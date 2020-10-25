蚂蚁集团公告：网上路演时间为10月27日

蚂蚁集团，作为有望创造历史上最大IPO规模的巨无霸公司，虽然最近因为蚂蚁新股战略配售基金事件造成利益冲突，引发证监会介入调查，进而影响在A股及H股的IPO进程，但是这一事件最多拖延蚂蚁集团的IPO进度，而不会导致其IPO流产，毕竟蚂蚁集团有望成为A股第一家真正意义上的互联网巨头公司，不仅对于科创板和A股意义重大，而亿万投资者也是期待久矣!另外，考虑到蚂蚁集团自身的体量(营收、净利等)、其超强的核心竞争力以及在各个细?