上海警方调查游族CEO被投毒案件：嫌疑人已被拘留

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上海警方调查游族CEO被投毒案件：嫌疑人已被拘留

2020-12-23 20:30 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月23日 消息:今日，游族网络公众号发布《关于CEO林奇近况的说明》称，游族网络董事长林奇于12月16日晚返家途中出现急性不适症状，随即自行赶赴医院，院方在治疗过程中第一时间与警方取得联系，目前治疗方案和原因调查双线都有明确进据警方通报，本案嫌疑人许某，就职于某个人投资的影视公司。

游族网络表示，上市主体游族网络高管与核心骨干员工悉数在岗，公司正常运转。同时，公司也已向所在市区各级领导做了汇报，并按交易所要求做出公告，相关领导已作出了“重点救治、严格办案、稳定经营”的指示。

QQ截图20201223203405.jpg

此前，有媒体报道称，游族网络疑似发生内斗，其CEO林奇已因中毒被送进ICU。

随后，游族网络方面回应称，谣言，已安排律师函，公司目前管理一切正常。林奇日前因身体不适入院，经治疗目前身体状况稳定并在 持续好转。

此外，上海警方也发布通报称，2020年12月17日17时许，警方接到报警称，某医院在诊疗时发现病患林某（男，39岁）疑似中毒。接报后，警方立即开展侦查。经现场勘查和调查走访，发现林某的同事许某(男，39岁)有重大作案嫌疑。目前，许某已被警方依法刑事拘留，相关侦查工作正在进一步开展中。

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