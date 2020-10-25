蚂蚁集团公告：网上路演时间为10月27日

蚂蚁集团发布公告，首次公开发行股票并在科创板上市网上路演时间为10月27日（T-2日）14:00-17:00。
蚂蚁集团发布公告，首次公开发行股票并在科创板上市网上路演时间为10月27日（T-2日）14:00-17:00。
在第二届外滩金融峰会上，马云透露称，“昨天晚上我们在上海确定了蚂蚁金服的定价。”马云指出，这是人类有史以来最大规模融资定价，也是五年来第一次在纽约城外完成如此大体量的定价。不过，马云并未透露上市定价的具体金额。此前，据多家媒体报道，蚂蚁由原本初步计划11月6日挂牌，现将提前一日至11月5日。而日前，蚂蚁集团也已经发布科创板上市招股意向书，本次A股初始发行股票数量不超过16.7亿股，?
10月23日至25日，中国金融四十人论坛（CF40）联合各组委会成员机构在上海召开第二届外滩金融峰会，联合国数字合作高级别小组联合主席马云出席并发表演讲。据国内媒体报道，马云今日在2020外滩
马云表示，昨天晚上在上海确定了蚂蚁金服的定价，这是人类有史以来最大规模融资定价，也是五年来第一次在纽约城外完成如此大体量的定价。
蚂蚁集团，作为有望创造历史上最大IPO规模的巨无霸公司，虽然最近因为蚂蚁新股战略配售基金事件造成利益冲突，引发证监会介入调查，进而影响在A股及H股的IPO进程，但是这一事件最多拖延蚂蚁集团的IPO进度，而不会导致其IPO流产，毕竟蚂蚁集团有望成为A股第一家真正意义上的互联网巨头公司，不仅对于科创板和A股意义重大，而亿万投资者也是期待久矣!另外，考虑到蚂蚁集团自身的体量(营收、净利等)、其超强的核心竞争力以及在各个细?
10月21日，蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行方案：按照1： 1 的首发规模，蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16. 7 亿股的新股，A+H发行的新股数量合计不超过发行后（绿鞋前）公司总股本的11%。
蚂蚁集团正在加速冲刺A+H同步上市。最新市场消息称，其将把IPO融资目标提高到 350 亿美元，有望成为今年全球规模最大的IPO。对于投资者而言，蚂蚁集团的上市代表了一场打新盛宴，虽目前定价还未确定，但在金融科技的光环下，不少投资者已摩拳擦掌欲待入场。为了让大家更好吃到“肉”，老虎证券推出港股打新 20 倍通用杠杆提前约活动。即日起至 10 月 31 日，老虎新老用户有机会领取港股 20 倍通用杠杆、 50 万额度打新特权，撬动更
7月20日，蚂蚁集团官方宣布A+H上市计划，计划在科创板和港交所寻求同步发行上市。根据证监会官网最新信息，蚂蚁集团已于10月16日收到证监会有关其申请赴港上市的行政许可决定书，10月19日也就
据上交所官网显示，蚂蚁集团科创板上市注册生效。
10月22日消息，昨日，港交所官网显示，蚂蚁集团通过港交所聆讯，并公布了蚂蚁集团的聆讯后资料集（第一次呈交）。同一天，蚂蚁集团在科创板IPO注册获证监会同意。蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行方案，按照1：1的首发规模，蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股，A+H发行的新股数量合计不超过发行后（绿鞋前）公司总股本的11%。蚂蚁集团境外H股发行与A股发行同步进行，H股发行包括公开发行新股及向蚂蚁
【蚂蚁集团公布上市发行方案】 10 月 21 日晚间，蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行方案：按照1： 1 的首发规模，蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16. 7 亿股的新股，A+H发行的新股数量合计不超过发行后（绿鞋前）公司总股本的11%。
经历 8 月的短暂沉寂后，港股新股市场在 9 月迎来新一轮热潮，投资者打新热情高涨。进入 10 月，港股新股市场热情不减，如果市场继续保持火爆，热门新股将会持续保持热度，而投资者的估值偏好也可能继续上升。 针对此种现象，艾德证券期货联席董事陈政深表示:“今年港股市场将越发清晰定位于‘金融桥头堡’的作用，大批中概股、明星股在香港上市既优化了市场结构，又客观上推动了港股市场对投资者的吸引力，第四季度还有蚂蚁集团?
