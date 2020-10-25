蚂蚁集团公告：网上路演时间为10月27日

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蚂蚁集团公告：网上路演时间为10月27日

2020-10-25 15:50 · 稿源：站长之家

蚂蚁集团发布公告，首次公开发行股票并在科创板上市网上路演时间为10月27日（T-2日）14:00-17:00。

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