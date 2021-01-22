B站回应墨茶Official被曝去世：正在紧急调查核实

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2021-01-22 09:35 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月22日 消息:今日凌晨，针对“凄惨经历up主墨茶Official不幸去世”一事，B站官方回应称，正在紧急调查核实与UP主墨茶Official有关的具体情况，如果有与该UP主在现实生活中相识并了解情况的用户，请私信向B站提供有关线索。

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此前，B站一位名为“墨茶official”的up主在本月初被曝去世，该up主的悲惨经历引发了众多网友的关注，今日#墨茶official#话题登上热搜，话题阅读次数超过8000万次。

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据网友们提供的消息，由于“墨茶Official”奶奶生病，家里状况因病致贫，父母躲债跑路。高中辍学后，墨茶踏上了打工路，但又遇到黑工。之后不幸患上鼻翼肿瘤无法打工，在好心人的资助下成为一名B站UP主，通过剪视频赚点钱，肿瘤手术后又发现糖尿病，最后因没有钱治病逝世，多日后被发现于一间出租房内。

据悉，“墨茶official”在大凉山长大，由于贫困交加，去年才知道冬至要吃饺子。还曾因为草莓太贵舍不得吃在直播时晕倒。

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数据显示，直到去世，“墨茶Official”的粉丝也只有200个，但是经过其不幸经历在网上传播，截至目前其粉丝已超15万。

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去年12月，B站曾表示，将开设“纪念账号”，纪念不幸离开人世的B站用户。纪念账号逝者的个人主页将显示哗哩哗哩官方的悼念信息，供大家缅怀逝者。该逝者账号内原有的内容在无不可抗力的情况下，将继续保留

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