手机精选应用带进车内，选择多，玩得嗨。还能一键控制智能家居，在车上远程启动家中空调，无需等待，享受凉爽。

赛力斯华为智选 SF5搭载高精毫米波雷达、超声波雷达、环视摄像头、高感知摄像头等感知硬件，标配交通拥堵辅助、高速巡航辅助、前碰撞预警、自动紧急刹车、车道居中保持等多项 L2+ 级自动辅助驾驶功能。

四驱版售价24.68万元，两驱版售价21.68万元。

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