谷歌每年向苹果支付80-120亿美元 以成为iOS默认搜索引擎

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 谷歌搜索最新资讯 > 正文

谷歌每年向苹果支付80-120亿美元 以成为iOS默认搜索引擎

2020-10-26 11:00 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月26日 消息:据外媒报道，美国司法部正在针对苹果公司和谷歌公司之间的一项交易提起诉讼，这是美国政府最大的反垄断案件之一。

周二，美国司法部谷歌公司提起反垄断诉讼，声称这家公司在搜索和广告市场使用反竞争和排他性做法，以维持非法垄断的地位。

报道称，苹果2017年更新了一项协议，继续将谷歌的搜索引擎作为苹果设备的预选选项。据《纽约时报》报道，通过将谷歌设置为包括iPhone和Siri在内的设备和服务的默认搜索引擎，苹果每年可以从中获得约80亿到120亿美元的收入，占苹果年度利润的14%到21%。

谷歌 (2)

检察官声称，该交易是用来保护谷歌垄断和扼杀竞争的非法手段。根据司法部的数据，目前谷歌近一半的搜索流量来自苹果设备。由于谷歌的广告系统，搜索流量是其商业模式不可或缺的一部分。

同样，苹果也受到了批评，因为它默许了这笔交易，并通过定期的重新谈判获取了更多资金，从而助长了反竞争行为。

这一法律干预对苹果的一大部分收入构成了威胁，但对谷歌来说是一个更大的威胁，因为它似乎没有办法弥补流量的流失。《纽约时报》推测，本次诉讼可能会促使苹果收购或建立自己的搜索引擎，从而对谷歌构成更大的威胁。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 美国政府将对谷歌搜索引擎提起反垄断诉讼

    美国政府已准备对谷歌搜索引擎提起反垄断诉讼，指控该公司“破坏竞争，保护和扩大垄断”。彭博社报道称，在这之前，美国司法部对谷歌是否扭曲搜索结果以偏袒自己的产品，并关闭对竞争对手的访问渠道进行了长达 14 个月的调查。站长之家了解到，谷歌占据了美国在线搜索市场90%的控制权，为该公司创造了 1000 亿美元的收入。长期以来，竞争对手一直抱怨谷歌滥用权力“扼杀竞争”。消息人士告诉彭?

    谷歌 谷歌搜索 谷歌垄断

  • 谷歌搜索算法更新，将采用新的AI技术识别错误拼写

    日前，谷歌在其 “Search On” 活动中详细介绍了一系列新的改进，在未来几周和几个月内对其基础谷歌搜索服务进行改进。

    谷歌搜索 谷歌搜索算法更新 谷歌AI

  • 谷歌搜索推出新的人工智能工具 可以识别糟糕的拼写

    据外媒TheVerge报道，谷歌在其“SearchOn”活动上详细介绍了一系列新功能，它将在未来几周和几个月内对其基础的谷歌搜索服务进行改进。这些变化主要集中在使用新的人工智能和机器学习技术，为用户提供更好的搜索结果。其中最主要的是：一个新的拼写检查工具，谷歌承诺将帮助识别即使是最糟糕的拼写查询。

    谷歌 人工智能

  • 美司法部提反垄断诉讼：谷歌苹果搜索引擎协议成核心

    据外媒报道，据报道，谷歌与苹果的协议是最近美国司法部对科技巨头苹果提起的诉讼的核心内容，该协议旨在维持谷歌作为iOS设备默认搜索引擎的地位。当地时间周二，美国司法部对谷歌提起反垄断诉讼，指控该公司在互联网搜索行业滥用权力。其跟苹果及其他公司的协议被列为司法部此次争论的一部分。

    谷歌 苹果 搜索引擎

  • 谷歌提及微软默认搜索引擎Bing以回应反垄断诉讼

    据外媒报道，尽管美国司法部可能在一个可疑的时间期限上加快了对谷歌的反垄断诉讼，但谷歌的最新辩护可以说也同样值得怀疑。在特朗普精心挑选而出的WilliamBarr的领导下，美司法部已正式对谷歌提起反垄断诉讼。当地时间10月20日，作为被告的谷歌通过其公共政策博客进行了反驳。

    谷歌 Bing 搜索引擎

  • 中国准备对谷歌发起反垄断调查 什么是反垄断调查?

    中国准备对谷歌发起反垄断调查是怎么回事？据路透社报道，两名拒绝具名的知情人士称，中国准备对美国Alphabet（字母表）公司旗下的谷歌公司发起反垄断调查，调查有关谷歌利用安卓移动操作系统的优势妨碍竞争之指控。

    谷歌 反垄断调查

  • 营收1000亿美元 谷歌搜索引擎要被告了：破坏竞争

    谷歌靠搜索引擎起家，现在要惹上麻烦了，美国很快就要对他们在搜索引擎上的垄断采取法律行动。谷歌的搜索引擎是很多人离不开的，寻找网页和资料必不可少，它也给谷歌带来巨额利润，每年贡献10

    谷歌

  • 欧盟制定监管“黑名单”：苹果谷歌等20家公司可能在列

    10月12日早间消息，欧盟监管部门正在制定一份最多涵盖20家大型互联网公司的“黑名单”，可能包括Facebook、苹果、亚马逊、谷歌。这些公司将面临新出台的更严格的规则，旨在抑制他们的市场力量。和小型对手相比，大型科技平台必须遵守更严格的法规。新规则将迫使这些公司与对手共享数据，在数据收集上更透明。这份名单将基于市场份额、用户数量等指标，具体公司数量和明确标准依旧在讨论中。

    苹果

  • 谷歌遭反垄断调查背后 这家巨头或面临“红色警戒”

    美国司法部的反垄断诉讼披露了谷歌和苹果达成的秘密的，价值数十亿美元的默认搜索协议的新细节。美国政府称，苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)和谷歌CEO桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)在2018年会面讨论了这项协议。事后，一位未经确认的苹果高级员工向与其对接的谷歌员工致信称，“我们的愿景是我们能够像一家公司一样合作”。谷歌内部文件将苹果搜索协议称之为一个“重大营收渠道”，失去它公司将

    谷歌

  • 谷歌每年向苹果支付120亿美元默认搜索费 占苹果利润21%

    10月26日早间消息，美国司法部已经对谷歌公司提起了反垄断诉讼，其中一个关键指控就是谷歌与苹果达成的秘密默认搜索协议。2017年，苹果更新了一项协议把谷歌作为苹果设备上的默认搜索引擎。《纽约时报》现在预计，苹果每年预计将收到谷歌支付的80亿美元至120亿美元费用，以便把谷歌作为其设备和服务上的默认搜索引擎，包括iPhone和Siri，远高于2014年的10亿美元。这笔费用被认为是谷歌对

    谷歌 搜索引擎 苹果支付

  • 为保默认搜索位置 谷歌每年支付苹果高达120亿美元

    对苹果这样的公司来说，赚钱可能真的太容易了，甚至不用自己动手，等着别人送钱就好了，比如iPhone的默认引擎，仅此一项就从谷歌手中每年获取高达120亿美元。苹果浏览器的默认搜索引擎被谷歌、

    谷歌搜索

  • 遭反垄断诉讼后谷歌股价为何反涨？ 专家揭秘背后缘由

    Alphabet股价上涨1.4%凤凰网科技讯 北京时间10月21日消息，虽然遭到了美国司法部和11个州的反垄断诉讼，但是谷歌母公司Alphabet股价周二收盘依旧上涨了1.4%。这是为什么？首先，诉讼并没有太多新料，媒体们早就报道谷歌默认搜索协议将是诉讼的重点。其次，有推测称，本案最终的救济方案不会对谷歌的搜索广告创收能力造成深远、持续影响。投行伯恩斯坦分析师马克·舒米力克(Mark Shmulik)认为谷歌在本案中面临的风险有限。同时，专?

