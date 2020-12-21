制造商透露：苹果汽车将在2021年第三季度发布

站长之家（ChinaZ.com）12月21日 消息:来自中国台湾《经济日报》的报道，一位台湾制造商未透露名字的高管表示，苹果汽车至少比原计划提前两年时间启动，将会在2021年第三季度正式发布。

这份报告表示，中国台湾的制造商正在准备最早于2021年第三季度开始生产“苹果汽车”组建，并补充说苹果已经在美国加利福尼亚州的道路上秘密测试了数十辆原型车。苹果曾在2017年获得了加州DMV许可，可以测试自动驾驶汽车，在当年使用装配LiDAR设备的雷克萨斯SUV被发现。

尽管有很多消息人士称苹果汽车将在2023年至2025年之间发布，但该报告还援引了一家中国台湾主要制造商的董事称，苹果汽车计划在2021年9月上市。

虽然一切结果都可能发生，但是这么早的发布时间还是值得怀疑。同时在本月初，DigiTimes的一份报告称，苹果正在与汽车电子供应商进行初步谈判，这表明苹果的汽车项目仍处于初期阶段，该报告还补充说，苹果的芯片制造商台积电与苹果合作开发自动驾驶芯片。

关于苹果正在开发一款汽车还是研究用于汽车的人工智能和自动驾驶技术的报告，在这几年已经传出很多个不同版本。但彭博社的马克·古尔曼表示，苹果的人工智能负责人约翰·贾南德里亚最近接受了该项目的领导工作。