神州优车被证监会警告并罚款50万元 陆正耀被罚20万元

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 神州优车最新资讯 > 正文

神州优车被证监会警告并罚款50万元 陆正耀被罚20万元

2020-11-25 19:44 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月25日 消息:今日，神州优车发布公告称，2019年1月，神州优车通过其实际控制的长盛兴业（厦门）企业管理咨询 有限公司收购北汽福田汽车股份有限公司全资子公司北京宝沃汽车股份有限公司67%股权。神州优车在2019年一季报和半年报披露的财务报表中未将北京宝沃纳入合并范围，导致其少计资 产比例分别超过58.32%和64.05%。

QQ截图20201125195401.jpg

神州优车上述行为违反了《非上市公众公司监督管理办法》第二十条的规定，神州优车董事长、总经理陆正耀负责公司日常经营决策，主导了 注册成立长盛兴业、神州优车通过长盛兴业收购北京宝沃的整个过程，是神州优 车信息披露违法行为直接负责的主管人员;神州优车财务总监兼董秘陈良芸、董 事王培强、监事亓琳均知悉和参与神州优车上述信息披露违法事项，是神州优车 信息披露违法行为的其他直接责任人员。

 根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，中国证券监督管理委员会决定: 

一、对神州优车给予警告，并处以五十万元的罚款; 

二、对陆正耀给予警告，并处以二十万元的罚款; 

三、对陈良芸、王培强给予警告，并分别处以十万元的罚款; 

四、对亓琳给予警告，并处以五万元的罚款。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 7个月后，陆正耀终于脱手神州租车，神秘PE接盘

    2020年11月10日晚，神州租车（00699）发布公告，就有关神州优车卖方与井冈山北汽于2020年7月20日签订的买卖协议及有关Amber Gem与井冈山北汽于2020年7月20四日签订的买卖协议事项，神州优车卖方与井冈山北汽未能于井冈山北汽买卖协议约定的最后交割日之前完成交易，井冈山北汽买卖协议已经终止。

    陆正耀 神州租车 瑞幸咖啡

  • 神州数码跌停

    今日，神州数码开盘一字跌停，股价报28.22元，总市值185.68亿元。此前，有消息称，华为将荣耀手机业务整体打包出售，收购方包括神州数码等组成的小股东阵营。受此消息影响，神州数码连续多日涨停，股价创历史新高。

    神州数码 荣耀 华为

  • 神州数码回应参与收购荣耀：传闻 不回应

    据经济观察网报道，今日，针对“参与收购荣耀”的传闻，神州数码方面回应称，传闻，我们不回应。

    神州数码 荣耀

  • 神州数码：与华为未就荣耀出售一事达成任何协议

    今日，神州数码发布公告称，与华为未就荣耀出售一事达成任何协议。

    神州数码 华为

  • 神州数码开盘一字跌停 股价报28.22元

    今日，神州数码开盘一字跌停，股价报28.22元，总市值185.68亿元。此前，华为公布了30余家荣耀代理商、经销商，其中并未出现神州数码。

    神州数码

  • 神州数码连续第二日涨停 股价创新高

    11月11日消息，神州数码今日盘中再度涨停，报34.85元，创历史新高，公司市值超229亿元。 昨日有媒体援引外媒报道称，华为将荣耀手机业务整体打包出售，收购方包括神州数码、三家国资机构，以及TCL等公司组成的小股东阵营。下午尾盘阶段，神州数码股价直线拉升至涨停。神州数码今日早间发布公告称，截至本公告披露日，神州数码与华为未就荣耀出售一事达成任何协议。不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律

    神州数码

  • 神州数码回应股价异动：不存在应披露而未披露重大事项

    今日，针对“股价异动”一事，神州数码发布公告称，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项。

    神州数码

  • 神州数码TDMP与麒麟软件完成兼容性互认证 共同助力国产化产业生态建设

    近期，神州数码与麒麟软件有限公司(简称“麒麟软件”)完成兼容性测试。测试结果显示，神州数码TDMP数据脱敏系统v3. 0 能够达到银河麒麟高级服务器操作系统V10(鲲鹏版、飞腾版)和中标麒麟高级服务器操作系统软件V7.0(arm64 版)的通用兼容性邀请及性能、可靠性要求，满足用户的关键性应用需求，获颁NeoCertify认证。据了解，麒麟软件是国产操作系统龙头企业，旗下银河麒麟高级服务器操作系统V10 具备国内最高安全等级测评认证，广泛?

