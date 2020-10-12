iPhone 12在英国可能会遇到5G网络连接问题

站长之家(ChinaZ.com) 10月12日 消息:据《每日电讯报》援引业内人士消息称，iPhone 12‌型号可能不支持700MHz 5G频段，这意味着什么呢?

700MHz等低频谱波段对5G覆盖至关重要，能穿透墙壁和建筑物，预计将成为英国5G网络最常见的形式。

Assembly的首席分析师Matthew Howett称，iPhone 使用的频谱波段是至关重要的，如果不支持700MHz，那么就会出现覆盖问题。

也就是，如果‌iPhone 12‌不支持700MHz 5G频段，很可能促使英国最大电信运营商Three在英国市场获得主要优势。Three已经获得了大量的5G频谱，因此它可以通过使用一系列其他频段来更好地处理700MHz支持的缺乏的问题。

这种情况可能类似于 2012 年推出的‌iPhone‌5 号，当时EE是英国唯一一家覆盖面足够大、能够可靠提供最新连接的电信运营商。现在看来，Three运营商可能是唯一一家拥有足够覆盖‌iPhone 12‌.的5G网络的运营商。

另外，如果iPhone12 支持700MHz 5G频段，那么英国用户一样无法使用，因为英国通信办公室要到 2021 年才会将该频段拍卖给电信运营商。

据报道，苹果即将在 10 月 14 日发布四款新的手机型号，分别为iPhone 12 mini (5. 4 吋)、iPhone 12、iPhone 12 Pro (6. 1 吋三镜头) 与iPhone 12 Pro Max (6. 7 吋) ，你期待吗?