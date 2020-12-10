广州严禁断水断电断气驱赶承租人：应通过司法途径解决问题

站长之家（ChinaZ.com）12月10日 消息:昨日，针对长租公寓暴雷跑路导致房东租客维权难、租赁纠纷多发等问题，广州市住房和城乡建设局官网发布《关于印发住房租赁纠纷调处指引的通知》称，严禁房屋权利人采取过激手段驱赶承租人。

广州住建局称，房屋权利人与承租人的房屋租赁纠纷无法自行协商解决的，在承租人已经足额支付租金的租赁期限内，必须通过司法途径主张承租人腾房。承租人未搬离之前，房屋权利人不应采取断水、断电、断气等过激行为强行驱赶承租人搬离房屋。承租人如遭遇强行驱赶的，应及时向属地公安机关报警，维护自身合法权益。

同时，广州住建局建议，对房屋权利人将出租房屋委托住房租赁企业管理，租赁企业因资金链断裂或破产倒闭而产生的租赁纠纷，房屋权利人与承租人应积极进行沟通协调以稳定租赁关系，在处理好与原租赁企业合同并协商一致的情况下，房屋权利人可与承租人双方直接签订租赁合同。各方已造成的损失可另行向原租赁企业追讨。

此外，广州住建局表示，承租人正当租住权益遭到侵害的，可采取如下3种方式进行维权:

1.以个人名义或选派代表的方式，与住房租赁企业友好协商达成和解;或由当事人双方共同向租赁房屋所在镇（街）人民调解委员会申请，由其对纠纷事项进行调解，争取维护纠纷当事人合法权益。 2.如经多次协商未果，可向相关部门反映，由部门介入协助解决:一是通过12345热线向市、区相关职能部门和租赁房屋所在镇（街）反映。当事人同意调解的，由其介入调解;二是拨打12315热线向消费者委员会投诉，由其对投诉事项进行调查、调解(仅针对住房租赁企业出租房屋)。 3. 租赁纠纷属于民事合同纠纷，上述方式均无法达成双方和解的，建议通过司法途径解决。

出租房屋权利人正当权益遭到侵害的，可采取如下3种方式进行维权: