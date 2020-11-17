百度36亿美元全资收购YY直播 Q3营收282亿元

站长之家（ChinaZ.com）11月17日 消息:今天上午，百度公司发布了Q3财报。财报显示，第三季度，百度营收达282亿元，净利润为137亿元。

财报发布的同时，百度还宣布与欢聚集团签署最终约束性协议，以36亿美元的价格全资收购YY直播，收购部分包括但不限于YY移动应用、YY.com网站、YY PC客户端等，交易预期将于2021年上半年完成交割。

交易完成后，YY直播将加入百度，未来双方将在技术、流量、生态等多个方面实现相互赋能。

消息发布后，YY直播盘后股价涨超5%，报价101美元，目前公司总市值为77.23亿美元。

而YY也在今天发布了第三季度财报，财报显示，YY净收入达62.864亿元，归属于欢聚集团控股权益的持续经营净利润为8.094亿元，同比增长64.0%。

欢聚董事长兼首席执行官李学凌表示:欢聚在直播领域深耕多年，是国内网络视频直播行业的奠基者，YY直播是国内领先的泛娱乐直播平台，在直播生态、直播技术、内容运营、营收玩法、主播梯队的孵化和培养等方面，有着一整套完整的流程体系和经验。

百度作为国内领先的以信息和知识为核心的互联网综合服务公司，建立了庞大的移动互联网生态系统，百度旗下App覆盖超10亿月活跃用户，其中仅百度App的移动日活用户规模超2亿;本次交易，将有机会让YY直播业务接入百度巨大的流量池，在更大的生态体系里，实现多元变现的闭环，加快业务增长，释放更大的价值。