    神州数码 麒麟软件

  • 神州信息预计2020年全年净利润4.35亿至6亿元

    11月1日消息，神州信息发布2020年三季报，第三季度，公司实现营业收入23.86亿元，同比增长13.40%，扣非归母净利润2757万元，同比增长84.36%。 第三季度，研发费用本期与上年同期相比增加32.47%，同时，财务费用本期与上年同期相比减少48.74%，主要原因是本期借款规模下降、利息支出减少所致；神州信息公司2020年1-9月实现营业收入67.60亿元，同比增长8.44%，归属于上市公司股东的净利润为2.19亿元，同比增长14.89%，每

    神州

  • LOL云顶之弈10.23月神耀光刺阵容怎么搭配 月神耀光刺阵容搭配攻略

    ​英雄联盟云顶之弈10.23版本中月神耀光刺的阵容还是非常不错的上分阵容，一些玩家还不清楚怎么搭配，下面就来为大家分享一下月神耀光刺阵容搭配攻略。

    lol

  • LOL云顶之弈10.23月神耀光刺上分阵容攻略 月神耀光刺阵容搭配

    英雄联盟云顶之弈10.23版本月神耀光刺阵容非常的克制玉剑仙的阵容，很多玩家还不清楚这个月神耀光刺阵容怎么上分，下面就来为大家分享一下LOL云顶之弈10.23月神耀光刺上分阵容攻略。

    lol 云顶之弈 云顶之弈阵容

  • 一嗨租车靠谱吗，为你提供优质的服务

    现代社会的飞速发展，我们的出行方式也得到了很大的改变，但是很多人还是没有车，租车行业就成为了解决人们出行需要，至需要花几百元就可以开上自己心仪的车辆，一嗨作为国内领先的租车品牌，一直饱受争议，一直有人在问一嗨租车靠谱吗，看看一嗨为你提供优质的服务就能感受到了。一嗨租车靠谱吗？看看用户怎么说“一嗨租车做的最满意的就是它的落地自驾服务，下了高铁或飞机就可取车开启旅途，无缝衔接自驾，这么高的效率属实不错

    一嗨租车

  • 一嗨租车靠谱吗，众多优惠满足你的需求

    每天朝九晚五的人们一到假期就开始享受生活了，出去旅游就成为了人们主要的放松的方式，更多的年轻人或选择自驾游的方式出行，一嗨租车就为广大用户准备多重好礼，不用问一嗨租车靠谱吗，众多优惠满足你的需求，有用车需要的小伙伴可以关注下。要说一嗨的优惠有哪些，那么，首当其冲的是一嗨租车的新用户福利，如果你已经是一名老司机，却是一个租车的新用户。一嗨为新用户准备了价值1088 元的优惠大礼包，这样的一嗨租车靠谱吗，?

    一嗨租车

  • 潮流态度“穿”出来，得物首发吴建豪xVESSEL x山本耀司联名款新品

    作为新一代潮流网购社区,得物凝聚着众多的明星和Z世代潮流爱好者。在这里,潮流文化通过社区不断交流碰撞,同好之间可以分享彼此的潮流心得,进而获取更多的潮流资讯。此前,得物首发的吴建豪xVESSEL联手Yohji Yamamoto春夏系列款,上架后1秒售罄,由此看出,得物备受广大潮流爱好者的青睐。11月10日,得物再度迎来吴建豪与山本耀司品牌Ys的全新联名鞋履系列。吴建豪与山本耀司再度联手 带来新款潮鞋此次,吴建豪主理品牌 xVESSEL 再度联手?

