特斯拉被判“退一赔三” 官方回应：将依法提起上诉

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特斯拉被判“退一赔三” 官方回应：将依法提起上诉

2020-12-05 15:48 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月5日 消息:昨日晚间，天津特斯拉车主韩潮宣布，自己在与特斯拉一案件纠纷中的一审获得胜诉，特斯拉在一审中被判退一赔三。据媒体报道，特斯拉对此表示，将依法提起上诉。

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据悉，2019年6月1日，天津车主韩潮在特斯拉官方网站购买特斯拉官方认证 P85Model S轿车，购买之前销售告知特斯拉认证车不存在重大事故，水泡，火烧，结构性损伤。

特斯拉 (5)

2019年6月5日至8月24日，涉案车辆频繁发生问题，共计维修7次。2019年11月15日，经万丰机动车鉴定评估有限公司鉴定，涉案车辆有结构性损伤，为事故车。韩潮认为，特斯拉公司以欺诈手段出售不符合其承诺的事故车辆。韩潮通过司法途径进行维权。

特斯拉公司认为，涉案车辆不存在重大事故，也不存在因更换叶子板而产生结构性损伤，特斯拉公司在销售车辆时未实施任何欺诈行为，向韩潮交付的车辆完全符合“没有重大事故以及火烧泡水”的销售承诺，韩潮的诉讼请求没有事实和法律依据，应当全部予以驳回。

不过，最终北京市大兴区人民法院认为，特斯拉公司符合欺诈的客观要件，特斯拉在一审中被判退一赔三。除了撤销韩潮与特斯拉汽车销售服务（北京）有限公司签订的《二手车订购协议》，特斯拉公司应向韩潮退还379700元购车款，并依照《消费者权益保护法》规定赔偿1139100元。

不过该案件并未就此结束，据新浪科技报道，特斯拉中国官方对此回应称，充分尊重法院基于当前信息做出的判断，也会充分保护消费者的合法权益。但此次事件中的车辆工艺与传统车型有很大差异，我们认为一审中的车辆评估报告并未完整准确地反映车辆真实状况。因此，特斯拉将依法提起上诉。

今天，特斯拉车主韩潮发微博称，上午和特斯拉通过电话确认，特斯拉依然要求我归还代步车，但是一审判决已经确定了存在欺诈。他还表示，期待二审，继续迎接审判。

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