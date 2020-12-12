偷袭珍珠港？京东将投资兴盛优选7亿美元 以弥补自身短板

站长之家(ChinaZ.com) 12月12日 消息:社区团购这把火在年末烧得正旺，相比滴滴、拼多多、美团等巨头，“迟到”的京东只能靠拉拢盟友来弥补自身的短板。

11日晚间，京东集团发布公告宣布将以7亿美元战略投资湖南兴盛优选电子商务有限公司（以下简称“兴盛优选”）。

此前，兴盛优选多次被传出收购传闻，然而传言中的收购方是拼多多和美团。此次京东和兴盛优选达成共识，让外界颇为意外。

京东集团表示，双方将在数据、技术、仓储和短链物流等领域开展紧密合作，更好的扎根于下沉市场，服务农村、振兴地方经济。

京东首席战略官廖建文称，他们的共同的目的是:“用技术和供应链能力赋能线下门店，尤其是不发达地区的线下门店…通过他们来触达和服务消费者，而不是替代他们。”

在社区团购这方面，兴盛优选入局较早。从2018年5月至今，兴盛优选业务已经覆盖了全国14个省，6000多个县市和3万多个乡村，估值高达40亿美元。

这次的合作对于双方来说是双赢的局面。面对阿里、美团、拼多多、滴滴等几大平台的竞争，兴盛优选原定的上市计划受到冲击，入局再早也干不过大佬疯狂烧钱。资金不够雄厚的兴盛优选只能寻找合适的金主作为靠山。而京东正好缺这样的互补平台，双方的合作一拍即合。通过投资兴盛优选，京东可以最大程度上弥补京喜与拼多多们的差距，在社区团购大战中奋力一搏。