今日，针对“蚂蚁集团IPO推迟”的报道，蚂蚁方面回应称，上市流程正在两地有序推进，任何关于时间表的猜测都没有事实依据。
DoNews10月21日（记者 翟继茹）21日，证监会同意蚂蚁集团科创板首次公开发行股票（IPO）注册。早在2014年，马云就表达了阿里巴巴未能在A股上市的遗憾，当时他说“希望未来支付宝能够在A股上市”。6年后，蚂蚁集团成为中国互联网第一梯队中第一家在A股上市的公司。数据显示，目前美股市值前10的公司中，有包括“FAAMG”在内的共7家科技公司；港股市值前10的公司有4家科技公司，如阿里巴巴、腾讯等；而A股市值前10中，科技公司的数量
今日，杭州市与蚂蚁集团签订战略合作框架协议，蚂蚁集团全球总部正式落户杭州，双方将聚焦产业发展、技术创新、业务应用、空间拓展、品牌建设五大重点领域。
自从蚂蚁集团申请上市的消息公布以来，我就有一个很明确的观点：资本市场应该将其视为一家科技公司，而且是同时具备To B和To C解决方案的科技公司，而不是一家金融机构。所以，各大投行、券商也应该派互联网分析师或软件/信息技术分析师去研究覆盖它，而不是派非银行金融分析师。
据IFR消息，蚂蚁集团香港IPO获得中国证监会批准。
据南华早报消息，蚂蚁集团香港IPO获得香港交易所批准。
今日，针对“蚂蚁集团战配基金违反金融监管规定并被推迟 IPO”的传闻，有关战略配售基金的细节已经做了“完全充分的披露”，基金是作为战略投资者参与蚂蚁集团的首次公开募股，一直由基金公司独立运作。
DoNews9月25日消息（记者 翟继茹）25日，蚂蚁集团宣布与浦发银行签署全面战略合作。根据协议，双方将在数字银行、财富管理、区块链、多方安全计算等多个领域，整合资源，创新商业模式，进一步发挥各自在场景和业务方面的优势，加快数字化在普惠金融领域的应用，不断提升风险控制能力和水平。蚂蚁集团董事长井贤栋表示，“两年多前我们和浦发签署了战略合作协议，双方优势互补，互为生态，合作上取得了重大发展和共赢。当前，我们看
昨日晚间，蚂蚁集团CEO胡晓明宣布，香港蚂蚁银行(香港)9月28日起正式开业，为香港市民提供7*24小时的全天候互联网银行服务。即日起，香港用户可用手机下载蚂蚁银行(香港)APP，凭香港永久居民身份证，无需像传统银行那样去柜面申办，在手机上最快只要3分钟即可远程开户。
25日，拼多多宣布将联合湖南卫视在11月10日晚举办“11.11超拼夜”晚会。拼多多介绍，将在晚会中送出10亿现金，“百亿补贴”将推出“必买清单”。拼..
日前，拼多多宣布将联合湖南卫视在11月10日晚黄金档举办“11.11超拼夜”晚会，携手数十位人气明星为消费者带来表演，并送出重磅福利。据介绍，晚会..
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在杭州临平的绿城蓝庭养老院里，每天下午1点半到4点，是7楼几位老人“雷打不动”的麻将时间。养老院的工作人员都知道，这段时间，不管有什么事，都..
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重阳节，农历九月初九，二九相重，故称“九九”、“重九”。重九亦叫“重阳”。民间在该日有登高的风俗，所以重阳节又称“登高节”。还有重九节、..
全国社保基金副理事长陈文辉在发言时说，社保基金是蚂蚁集团投资者，第一轮已经重仓了蚂蚁，现在也非常积极参与IPO，希望蚂蚁能多给社保一些战配额..
【韩国三星会长李健熙去世】 据韩联社报道，三星会长李健熙 10 月 25 日在首尔三星医院去世，享年 78 岁，留下的股票资产约为 18 万亿韩元（ 159 ..
蚂蚁集团（688688）发布了《首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》，公告称，首次公开发行股票并在科创板上市网上路演时间为2020年10月27..
蚂蚁集团发布公告，首次公开发行股票并在科创板上市网上路演时间为10月27日（T-2日）14:00-17:00。..
10月24日，陌陌宣布总裁兼首席运营官王力接替创始人唐岩担任首席执行官一职，该任命将于2020年11月1日起正式生效，唐岩将继续担任集团董事局主席..
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中国有句古语叫做：福兮祸所伏，祸兮福所倚，其意思就是：一个人一生中所遇，有福事降临时，同时也有祸事相依从；有祸事降临时，福事也会随之降临..
在这个物欲横流的时代，用到信贷的地方实在是数不胜数，此次疫情让借款人的“共债”风险逐渐显现，个人借贷风险加速暴露。加上整体宏观环境的承压..
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