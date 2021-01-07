斗鱼2020年度十大弹幕公布：就这?、针不戳上榜

今日，斗鱼公布了2020年度十大弹幕。斗鱼称，在2020年数亿水友共发出了109.3亿条弹幕。其中，“就这?”成为2020年水友使用最频繁的弹幕，全年累计发送超4000万次。

斗鱼TOP10弹幕分别为:就这?、针不戳、芜湖起飞、上流、痛苦面具、我接受不了、歪比歪比，外比巴卜、找个班上吧、究极长痛、肉蛋葱鸡。

就这?:同“这算个啥?”，嘲讽对方水平不行，表达不屑。 针不戳:源于CSGO主播茄子的谐音（口音）梗:真不错。 芜湖起飞:语气词，形容心情愉悦。由芜湖籍主播大司马口头禅“飞、飞、飞、飞”衍生为“芜湖起飞”。 上流:源于一句“你也体验了上流社会的日子”。经水友创造衍生出“喝水也要红酒杯”、“韭菜盒子不能吃五分熟”等上流社会法则。 痛苦面具:形容某人表情非常痛苦且魔性扭曲，像戴上了“痛苦面具”装备一般。 我接受不了:源自TES选手JackeyLove在斗地主、连连看中的口头禅“我接受不了”，意为我接受不了自己这么菜。 歪比歪比，歪比巴卜:大司马玩植物大战僵尸学戴夫说话，被观众调侃为“加密通信”，现在成为水友的一种口头禅。 个班上吧:用于讽刺某人游戏操作都很拉胯，不如去上班。 究极长痛:出自游戏DOTA2，玩家们根据比赛进行时长，把即将输掉的比赛称之为“痛、无痛、短痛、长痛、究极长痛”。 肉蛋葱鸡:主播大司马创造的谐音梗，来自英雄联盟酒桶技能“肉弹冲击”，用于讽刺别人操作“下饭”。

据斗鱼在11月11日发布的2020Q3财报显示，当季度斗鱼平均月活跃用户数量为1.940亿人，平均移动月活跃用户数量为5960万人，较去年同期的5210万人增长14.4%。