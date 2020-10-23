文章目录 余承东暗讽苹果

自动续费前5日要主动提醒

天猫双11上线80万套特价房

余承东暗讽苹果

在昨日晚间的华为Mate40系列发布会上，华为正式发布了 Mate 40系列手机、华为 Watch GT2保时捷设计、华为 FreeBuds Studio 、华为 Sound 帝瓦雷等产品。

华为消费者业务CEO余承东在发布会上表示，其他厂商（暗指苹果）不久前刚刚推出5G手机，而华为已经推出了第三代5G手机。

据悉，华为Mate 40系列手机共分为:Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+、Mate 40 RS 保时捷设计4个版本。

其中，Mate40Pro和Mate40Pro+已经在10月23日0点开启预售。

华为Mate40Pro和Mate40Pro+均搭载麒麟9000处理器，电池容量4400mAh、支持66W快充、50W无线快充。

售价方面，华为 Mate 40 8+256GB899欧元、华为 Mate 40 Pro8+256GB1199欧元、华为 Mate 40 Pro+12+256GB1399欧元、华为 Mate 40 RS 保时捷设计12+512GB2295欧元。

据了解，华为将在10月30日举行国行版发布会，届时将正式揭晓价格。

自动续费前5日要主动提醒

10月20日，市场监管总局发布了《网络交易监督管理办法（征求意见稿）》。其中，征求意见稿要求，网络交易经营者采取自动展期、自动续费等涉及消费者非主动立约的方式提供服务的，应当以显著方式提醒消费者注意。消费者自主选择有关方式的，网络交易经营者应当在全部服务期间内，为消费者提供显著、免费、简便的随时取消或者变更有关方式的选项，并在展期、续费等日期前5日以显著方式提醒消费者注意。

此外，征求意见稿还要求，网络交易经营者以直接捆绑或者提供多种可选项方式向消费者搭售商品或者服务的，应当以显著方式提醒消费者注意。提供多种可选项方式的，不得将搭售商品或者服务的任何选项设定为消费者默认同意，不得将消费者以往交易中选择的选项在后续独立交易中设定为消费者默认选择。

天猫双11上线80万套特价房

昨日下午，天猫正式宣布在双十一期间上线3000个楼盘、共80万套特价房，单套优惠可达100万元。用户可在淘宝搜 “五折好房”进行查询。

此外，用户在淘宝 App 搜索 “我的好房”，还可无门槛参与房子抽奖，10月31日开奖。

据悉，今年的天猫双11将分为两波。第一波从10月21日开启预售。11月1日-3日付尾款，提前10天收到货。第二波为11月11日当天。本次天猫双11将不需要领取津贴，满300直接减40，花呗付款，可24期分期免息。

值得一提的是，本次天猫双11将从10月21日新增养猫活动，参与养猫活动可瓜分20亿红包，官方称，至少300万人能领到100元以上红包。

据官方公布数据显示，今年天猫双11预计将有8亿消费者、25万个品牌，500万商家参与。