    得物 得物APP

  • 老司机说：帕杰罗劲畅行政版提详解

    山猫的名头一直是硬派越野车型LIST上闪耀的荣光：这只诞生于1982年的山猫凭借着强大的越野性能、全世界公认的全路况高通过性、达喀尔拉力赛上创下的辉煌战绩，成为硬派越野爱好者的精神图腾，烙印在每个SUV爱好者的心中。如果你钟爱越野的纯粹，向往山河与自然探索，相信帕杰罗家族一定常驻你心仪的硬派SUV名单之上，作为越野界的老牌劲旅，帕杰罗在2020年为各位越野迷交上了一份高分答卷：6月，20款帕杰罗劲畅以平行进口的方式完?

    帕杰罗劲 汽车品牌

  • 一嗨租车靠谱吗？让年轻人爱上自驾游

    最近几年来，国内旅游市场出现了越来越多的年轻旅游者，，文学和旅游消费日趋年轻化。的确，青年人在当今旅游市场日益突出，尤其是汽车租赁市场，已经引起了众多年轻用户的关注。一嗨租车作为行业的领跑者，一直以来都是年轻用户的支持和信任。但是对于一嗨租车靠谱吗？还是存在很多的疑问，看看一嗨让年轻人爱上自驾游，你就知道了。租车最重要的是什么，当然是车型了，一嗨租车公司拥有的 200 余种车型、超过 8 万台的车队规模发

    一嗨租车

  • 年轻人爱上自驾游一嗨租车是首选之一

    近年来，国内旅游市场出现越来越多的年轻游客群体，文旅消费呈年轻化趋势。确实，年轻人在如今的文旅市场日趋凸显，尤其是汽车租赁市场，已经吸引了众多企业的重视。一嗨租车作为行业领军者，已经先行一步，得到年轻用户的支持和信赖。一嗨租车拥有的 200 余种车型、超过 8 万台的车队规模极大满足了年轻人的新鲜感和猎奇心，无论是市场的爆款车还是低调的小众车，在一嗨都能找到;一嗨门店网络覆盖全国高铁、机场等交通枢纽，紧密?

    一嗨租车

  • 互联网接班人走上舞台

    用饭圈的话来讲，陌陌新任CEO王力可能具有“热搜体质”。一年前，王力一则关于“霸道总裁”真实形象的微博冲上热搜。一年之后，王力再度登上热搜榜，带来的是陌陌CEO履新的消息，霸道总裁王力成为了货真价实的陌陌掌舵人。10月24日，陌陌通过一项人事任命:总裁兼首席运营官王力将接替创始人唐岩担任首席执行官（CEO）一职，该任命将于20

    陌陌 唐岩 陌陌CEO

  • 独轮是什么梗 网络词汇独轮是什么意思

    在互联网的帖子、聊天中经常出现一个独轮车这个词，那么在互联网环境下独轮车是什么意思，有哪些梗呢，这里我们来一起看下独轮车这个梗的具体含义。

    独轮车是什么梗

  • 掌门课保障用户体验，持续输出高品质双师课程

    随着疫情防控工作的有效展开，多地企业复工，学校也将逐渐复课，线上教育需求回归原点，在线教育也将面临新的考验和机遇。如何将更多的流量转化为实在用户，刺激教育市场，逐渐成为在线教育行业的普遍思考的问题。无论线上还是线下，K12 阶段辅导教学均以效果为主要衡量标准，这也意味着，优质的教学产品和服务将成为在线K12 辅导机构服务用户的核心轴线，成为用户留存的关键。归根结底，教研、师资、技术仍然是教学品质保障的基础

    掌门优课 在线教育
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
SEM STP 4p PUGC PUGC生态 PGC UGC KV KPI PCP

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM