微信视频号创造营落地黑龙江，“好看黑龙江”短视频等你来拍!

北国风光，千里冰封，万里雪飘，进入冰雪季的黑龙江是很多人向往的旅游目的地。给你一个镜头，你会拍下怎样的黑龙江?12月5日，“向北方·好看黑龙江”数字传播生态大会启动仪式暨微信视频号创造营黑龙江专场在哈尔滨举办。作为哈尔滨人，好看黑龙江代言人贾乃亮出席活动并号召大家一起为黑龙江打call，来自哈尔滨极地公园的淘学企鹅也来到活动现场“助阵”，全新作词作曲的《好看黑龙江》歌曲现场首发。据悉，热爱用短视频记录龙江之美的市民和游客，都可以通过微信视频号参与“好看黑龙江”传播活动。

北国好风光，用镜头记录和传播“好看黑龙江”

东北三省拥有原生态的自然环境、独特的地域文化、低密度的旅游空间，尤其黑龙江省还拥有顶级的冰雪资源，农业农村和旅游业发展空间巨大。随着黑龙江进入2020-2021年度冰雪季，为展示龙江冬日美景，同时促进省内各行业加快疫情后复苏和发展，由省委宣传部、省委网信办、省委教育工委、省农业农村厅、省文旅厅、黑龙江广播电视台联合腾讯共同举办的“向北方·好看黑龙江”数字传播生态大会旨在通过明星代言、达人传播、文旅融合、乡村发现、高校联盟等形式和载体，面向全国推广黑龙江的产业发展和文化旅游资源，打造“好看黑龙江”IP。

“好看黑龙江”由线上话题、微信视频号创造营、视频号博主拍客行动、城市直播事件等线上线下传播活动组成。活动将从2020年12月持续到2021年2月，政府单位、文旅机构、景区以及市民和游客在微信视频号发布能展现黑龙江之美的短视频作品，带上 #好看黑龙江 标签均可参与。拍摄内容可以美景、美人、美食等角度出发，展示黑龙江独具特色的北国魅力，展现不同人心中的“好看黑龙江”，话题下的优质内容将获得微信官方推荐。目前，黑龙江文化与旅游厅、极光新闻、黑龙江大学、哈尔滨极地公园、雪乡、冰雪大世界、亚布力度假区、五大连池风景区等机构、高校和景区都已经加入微信视频号“好看黑龙江”话题联动阵营。

好看中国城市系列活动陆续启动 微信视频号助力打造地域名片

微信视频号自上线以来，凭借创作门槛低、便于社交分享、可与微信公众号打通等优势，已成为许多城市、景区展示形象和面貌的窗口，成为一张“动态名片”，也有不少个体内容创作者通过发布城市和文旅题材成为“好看城市”的代言人。

疫情背景下文旅行业受到重创，微信视频号有着触达更广人群的渗透力，且文旅单位通过视频形式可以非常直观地展示吸引力，通过公众号与小程序可直接导流到消费变现，能有效帮助文旅行业复苏。微信在此背景下发起“好看中国”文旅复苏计划，通过举办不同城市的微信视频号创造营和短视频征集比赛等活动促进文旅行业内容创作经验交流，打造文旅行业视频号标杆，带动微信视频号文旅内容生态共建。截至目前，微信视频号创造营活动已经先后在广州、上海、北京、成都举办城市活动，“好看中国”话题曝光量已经过亿。

微信团队表示，微信视频号以视频富信息量的媒介形态，串联起微信聊天场景、朋友圈、公众号、搜一搜、小程序等能力模块，现在视频号中可以直播，可以带货，通过微信生态合力的作用来传递更为丰富的信息并实现商业转化。基于微信在各行各业以及不同地域市场的渗透力，可以预见未来视频号将有机会成为各类优质内容创作者集聚的舞台。