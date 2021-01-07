斗鱼2020年度十大弹幕公布：就这?、针不戳上榜

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 热点 > 关键词 > 斗鱼最新资讯 > 正文

热点：斗鱼2020年度十大弹幕公布：就这?、针不戳上榜

2021-01-07 14:47 · 稿源：站长之家

今日，斗鱼公布了2020年度十大弹幕。斗鱼称，在2020年数亿水友共发出了109.3亿条弹幕。其中，“就这?”成为2020年水友使用最频繁的弹幕，全年累计发送超4000万次

斗鱼TOP10弹幕分别为:就这?、针不戳、芜湖起飞、上流、痛苦面具、我接受不了、歪比歪比，外比巴卜、找个班上吧、究极长痛、肉蛋葱鸡。

斗鱼

就这?:同“这算个啥?”，嘲讽对方水平不行，表达不屑。

针不戳:源于CSGO主播茄子的谐音（口音）梗:真不错。

芜湖起飞:语气词，形容心情愉悦。由芜湖籍主播大司马口头禅“飞、飞、飞、飞”衍生为“芜湖起飞”。

上流:源于一句“你也体验了上流社会的日子”。经水友创造衍生出“喝水也要红酒杯”、“韭菜盒子不能吃五分熟”等上流社会法则。

痛苦面具:形容某人表情非常痛苦且魔性扭曲，像戴上了“痛苦面具”装备一般。

我接受不了:源自TES选手JackeyLove在斗地主、连连看中的口头禅“我接受不了”，意为我接受不了自己这么菜。

歪比歪比，歪比巴卜:大司马玩植物大战僵尸学戴夫说话，被观众调侃为“加密通信”，现在成为水友的一种口头禅。

个班上吧:用于讽刺某人游戏操作都很拉胯，不如去上班。

究极长痛:出自游戏DOTA2，玩家们根据比赛进行时长，把即将输掉的比赛称之为“痛、无痛、短痛、长痛、究极长痛”。

肉蛋葱鸡:主播大司马创造的谐音梗，来自英雄联盟酒桶技能“肉弹冲击”，用于讽刺别人操作“下饭”。

据斗鱼在11月11日发布的2020Q3财报显示，当季度斗鱼平均月活跃用户数量为1.940亿人，平均移动月活跃用户数量为5960万人，较去年同期的5210万人增长14.4%。

  • 斗鱼2020年度十大弹幕相关资讯推荐
关键词：

  • b站2020年度报告查看地址 B站2020年度报告在哪看

    2020年的12月31日，在今天B站开启了查看自己2020年的年度报告的活动，大家都可以查看到自己在2020年的年度数据报告，其中有观看时长等，下面就来为大家分享一下查看的地址。在手机bilibili客户端中搜索“ 2020 时光机”或者“年度报告”即可查看，搜不到的玩家可以点击下方链接或者扫描二维码进入。bilibili2020 年度报告 点击查看B站 2020 年度报告中记录的数据是截止到 12 月 29 日的，主要包括观看视频数、观看时长、观看时间段

    b站

  • 共生•价值-企业微信2020年度大会

    12月23日,企业微信2020年度大会顺利举行,泛微作为企业微信的伙伴代表,分享了泛微与企业微信的合作历程以及相关合作成果。(图片来自于企业微信直播)过去一年,越来越多的企业对数字化的价值有了更深的体会,线上与线下相融合的服务方式变得更为重要,企业需要通过数字化重构,抵御风险、创新工作模式。2020年,企业通过企业微信,服务和连接的微信用户数,已经超过4亿。目前,企业微信上已有的真实企业与组织数超过了550万,活跃用户数也超过

    企业微信 企业微信2020年度大会

  • 掌门一对一斩获“2020年度十大影响力教育品牌”，高品质发展收获各界肯定

    近期，由北京商报主办的2020年度教育产业高峰论坛暨年度影响力品牌评选在北京成功举办，本次大会以“寻找创新教育之美”为主题，汇集了全国众多的知名教育企业代表、行业领袖精英以及资深投资人共同与会，并就在线教育的未来发展、教培生态以及教育创新等议题展开了深度对话。此外，在大会上，北京商报还揭晓了“2020年度十大影响力教育品牌”，在线教育头部企业掌门一对一凭借其在品质提升与教育创新等方面的成功探索强势登榜。据

    在线教育

  • 学而思国际举办2020年度优秀学员颁奖典礼

    未来，学而思国际将持续引入优质教育资源，不断拓展国际合作，培养更多孩子成为具有国际视野、国际担当的新时代中国青少年，向世界展示中国学生良好的学术素养和强大的综合能力。12月22日，好未来旗下国际教育品牌学而思国际在北京举行“Shining Star 2020年度优秀学员颁奖典礼”，为在TOEFL iBT（即Internet Based Test）、TOEFL Junior考试中取得优秀成绩，以及在国际权威竞赛中崭露头角的优秀学员颁奖，与教师、家长、学生共同?

    在线教育

  • 魅鸟科技荣膺“2020年度智造领军企业”奖

    12月22日， “2020国际科创节暨全球数字大会”在北京正式举行，现场颁布了“年度5G创新应用奖”、“年度创新推动者大奖 ”等多项榜单，字节跳动、华硕、魅鸟科技、科大讯飞、方太、云米技术等多家企业上榜。其中，魅鸟科技作为国内智能K歌领域的创新型科技企业代表，获评“2020年度智造领军企业”，成为行业内唯一入榜企业。创新引领·数字赋能，全球超千人参会本届大会以“创新引领 数字赋能”为主题，邀请了来自全球的顶级

    魅鸟科技

  • 百度、腾讯、阿里的2020年度关键词

    今年，疫情黑天鹅诱发全球资本市场动荡，但三家头部互联网公司的股价都抵御住了危机。截止美东时间12月30日收盘，腾讯高举高打，创下历史新高，年内涨超45%。阿里同样掀翻前高，不过股价振幅极大，年末受监管影响股价大幅回落。百度股价缓步抬升，到年末加速上涨，年内累计涨幅接近60%。

    百度 腾讯 阿里

  • 深信服荣获2020年度科技兴医砥柱奖

    2020年12月26日，“2020HC3i数字医疗网年度盛典暨2020-2021年度科技兴医优秀解决方案颁奖典礼”在北京隆重召开。历经主办方专委会数月的调研评估，深信服医疗行业云化数据中心解决方案通过层层筛选，最终斩获“2020年度科技兴医优秀解决方案-行稳致远砥柱奖”。该奖项的获评肯定了深信服为医疗信息建设事业发展所做出的贡献，也体现了深信服在云计算领域的技术实力，以及在医疗行业拥有的广泛的用户实践。新冠疫情的爆发，加速了信

    深信服

  • 2020年十大流行语出炉 2020年头条十大流行语有哪些

    日前头条搜索发布2020年十大流行语，其中逆行者、集美、后浪位列榜单前三。 该年度流行语榜单还包括豪横、打工人、网抑云、内卷、凡尔赛文学和尾款人。2020年热点事件频发，头条搜索相关负责人表示，十大流行语榜单基于用户过去一年在今日头条平台的搜索行为综合汇总而来，流行语多为搜索量较大的网络和新闻报道“热词”。上榜十大流行语综合考虑了语言的搜索热度和社会价值，一定程度上可以体现2020年的社会变化和情绪。

    今日头条 十大流行语

  • 今夜盛大启幕！ CC直播2020年度风云盛典暨闪耀之夜

    网易CC直播2020年度风云盛典即将于今晚18:00闪耀开启!历时2个月，4500万粉丝票选，万余名参与主播角逐荣耀，创下历届之最!网易CC直播今年在游戏、娱乐、电竞、次元等内容版块全面发力，争相迸发惊喜!多元化的直播内容，超强明星主播，为CC直播的发展注入新的活力!Part1星光红毯准备就绪 闪耀舞台虚位以待耀眼星光，即将闪耀!CC直播精心打造的闪耀之夜舞台即将拉开神秘面纱!星光熠熠的红毯早已就绪。灯光将集聚于今夜的舞台，见证每

    CC直播 2020年度风云盛典暨闪耀之夜

  • 智云健康获评“2020年度科创引领企业”

    12月22日，由数央网、数央公益联合国内众多科技及财经媒体共同主办的2020国际科创节暨全球数字大会在北京举行，智云健康获评2020年度科创引领企业。本次大会全面展示科创成果，传递科创精神，聚焦科技最新发展趋势，以及全球范围内科技新技术、新应用，为助力科技强国贡献力量。智云健康的加速成长，见证了科技创新与数字变革给医疗健康行业带来的深刻变化。在本届大会评选中，经提名推荐，评委会审议，智云健康凭借实力，荣膺“20

    智云健康

  • 交研智慧入选2020年度中关村“瞪羚企业”名单

    近日,中关村国家自主创新示范区中关村科技园区管理委员会官方网站公布了2020年度瞪羚企业名单,北京交研智慧科技有限公司凭借良好的企业成长性入围瞪羚企业,顺利通过了中关村科技园瞪羚企业认定。瞪羚企业,是指已经跨越创业期死亡谷,以新技术、新业态、新模式为支撑稳步进入高成长期,综合效益突出、行业影响力大、社会诚信度高、示范带动性强,在引领中小企业转型升级和促进民营经济发展中作用明显、成效显著的优秀标杆企业。瞪羚企?

