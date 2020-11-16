微众银行回应蛋壳困局：如权益受到侵害建议维权

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微众银行回应蛋壳困局：如权益受到侵害建议维权

2020-11-16 16:52 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月16日 消息:今日，微众银行发布公告称，关注到蛋壳公寓相关情况，将对此高度重视并保持密切跟踪。

微众银行表示，将竭力保护消费者的合法权益，并向客户提出建议称:

1、根据您与蛋壳公寓签署的《房屋代理租赁合同》，您和业主已形成租赁关系，并已预付租金，享有合法居住权。建议您在已付租期间继续居住，保障您的权益。

2、如您的合法权益受到侵害（如强制清退、断水、断电等情况），建议您通过法律途径维护您的正当权益。

3、如您已被迫搬离，请您登录“微众银行租住消费贷款”公众号，回复“信息登记”。我行将尽快向您核实确认，协助您解决租赁纠纷，为您就贷款事宜做出适当安排，尽量保护您的利益。至少在2021年3月31号前，您的征信将不受影响。

4、我行注意到有第三方以替租客办理贷款结清手续等名义向租客收取款项，提醒您不要轻信，以防上当受骗。

据悉，目前，微众银行与蛋壳合作，为用户提供“租金贷”业务。

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此前，有网传消息称，蛋壳公寓或将宣布破产，蛋壳公寓杭州分公司的门头招牌已经撤下，有杭州的租客在社交媒体上反映称，出现了被断网以及无法提现的问题。

对此，蛋壳公寓在微博回应称，感谢大家的关心和支持，我们没有破产，也不会跑路!请不要信谣传谣!近期，部分合作方因与本公司存在商业纠纷，采取了过激行为。散布“蛋壳跑路、倒闭”等相关不实言论、视频、图片，公司已报警处理。目前，公司经营活动一切正常，请大家放心!同时，公司也正在积极处理纠纷。

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