苹果iOS 14.4 测试本开始推送反跟踪隐私功能

站长之家（ChinaZ.com）12月24日 消息:苹果即将发布的iOS14.4首个测试版的用户将可以开始体验苹果的反跟踪隐私功能了。

12月中旬，苹果App Store上线隐私信息功能，要求应用开发者向用户提供新的隐私细节。每个应用程序的产品页面上，用户可以了解应用程序会收集哪些数据，以及该数据是否会用于链接或跟踪他们。该功能允许用户阻止广告商通过不同的应用程序跟踪他们。

现在，这个功能已经在iOS14.4的第一个测试版中体现。有用户反馈称，权限弹出框已经开始出现在iOS14.4开发者预览版Beta1版本中。

iOS14.4正式版系统应该在明年的1月或2月公开发布，以适应苹果公司之前公布隐私政策时候提过的“明年年初”时间表。

一名用户应用的截图，要求在测试版中跟踪他们的活动。该提示还显示开发人员可以更改的可自定义文本。

尽管最初计划该隐私功能与iOS14一起发布，但苹果推迟了这一功能，以便开发商和广告商有更多的准备时间。目前，这一功能预计将于2021年初首次亮相。

根据目前的beta测试时间，iOS14.4和隐私功能可能会在1月或2月推出。

当下，一些依赖广告收入的企业（如Facebook）已经站出来反对这项隐私功能。而Mozilla和电子前沿基金会等其他组织则表示支持这一功能。