    交研智慧

  • 再获殊荣！安超荣获“2020年度最佳信创云产品奖”

    日前，由行业权威媒体百易传媒（DOIT）举办的2020百易IT风云榜正式揭晓。国产通用型云操作系统安超OS凭借领先的技术创新能力和优质的产品整体实力荣获“2020年度最佳信创云产品奖”。“百易IT风云榜”由百易传媒（DOIT）发起评选的，以产业视野聚焦用户需求，经专家评审组通过严格评选流程得出，在业内颇具影响力。榜单既是对包括云计算、服务器、数据库、人工智能、大数据、网络以及存储产品市场杰出产品的表彰，也是对2020年数据

    安超

  • 叽里呱啦荣获腾讯教育"2020年度知名儿童教育品牌"

    12月2日，2020"回响中国"腾讯教育年度盛典在北京举行，在线儿童启蒙教育品牌叽里呱啦荣获2020年度知名儿童教育品牌。腾讯教育盛典已连续举办13届，在业内有着广泛的影响力和权威性，被誉为"教育行业风向标"。本届盛典以"共迎挑战，共赢明天"为主题，吸引了近千名专家学者、行业领导者、专业研究机构、教育媒体等相关从业者，共谋教育未来，并对具有代表意义的教育机构及个人进行表彰。叽里呱啦荣获腾讯教育2020年度知名儿童教育品?

    叽里呱啦 腾讯教育

  • 直播战争：2020

    杭州四季青的服装商城，妆容精致的女主播正在环形补光灯前一件件试穿衣服，不厌其烦地向直播间的观众介绍面料和裁剪。虽然这衣服仅此一件样品，但背靠着几乎无所不能的服装产业链，她能根据当晚的订单通知工厂进行精确到个位数的生产。

    淘宝直播 电商直播 抖音直播

  • 饿了么2020年个人年度账单发布 app搜索年度账单查询

    今日，饿了么宣布，2020年个人年度账单正式发布，消费者可以通过饿了么app搜索【年度账单】，即可拥有2020年个人年度账单、今年饿了么年度账单的内容包括了:使用饿了么的总天数、2020年年度总消费、2020年年度订单数以及订单分类，为用户送餐的骑手共行走的里程数、今年订单总优惠、最贵的一单等。

    饿了么 饿了么年度账单 外卖

  • 张朝阳宣布2020年不算搜狗搜狐已盈利

    在12月19日的2021搜狐WORLD大会上，搜狐CEO张朝阳表示，在宏观经济大幅下滑的情况下，不算搜狗，搜狐做到了稳定甚至是增长。首先，搜狐把成本控制住了，其次，搜狐品牌广告稳定增长，同时网络付费收入也有增长。

    张朝阳 搜狗 搜狐

  • 网易CC直播2020年度风云盛典：娱乐专区神仙大战，新星辈出

    2020年CC直播娱乐版块以“年轻化+娱乐化”方向全面升级，聚焦贯彻“娱乐+”概念，在内容为王的时代下，通过自制 IP 综艺节目与资源联动的形式，发力原创直播内容，探索流量破局之道，数十档综艺不断档，成为CC直播娱乐新增长引擎。随着CC直播娱乐版块迅速发展，吸引了更多优秀明星主播和公会加入，给CC直播2020年度风云盛典战役增加了更多的看点。颜浪浪强势摘得年度最佳娱乐主播冠军，实现CC大满贯“作为一个男主播，这是我一直想

    网易CC直播

  • 2020年度中国优秀CIO”系列大奖花落谁家？

    12 月 19 日，由国家工业信息安全发展研究中心指导，计世传媒集团（中国计算机世界出版服务公司）主办，《计算机世界》《新金融世界》《电脑爱好者》《IT经理世界》、计世研究院、新金融研究院联合主办，计世高科、计世金融、计世教育协办的“中国CIO高峰论坛暨 2020 年度中国优秀CIO颁奖典礼”在北京成功举行。作为有着 18 年品牌历史、素有“中国CIO界达沃斯论坛”之称的亚太地区顶级CIO年度盛事——中国CIO高峰论坛，在这个冬天

    CIO IT企业

  • 2020年即将到来，Flash将何去何从？

    转眼已经到了年底，2020新年的钟声即将敲响。对于Flash用户来说，2020年是个重要的节点。Adobe官方此前曾宣布计划将于2020年底停止个更新和发行Flash Player。Chrome浏览器也在开启页面弹出提示，“2020年12月之后将停止支持Flash Player”。2020年将至，Flash的未来究竟会不会来?一个软件产品的生命终结通常分为两种:一种是官方宣布停止更新与维护，不仅不再提供新版本，后期的漏洞补丁及安全维护也成为过去式，此为官宣终结;另一

    Flash FlashPlayer

  • 「每日瑜伽」荣获2020年度体育大生意“最佳体育APP”奖

    1月5日，由体育大生意主办的“2020体育大生意年度峰会” 以线上峰会形式圆满举行。全球最大的线上瑜伽教学和综合服务平台「每日瑜伽」荣获“最佳体育APP”奖项。体育大生意年度评选于2014年由体育产业新媒体“体育大生意”首创发起，是中国第一家通过权威评委和公众投票进行的体育产业年度评选及颁奖活动。经过7年的发展，体育大生意年度评选已经成为中国体育产业影响力最大，最具权威性的评选活动，被视为中国体育产业的“艾美奖?

    每日瑜伽
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
高通骁龙处理器排名 大松5G手机 格力手机 PCP 手机CPU天梯图 SEM STP 4p PUGC PUGC生态 PGC

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM