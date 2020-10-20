宜家推回购二手家具新计划，返还高达原价50%代金券

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宜家推回购二手家具新计划，返还高达原价50%代金券

2020-10-20 09:41 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月20日 消息:全球最大的家具企业宜家（Ikea）正计划建立一项回收二手家具的业务。这家瑞典巨头将于下个月推出一项计划，回购用户不想要的书架，以及其它不再需要或不想要的某些家具。

根据该计划，宜家将提供价值高达原价50%的代金券，供顾客在其门店消费。“回购”计划将在黑色星期五推出。

在这项国际计划中，顾客将获得在宜家商店消费的优惠券，优惠券的价值将取决于他们退货物品的状况。顾客必须记录下他们希望退货的商品，然后才能获取估价。

比如没有划痕的很新的产品将得到原价的50%，有轻微划痕的保存还不错的产品将得到40%，有几处划痕但仍可以很好使用产品将得到原价30%的金额。

宜家

这项活动将在27个国家开展，通常适用于没有装饰的家具，比如著名的比利书架、椅子、凳子、桌子和餐桌。宜家表示，任何不能转售的物品都将被回收利用。

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宜家计划在每个商店都设立专用的区域，人们可以在那里购买旧家具，并找到修理过或翻新过的家具。

宜家最大的特许经营商表示，疫情爆发后，由于人们想装修自己的房子，需求正在上升。其最新数据显示，截至今年8月，该公司的销售额为396亿欧元（合360亿英镑）。

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