谷歌每年向苹果支付80-120亿美元 以成为iOS默认搜索引擎

站长之家(ChinaZ.com) 10月26日 消息:据外媒报道，美国司法部正在针对苹果公司和谷歌公司之间的一项交易提起诉讼，这是美国政府最大的反垄断案件之一。

周二，美国司法部谷歌公司提起反垄断诉讼，声称这家公司在搜索和广告市场使用反竞争和排他性做法，以维持非法垄断的地位。

报道称，苹果2017年更新了一项协议，继续将谷歌的搜索引擎作为苹果设备的预选选项。据《纽约时报》报道，通过将谷歌设置为包括iPhone和Siri在内的设备和服务的默认搜索引擎，苹果每年可以从中获得约80亿到120亿美元的收入，占苹果年度利润的14%到21%。

检察官声称，该交易是用来保护谷歌垄断和扼杀竞争的非法手段。根据司法部的数据，目前谷歌近一半的搜索流量来自苹果设备。由于谷歌的广告系统，搜索流量是其商业模式不可或缺的一部分。

同样，苹果也受到了批评，因为它默许了这笔交易，并通过定期的重新谈判获取了更多资金，从而助长了反竞争行为。

这一法律干预对苹果的一大部分收入构成了威胁，但对谷歌来说是一个更大的威胁，因为它似乎没有办法弥补流量的流失。《纽约时报》推测，本次诉讼可能会促使苹果收购或建立自己的搜索引擎，从而对谷歌构成更大的威胁。