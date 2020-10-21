微软为Linux提供了基于Chromium的Edge浏览器预览版

站长之家（ChinaZ.com）10月21日 消息:上个月，微软有关负责人表示，他们将在10月份的某个时候发布新的基于Chromium的Edge浏览器的Linux版本。10月20日，微软兑现了承诺，为Linux提供了Edge Dev Channel版本。

新版本支持Ubuntu、Debian、Fedora和openSUSE Linux发行版。微软计划每周都会发布一个版本，就与其他平台的开发频道版本一样。

首先，用户可以直接从Edge Insider网站下载并安装一个. deb或.rpm包，它将配置一个系统以获得未来的自动更新。用户也可以从微软的Linux软件库安装Edge。=

据悉，微软已经在Windows7、8.1和Windows10以及macOS上支持新的Edge浏览器。微软在10月20日开始向主流用户推出Windows1020H2功能更新，其中包括了Edge浏览器。

正如推出Edge macOS版本一样，微软将Edge Linux版本定位为IT专业人士和想要测试网站的开发人员提供的产品，而不是为平台上的“普通”用户提供的浏览器。当然，任何受支持平台上的任何用户都可以使用新Edge。