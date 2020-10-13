iPhone12promax售价曝光，最高版本恐超1.3万

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iPhone12promax售价曝光，最高版本恐超1.3万

2020-10-13 15:11 · 稿源：站长之家

苹果iPhone12系列将在10月14日凌晨正式公布，今年的iPhone12如预期一样获得了极高的关注度，主要原因之一就是iPhone12是首款支持了5G网络的苹果手机，其中不少人也在关注iPhone12ProMax的售价。

iPhone11Pro，苹果

现在有爆料信息显示，iPhone12ProMax的最高容量512GB版本的价格可能会超过1.3万元。作为对比，去年的iPhone11 Pro Max64GB、256GB、512GB的价格分别是9599元、10899元、12699元。

由于今年iPhone12的成本上升，苹果可能不会再保持去年的定价，高端的机型可能会涨价来提升利润，因此今年iPhone12ProMax最高配的版本可能会超过1.3万元。

但是对于很多人而言，今年的iPhone12系列如果涨价幅度不超过500元的话，那么肯定会在接受的范围内，毕竟今年国产安卓旗舰机的涨价已经超过了1000元，主要原因还是5G相关芯片模块的成本。因此苹果如果今年也涨价的话，相信不少人会接受更高的价格。

好消息是，入门款的iPhone12(6.1英寸)预计价格会是5999元，加上电商平台的一些优惠，预计会在很多人的承受范围内，至于具体的售价我们在10月14日凌晨就会知道了。

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