    谷歌

  • Chrome浏览器份额全球第一给谷歌惹上垄断麻烦：或被迫出售

    在桌面浏览器市场，谷歌Chrome的份额达到了7成左右，是当之无愧的大哥。然而，这么优异的表现却让美国司法部认为谷歌涉嫌垄断在线市场。在司法部与美国一些州检察官发起的发垄断调查中，探讨了

    谷歌 Chrome 浏览器

  • 美司法部对谷歌提起反垄断诉讼 斥巨资“收买”运营商

    根据美国司法部对谷歌发起的反垄断诉讼文件显示，去年谷歌向美国移动移动运营商发放了超过10亿美元的资金，以默认使用谷歌搜索引擎。

    谷歌 谷歌搜索 谷歌垄断

  • 日本加入美欧行列 加大对苹果等大科技公司的反垄断审查力度

    作为遏制反垄断违法行为的国际努力的一部分，日本将与美国和欧洲的监管机构合作，对苹果和其他主要科技公司进行更严格的审查。日本公平贸易委员会主席古谷和之周一宣布，该监管机构正在开始自己的努力，试图监管包括苹果、亚马逊、Facebook和谷歌在内的主要平台运营商。

    苹果

  • iPhone12连5G耗电快是怎么回事 苹果公司回应说了什么

    iPhone12 连5G耗电快是怎么回事？苹果公司回应说了什么？据日前美国硬件网站Tom's Guide在测试苹果公司新机iPhone12 时发现，在开启5G后iPhone12 的续航时间锐减。据苹果官网显示，iPhone12 视频播放最长可达 17 小时，音频播放可达 65 小时。

    iPhone12 苹果

  • 法院要求谷歌必须在12月19日之前回应美司法部反垄断诉讼

    美国当地时间周五公开的一份法庭文件显示，谷歌必须在12月19日之前对司法部提起的反垄断诉讼做出回应。周二，美国司法部对这家市值1万亿美元的科技巨头提起诉讼，指控其非法利用自己的市场主导地位阻碍竞争，这是数十年来美国监管机构针对大型科技公司权力和影响力的最大执法挑战。

    谷歌 谷歌垄断

  • 美国司法部将于本周二对谷歌提起反垄断诉讼

    美国司法部将于当地时间本周二对谷歌提起反垄断诉讼，诉指这家科技巨头滥用其地位而成为互联网的"守门人"，并利用这种优势代替竞争对手的搜索服务。预计周二司法部将向华盛顿特区联邦法院提起诉讼，该诉讼将提出反垄断论点，即谷歌向苹果等公司花费大量资金，使其搜索服务成为Safari等浏览器的默认服务。

    谷歌

  • Facebook、谷歌Twitter等CEO将自愿前往参议院参加反垄断作证

    美国科技巨头Facebook、谷歌和Twitter的首席执行官已自愿于 10 月 28 日出席参议院反垄断委员会组织的听证会。这将是今年科技巨头高管第二次在国会作证，此前众议院反垄断小组委员会在夏季举行了听证会，亚马逊、苹果、谷歌以及Facebook首席执行官都亲自出席。

    Facebook 谷歌 谷歌

  • 学习苹果好榜样：30%的“谷歌税”到底合不合理？

    谷歌产品管理副总裁萨米尔·萨马特在安卓开发者博客空间上宣布，所有Google Play上的开发者在应用内销售虚拟产品时，都必须使用Google Play的结算系统作为付款方式。并支付一笔交易抽成费，谷歌公司对安卓应用商店的“谷歌税”收取比例为软件购买者的30%。

    苹果公司 谷歌税 GooglePlay
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
CPR CPL CPI CPE CPT CPS CPA CPM CPC 华为Mate40Pro

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM