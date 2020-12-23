小米跻身千亿美金俱乐部 市值超7757亿港币

今日，小米正式跻身千亿美金俱乐部，小米盘中股价一度涨超4%，市值超7757亿港币。截至目前，小米股价上涨3.54%，报30.7港元，总市值7719.24亿港元。

昨日，小米正式官宣，小米11将在12月28日晚上7点30分正式发布。当时受此消息影响，小米市值一度超过7500亿港元。

同时，今日早间，有媒体表示已经收到小米11发布会的邀请函，该邀请函中包含一颗骁龙888芯片，全球限量100份。

据悉，此次小米11发布会的口号为“2021轻装上阵”，而小米11将更加轻薄，重量约为196克。

此外，小米11将有标准版和Pro版两种版本。

小米11全系将全球首发骁龙888处理器并有一定独占期，前后采用四曲面屏设计，屏幕采用左上角单摄挖孔屏，支持120Hz 刷新率，并且标配全新充电器，支持11V5A最高55W快充。

摄像方面，小米11后置摄像采用常规三摄模组，分别为 1亿像素主传感器以及 1300 万的超广角和 500 万的微距传感器。

而小米11pro将后置五摄，屏幕升级为2K分辨率，支持120W快充。

在Geekbench 5测试中，小米11单核性能达到1135，多核则高达3818

除了小米11，还有消息称，小米11超大杯将于明年3月份左右上市，搭载小米自研第三代屏下相机技术。