神州优车被证监会警告并罚款50万元 陆正耀被罚20万元

站长之家（ChinaZ.com）11月25日 消息:今日，神州优车发布公告称，2019年1月，神州优车通过其实际控制的长盛兴业（厦门）企业管理咨询 有限公司收购北汽福田汽车股份有限公司全资子公司北京宝沃汽车股份有限公司67%股权。神州优车在2019年一季报和半年报披露的财务报表中未将北京宝沃纳入合并范围，导致其少计资 产比例分别超过58.32%和64.05%。
神州优车上述行为违反了《非上市公众公司监督管理办法》第二十条的规定，神州优车董事长、总经理陆正耀负责公司日常经营决策，主导了 注册成立长盛兴业、神州优车通过长盛兴业收购北京宝沃的整个过程，是神州优 车信息披露违法行为直接负责的主管人员;神州优车财务总监兼董秘陈良芸、董 事王培强、监事亓琳均知悉和参与神州优车上述信息披露违法事项，是神州优车 信息披露违法行为的其他直接责任人员。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，中国证券监督管理委员会决定:
一、对神州优车给予警告，并处以五十万元的罚款;
二、对陆正耀给予警告，并处以二十万元的罚款;
三、对陈良芸、王培强给予警告，并分别处以十万元的罚款;
四、对亓琳给予警告，并处以五万元的罚款。