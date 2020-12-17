诺基亚发布三款入门级新机及一款35小时续航真无线耳机

站长之家(ChinaZ.com) 12月17日消息:HMD Global日前在中国市场发布了三款全新手机——Nokia C1Plus、Nokia8000 4G 和经典复刻的 Nokia6300 4G。此外，一发布的还有一款拥有 IPX7防水和35小时续航的 Nokia BH-405真无线耳机。

其中Nokia C1Plus 采用简单易用的定制简洁桌面，并搭载轻量安卓10Go 版本系统，支持一键开启健康码功能。Nokia80004G 则是秉承诺基亚手机一如既往的耐用品质，2.8英寸大屏幕配合3D 全曲面大键盘，提升阅读和文字输入体验。

Nokia63004G 则是采用聚碳酸酯机身复刻经典造型，带来黑色、白色、蓝绿色三种配色，采用新版 KaiOS 系统，支持4G 全网通和双卡双待。

Nokia BH-405真无线耳机拥有 IPX7出色防水性能，配合600mAh 超大电池盒，耳机可实现35小时的音乐播放时间，也可通过 Type-C 接口更方便地为耳机盒充电。

Nokia C1Plus 提供蓝色和红色两种配色，首发价499元，12月25日开启预售，12月30日正式开售。Nokia63004G 提供黑色、白色和蓝绿色三种配色，首发价399元，12月21日开启预售，12月28日正式开售。

Nokia80004G 提供黑色、白色、蓝色和金色四种配色，售价699元，12月30日开启预售，2021年1月6日正式开售。Nokia BH-405拥有峡湾蓝、炭黑和雪白三色可选，首发价299元，已正式开售。